Lamezia, il quarto trofeo 'Ciclocross dei due mari': ecco i risultati

Lamezia Terme - Soddisfazione per i Lamezia Bikers per la manifestazione svoltasi domenica 27 novembre nello al “Parco Peppino Impastato” di Lamezia Terme. Giunto alla quarta edizione, il Trofeo Ciclocross, prova unica regionale CSI, è stato largamente partecipato. Settanta concorrenti, giunti da ogni parte della Calabria, si sono destreggiati all’interno del parco, tra gli ulivi, affrontando le difficoltà tipiche di questa disciplina (erba, fango, sabbia ed ostacoli) ed offrendo un magnifico spettacolo. La soddisfazione della compagine - è spiegato in un comunicato – “è legata più che al risultato sportivo (la squadra si è aggiudicata il titolo di campione regionale a squadre) alla perfetta riuscita della manifestazione in termini di numero di atleti che hanno aderito ed alla partecipazione di pubblico all’evento. Inoltre, le condizioni non ottimali dal punto di vista meteo non hanno impedito ai piccoli atleti, guidati da Ciccio Brando "CB Bike", di realizzare il loro sogno di calcare un vero e proprio percorso competitivo riservato ai più grandi e di essere premiati con le medaglie gentilmente offerte da Marino Fusco. Significativo è stato anche il coinvolgimento dell’Avis, impegnata nel suo fine istituzionale di raccolta del sangue ed emoderivati, e l’associazione ‘Amici di padre Paolino’ impegnata a raccogliere fondi per il lavoro prezioso del nostro sacerdote in terre difficilissime a favore soprattutto dei bambini”.

“Infine, altra nota importante: immediatamente dopo la gara presso la tensostruttura sita nel parco si è svolta la premiazione dell’attività CSI 2022, alla presenza di Biagio Nicola Saccoccio referente nazionale progetto ciclismo e responsabile CTN, del Presidente Regionale Giorgio Porro, del Sindaco Paolo Mascaro e dell’assessore allo sport Luisa Vaccaro. Con l’occasione è stato presentato il calendario dell’attività ciclistica calabrese 2023 CSI”. Il presidente Bernardo Marasco ha poi puntualizzato che “l’evento nasce e riesce grazie alla collaborazione e all’impegno di tutta la compagine in una coesione che nasce da una sincera amicizia, insomma una bella pagina per Lamezia sotto tutti i punti di vista”. La vittoria in assoluto è andata ad Angelo Alaimo (asd Max Bici).

I campioni regionali CSI:

Ciclocross: Sicari Francesco Bicittanova Club - Cat. Junior; Chirico Antonio Pianopoli Bike Team - Cat. Elite Sport; Patti Paolo Pianopoli Bike Team Cat. Master 1; Mammoliti Giuseppe Be-Cycle -Cat. Master 2; Giuseppe Zappia Be-Cycle - Cat. Master 3; Domenico Germanò Cycling Rhegium Team - Cat. Master 4; Antonio Mazzullo MTB Palmi Cat. Master 5; Melissari Sarino Be-Cycle - Cat. Master 6; Isabella Rosalbino Lamezia Bikers - Cat. Master 7.

Mtb: Sicari Antonio DEB-M Taurianova Bikers; Sicari Francesco JUN-M Bicittanova Club; Politanò Gianluca ELI-M Be-Cycle; Sgrò Alessio M1 Mtb Palmi; Mammoliti Giuseppe M2 Be-Cycle; Richichi Giuseppe M3 Cycling Rhegium Team; Geria Giuseppe M4 Marco Montoli; Colosi Carmelo M5 Be-Cycle; Marinaro Salvatore M6 Girifalco In Bici; Calcopietro Francesco M7 Be-Cycle; Foti Giovanna W1 Cycling Rhegium Team.

Strada: Mileto Matteo M1 Be-Cycle; Mandica Michele M2 Cycling Rhegium Team; Richichi Giuseppe M3 Cycling Rhegium Team; Germanò Domenico M4 Cycling Rhegium Team; Avenoso Fabio M5 Bicittanova Club; Melissari Sarino M6 Be-Cycle; Calcopietro Francesco M7 Be-Cycle; Foti Giovanna W1 Cycling Rhegium Team.