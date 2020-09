Lamezia, presentati calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione 2020-21

Lamezia Terme - Presentati presso gli uffici del Comitato Regionale Calabria della LND i calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione 2020-21. Alla consueta cerimonia d’inizio stagione, che quest’anno ha visto molte società collegate in streaming, hanno preso parte, oltre ovviamente al presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il presidente regionale degli allenatori, Raffaele Pilato, nonchè quello del Cra Calabria Franco Longo. Al professor Antonio Ammendolia, medico fiduciario del Comitato Regionale Calabria, è spettato il compito di riassumere le linee guida del protocollo anti Covid-19, che tutte le società dovranno seguire pedissequamente. Comportamenti da tenere, successivamente illustrati attraverso alcuni spezzoni video della gara di Coppa Italia giocatasi mercoledì scorso proprio al “Federale” di via Contessa Clemenza tra Caraffa e Sersale. Si è quindi arrivati al momento più atteso, ovvero l’ufficializzazione delle prime tre giornate di campionato di Eccellenza e Promozione. Nello specifico domenica 27 settembre la Vigor Lamezia esordirà in casa del Sersale allenato dall’ex Giuseppe Saladino, mentre il Sambiase Lamezia 1923 riceverà al “Renda” il Soriano. La seconda giornata vedrà i biancoverdi di Morgia ospitare il Corigliano (che nel frattempo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, nella speranza di essere riammesso in D al posto del Roccella) e i giallorossi di mister Fanello di scena in casa della Reggiomediterranea. Quindi Gallico Catona – Vigor e Sambiase – Boca Nuova Melito. Domenica 6 dicembre (tredicesima giornata) la stracittadina di andata in programma al “D’Ippolito”. Il 24 marzo il ritorno con i giallorossi padroni di casa.

In Promozione, esordio casalingo per la Promosport, opposta alla Rossanese. La Garibaldina riceverà la matricola Caraffa. La settimana seguente in programma Real Sant’Agata – Promosport e Juvenilia Roseto – Garibaldina. Promosport – Cutro e Garibaldina – Rossanese le gare delle due compagini nostrane per la terza di campionato. Come noto il campionato di Eccellenza calabrese quest’anno sarà a 18 squadre e non più a 16, di conseguenza sarà necessaria la disputa di diversi turni infrasettimanali. Una sola sosta in programma, quella natalizia (27 dicembre). La finale regionale di Coppa Italia è prevista per mercoledì 10 febbraio. Il 19 aprile si concluderà la stagione regolare. Dopo il Torneo delle Regioni, in programma dal 23 aprile al 1° maggio 2021, si disputerà la consueta appendice post-campionato: 9 e 16 maggio le date delle semifinali e finale play-off di Eccellenza e Promozione, nonché delle sfide play-out ed eventuale spareggio per non retrocedere.

Ferdinando Gaetano