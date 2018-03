Lamezia, presentati gli atleti della Lucky Friends che andranno ai giochi mondiali Special Olympics ad Abu Dhabi

Lamezia Terme – Parlare di disabilità non è compito facile, specie in una società piena di stereotipi quale quella attuale. Coinvolgere, mediante aspetti educativi, sociali, culturali, didattici e metodologici, ragazze e ragazzi disabili nell’organizzazione sportiva è quello che tentano, da circa cinque anni, i rappresentanti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Lucky Friends di Lamezia Terme. Sono volti giovani, sorridenti, e pieni di vita quelli che presiedono nella sala del Civico Trame, per la conferenza di presentazione dei tre atleti candidati ai giochi mondiali Special Olympics, affiancati da famiglie, amici, e conoscenti che in maniera spassionata fanno il tifo per loro. “Perché l’importanza delle medaglie non è data dal colore – spiega una giovane dell’associazione – ma da tutto ciò che ci gira intorno”. Partecipare a una gara importante e inaspettata, in questo caso, riveste un significato speciale per i piccoli della Lucky Friends: primi viaggi fuori dalla regione, primi voli, prime notti fuori casa, prime ‘autonomie’ toccate con mano. Uno slancio sportivo, rilevante, che spinge alla crescita dunque.

I mondiali in questione si terranno ad Abu Dhabi dal 14 al 21 marzo 2019. A sedere in conferenza stampa anche i padroni di casa, che di recente hanno bene accolto l’associazione in mancanza di altri spazi pubblici, Armando Caputo e Tommaso De Pace del Civico Trame, i quali tengono a ribadire “Noi gestiamo l’immobile ch’è comunale, abbiamo solo il merito di averlo messo a posto tenendolo a disposizione della comunità, il vostro spirito deve essere esempio per tutti i lametini”. (Immobile che, quindi, ospiterà ogni martedì e giovedì gli allenamenti della Lucky Friends).

Per Domenico La Chimea, vicepresidente dell’A.s.d. Lucky Friends si tratta di un evento indescrivibile. “Una notizia arrivata a sorpresa – afferma – Il lavoro dura però da cinque anni, dietro la squadra di ragazzi atleti e genitori. I nostri ragazzi hanno dimostrato di perseverare nel tempo, vogliamo così mettere in risalto la Lamezia positiva”. Ad aggiungere parole entusiasmanti, miste ad emozione, anche Rosario Cortese, Presidente della stessa associazione. “Fare sport con i ragazzi speciali è bellissimo”. Fra gli atleti, che andranno a rappresentare Lamezia, la Calabria, l’Italia ci sono Miriam, Christian, Alessia. “Per me è stata un’emozione fortissima sapere di partecipare ai mondiali – dice Miriam – ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre incoraggiata a fare cose nuove, questa esperienza andrò a farla con amore e sacrificio. In gara rappresenterò Mattia Guerrieri”. Un omaggio, da parte di tutti gli atleti, al piccolo Mattia scomparso lo scorso ottobre. Presenti, commossi in sala, i suoi genitori. È dalle parole di Miriam, ginnasta ritmica, i cui occhi si sono già poggiati su altre città, quali Genova, Latina, Matera, ecc, che sarebbe opportuno riflettere in una chiave di lettura nuova, ben lontana dalla logica della ‘diversità’ intesa come limite, vicina alla ‘diversità’, quale bellezza nel rispetto dell’uguaglianza.

Valeria D'Agostino