Lamezia, presentato torneo internazionale 4° Memorial Pasquale Gallo: dal 25 al 28 aprile in campo 64 squadre

Lamezia Terme - Presentato, nella sala convegni del Centro Commerciale Due Mari, il “Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme - 4° Memorial Pasquale Gallo”. Sessantaquattro, sedici delle quali rappresentanti altrettante formazioni professionistiche, le squadre Pulcini che si daranno battaglia per quattro giorni, dal 25 al 28 aprile prossimi, nel ricordo dello sfortunato ragazzo lametino i cui genitori hanno presenziato all’evento di ieri pomeriggio, conclusosi con il sorteggio dei gironi, assieme agli organizzatori, ad alcuni main sponsor, al primo cittadino Paolo Mascaro e al presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, Saverio Mirarchi. A rompere il ghiaccio è stato proprio quest’ultimo. “Ci ritroviamo a presentare un torneo inizialmente organizzato senza grosse pretese da Felice Natalino e Angelo Aiello, e oggi invece diventato tra i più importanti della regione e non solo. Per giunta in una città che ha vissuto un’annata particolarmente difficile sotto l’aspetto delle strutture sportive, con le immaginabili difficoltà logistiche di conseguenza vissute dai 15000 tesserati delle varie società sportive lametine. Eppure ricordo che quando, giusto un paio di anni fa, organizzammo proprio nella provincia di Catanzaro l’annuale edizione del Torneo delle Regioni, ebbero un ruolo predominante nell’ospitare la manifestazione calcistica proprio i tre principali stadi cittadini: il D’Ippolito, il Renda ed il Riga, tra i migliori e più sicuri dell’intera Calabria. Saluto con grande affetto i genitori di Pasquale Gallo, faccio un grosso in bocca al lupo agli organizzatori e auguro buon divertimento ai tanti bambini che prenderanno parte al torneo, con l’invito ai loro genitori eventualmente presenti sugli spalti di comportarsi a modo”.

A prendere la parola è quindi stato il sindaco Mascaro. “Ripeto sempre che lo sport, unitamente alla cultura, rappresenta ciò che rende evoluto un territorio. Riuscire ad organizzare una manifestazione così importante e prestigiosa nella nostra città, è motivo di orgoglio. A voi organizzatori dico che vi state superando ogni anno che passa, anche alla luce del provvedimento di chiusura delle strutture sportive che personalmente non ho mai condiviso. In tal senso stiamo lavorando ogni giorno per renderle nuovamente fruibili nel minor tempo possibile. Già entro questa settimana contiamo di aprire, con capienza fino a 99 spettatori, anche il D’Ippolito e il Renda. L’obiettivo finale è, naturalmente, quello di ospitare questo torneo senza alcuna restrizione, e quindi a porte aperte, nella nostra città. Pasquale Gallo – conclude il primo cittadino – sarà felice da lassù nel vedere così tanti bambini inseguirsi in campo nel suo ricordo”.

Dopo un veloce intervento del main sponsor Pino Chianello, di Alessandro Vinci, che ha portato anche il saluto dell’associazione allenatori calabresi, di cui fa parte ed è responsabile provinciale, e l’annuncio che sarà fatta presto richiesta per l’istituzionalizzazione del torneo, è stata la volta del commosso intervento di Giovanni Gallo, papà del piccolo Pasquale. “Ringrazio tutti i presenti e coloro che si stanno adoperando per tenere vivo, con questo torneo, il ricordo di mio figlio ch’era un ragazzo eccezionale, altruista e rispettoso verso tutti. E’ rimasto giovane per sempre, un angelo che sta sempre sopra di noi”. “Nonostante organizzare eventi del genere stia diventando sempre più difficile in questa città, - ha dichiarato Felice Natalino, uno dei due storici organizzatori – tranquillizziamo tutti che non abbiamo alcuna intenzione di mollare. Abbiamo iniziato dal nulla con poche squadre e oggi ci ritroviamo con la bellezza di sessantaquattro ai nastri di partenza!”.

Gli fa eco Angelo Aiello. “Quest’anno abbiamo sfidato l’impossibile e continueremo a farlo nel mese e mezzo che ci separa dall’inizio dell’evento. Un grande ringraziamento va a tutti i ragazzi che stanno lavorando nell’ombra per la riuscita del torneo ed ai tanti main sponsor, alcuni dei quali addirittura di livello nazionale”. Prima di dare il via al sorteggio dei gironi, Aiello ha tenuto a sottolineare come “il nostro sia l’unico torneo giovanile italiano senza eliminazioni. Ogni squadra, infatti, giocherà sette partite, restando quindi in città per tutti e quattro i giorni, a prescindere dalle eventuali vittorie o sconfitte rimediate”. Quattro i trofei (Audi Zentrum, Ecologia Oggi, Sigma, Santacroce oltre a Pasquale Gallo) che verranno assegnati al termine delle ben 248 partite previste. Le 64 squadre in ottica sorteggio sono state divise in quattro raggruppamenti. Nel primo, che per certi versi potrebbe essere definito delle teste di serie, quelle professionistiche. Nel secondo le squadre lametine e siciliane; nel terzo le restanti compagini calabresi e le rappresentative straniere; e, infine, nel quarto le società di Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata. Di seguito la composizione dei sedici gironi.

