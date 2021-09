Lamezia, squadra di calcio over 40 'Corrado D’Ippolito' alla fase finale del Campionato Italiano Unvs a Volterra

Lamezia Terme - La squadra di calcio ad 11 over 40 della Sezione UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sporto- Associazione Benemerita del CONI con sede a Milano) “Corrado D’Ippolito” di Lamezia Terme nei giorni 4 e 5 settembre ha partecipato alla fase finale del Campionato Italiano UNVS, che si è svolta a Volterra (PI). La squadra Veterani lametini è giunta a Volterra, in rappresentanza delle Sezioni della Calabria e della Sicilia e col titolo di Campioni Italiani, conquistato a settembre del 2019 a Massa, dopo aver battuto, tra l’altro, i vicecampioni d’Italia 2018 (Sezione di Volterra) nella fase di qualificazione e in finale i detentori del titolo 2018, la Sezione di Massa.

La Squadra UNVS di Lamezia ha partecipato a quest’ultima fase finale con un’ampia rosa (Amerato, Calegiuri, Coppola, Cullice Antonio, Cullice Gianluca, De Sanctis, Doria, Fiorentino, Garieri, Iozzo, Lucchino, Meliti, Meraglia, Nistico’, Orlando, Romano, Ruberto Salerno Rosario, Sgro’, Stranges, Talarico, Verrengia: 22) sotto la guida del Mister Gigi Fazio. Che, rendono noto: “nonostante la pandemia di tutti questi mesi (che ha fatto saltare il campionato over 40 del 2020 e quest’anno a Lamezia la fase finale del Campionato Italiano di Calcio ad 11 over 50, prevista per i giorni 11 e 12 con la partecipazione di quattro squadre: Lamezia, Casale Monferrato, Messina e Lentini), non ha mai smesso di seguire la squadra e nello stesso tempo ha arricchito di nuovi e valenti Soci la Sezione di Lamezia Terme”.

Ad accompagnare la squadra sono stati il Presidente della Sezione (ing. Giovanni Cimino), tutto il Direttivo di Sezione (Gianfranco Martucci e Antonio Saladino –vicepresidenti, i consiglieri Felice Ruberto e lo stesso Gigi Fazio) e il Segretario di Sezione (Giampiero De Sarro), i Soci-collaboratori del mister (Francesco Giampà, Gigliotti Francesco, Morelli Antonio e Sposaro Roberto). Al gruppo si è unito, da volontario, Francesco Plantera per la ripresa delle gare. A questa fase finale di Volterra, oltre alla squadra della Sezione di Lamezia, col titolo di Campione d’Italia UNVS 2019, hanno partecipato quelle della Sezione di Massa (vice-campione 2019), di Montella (Campania), di Cecina e di Volterra, quale organizzatrice. Le partecipanti hanno sostenuto le gare su due campi di gioco: a Ponteginori le due squadre di Cecina e Massa, ove ha prevalso Massa per la finale del titolo italiano; a Volterra le altre tre squadre, disputando le gare di qualificazione col metodo “TIM CUP”. Volterra ha vinto col Montella per 2-1, Lamezia nella sua prima gara ha vinto 4-0 col Montella (2 gol di Giuseppe Lucchino, 1 di Rosario Salerno e 1 di Enzo Garieri) e nella seconda col Volterra, dopo una partita molto combattuta e bella ha prevalso per 1-0 su calcio di rigore, realizzato da Luca Sgrò, qualificandosi così a punteggio pieno per la finale.

La gara

“Mattina di domenica sul rettangolo di Volterra si è disputato un triangolare tra le sezioni eliminate del sabato (Volterra, Montella e Cecina), terminato dopo la disputa di tre gare tutte con uguale punteggio e quindi classificate tutte terze ex equo. La finale tra la Sezione di Lamezia e di Massa per il titolo, iniziato con molto ritardo secondo il previsto orario, dopo un primo tempo dominato dalla squadra lametina che ha fallito per un non nulla la realizzazione di almeno due - tre goals, è stata “punita” con un contropiede, micidiale ma forse viziato da un fuorigioco non rilevato, e nel secondo tempo, come succede quasi sempre, nello sbilanciarsi in avanti per recuperare lo svantaggio, è stata dominata dalla squadra avversaria ed ha subito altri tre goals.

Il risultato finale per 4-0 a vantaggio della Sezione di Massa, che ha assegnato il titolo di Campione Italiano UNVS di calcio ad 11 over 40, 2021, è stato eccessivamente punitivo e bugiardo per la squadra di Lamezia in base a quanto visto in campo, anche a detto dei rappresentanti delle altre squadre. Come affermato da uno dei dirigenti della Sezione di Massa dopo la disputa di due finali, Lamezia e Massa sono in parità: 1-1. Col terzo incontro, augurandoci di partecipare e di giungere in finale per il titolo 2022 (forse il prossimo anno la fase finale verrà organizzata dalla Sezione UNVS di Montella, pandemia permettendo), Lamezia cercherà di riprendersi il titolo di Campione Italiano. Dopo la gara tutto il gruppo di Lamezia si è ritrovato a pranzo in un noto locale della Cittadina Toscana, assieme ai dirigenti della Sezione di Volterra, di Massa, di Cecina e Montella (questi ultimi assieme anche ad alcuni giocatori) e Dirigenti Nazionali e Regionali: il Consigliere Nazionale e Responsabile dello Sport per Italia Centro, Pierluigi Ficini da Pisa, il Presidente Nazionale dei Probiviri, Ettore Biagini da Massa e il Delegato UNVS Regione Toscana, Lofrese Nicola, ove si è svolta la premiazione con consegna della Coppa Itinerante ai neo Campioni e una coppa artigianale di alabastro a Lamezia, quale vicecampioni italiani. Lamezia in questa occasione non ha riconquistato il titolo, ma: è vice campione italiano di calcio a 11 over 40, si è arricchita di una nuova esperienza, facendone tesoro, ha preso coscienza delle proprie forze e limiti, ha creato gruppo con la voglia di stare assieme in momenti sia di baldoria e sia di lotta (in campo) e di portare tutti assieme, da Veterani, i valori sani e belli delle attività sportive, presentandosi da esempio ai più giovani atleti delle varie discipline”.