Lamezia, Viola Tennis & Sports al secondo posto nella fase Macro Area Sud del Campionato Italiano

Lamezia Terme - Buon risultato per la Ssd Riccardo Viola Tennis & Sports quello conquistato dalla squadra Under 12 Femminile alla fase di Macro Area del Sud del Campionato Italiano di Tennis organizzato dalla FIT al Circolo Tennis Palermo da giovedì 18 a domenica 21 luglio 2019. Nel rappresentare nella competizione se stesse, la propria Società Sportiva e la regione Calabria, le giovanissime atlete Laura Scozzafava, Chiara Doria e Luisa Statti si sono dimostrate pronte, motivate e preparate per l’occasione grazie al lavoro svolto nei mesi precedenti insieme ai tecnici della Scuola Tennis lametina i fratelli Fabrizio, Salvatore e Massimo Viola. Quest’ultimo ha accompagnato e guidato da capitano le ragazze nei 4 giorni di gara. Grazie alle qualità espresse sul campo, sia da un punto di vista tecnico che tattico, e grazie alla tenacia e allo spirito agonistico dimostrato, si è riusciti a superare il girone di qualificazione battendo col medesimo risultato di 2 incontri ad 1 nella prima giornata il Tennis Club Fasano e nella seconda giornata il Circolo ospitante il Circolo Tennis Palermo approdando alla finale persa solo al doppio di spareggio per 60/75 contro il Circolo Tennis Bari qualificato dall’altro girone. Sfumata solo per quest’ultima partita l’opportunità conquistata dalla squadra lametina di superare la fase di Macro Area e raggiungere la finale Nazionale prevista a Settembre a Vasto tra le migliori 8 squadre d’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA