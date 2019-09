Manita del Sambiase alla Vigor Lameza 1919: il derby d’andata è giallorosso

Lamezia Terme – Netto successo del Sambiase nel derby d’andata di Coppa contro la Vigor Lamezia 1919, archiviato con un largo 5-1 che lascia ben poche speranze alla squadra di Rosario Salerno in vista della sfida di ritorno. Nella disfatta biancoverde pesa come un macigno la doppia espulsione dei fratelli Foderaro, avvenuta negli spogliatoi in seguito a un acceso diverbio con alcuni dirigenti giallorossi, iniziato sul finire di una prima frazione di gioco tutto sommato equilibrata, nonostante il vantaggio dei padroni di casa. Gara decisa dalle reti di Perri, autore di una doppietta, Grande, Barrow e Bernardi. Di Angotti il goal della bandiera della Vigor per il momentaneo 1-1.

Sambiase – Vigor Lamezia 1919 5-1

Marcatori: 14’Perri (S), 41’Angotti (V), 49’Perri (S), 3’st Grande (S), 41’st Barrow (S), 49’st rig.Bernardi (S)

Sambiase: Maio 6, Galeano 5.5 (1'st Giampà P. 6), Mascaro 6.5, Diop 6 (6'st Bellitta 6), Mirabelli 6.5, De Martino 6, Bernardi 7, Liparota 6 (17'st Barrow 6.5), Perri 7.5 (32'st Grande 6.5), Umbaca 6, Vallone 6.5 (4'st Salandria 6)

A disp. Martino, Ferrise, Marrello, Giampà L.

All. Fanello 6.5

Vigor Lamezia 1919: Marra 5, Villella 5.5, Parisi 5 (1'st Caruso 5.5), Ianni 5 (1'st Gaglardi 5.5), Terranova 5, De Nisi 5.5, Foderaro M. 4, Curcio 5.5, Angotti 6.5, Maio 5.5 (4'st Iudicelli 5.5), Foderaro G. 4.5

A disp. Mercuri, Lucia, Gallo, Gullo, Pisani, Polimeni

All. Salerno 5.5

Arbitro: Aureliano di Rossano 6

Assistenti: Mallimaci e Romeo di Reggio Calabria

Note: Angoli 5-3

Ammoniti: Diop (S), Grande (S), Mascaro (S), De Nisi (V), Foderaro M. (V), Angotti (V)

Espulsi: 1'st Foderaro M. e Foderaro G. (V) per intemperanze all'interno degli spogliatoi; 48'st Terranova (V) per fallo da ultimo uomo

Rec. 5' e 5'

Spettatori 600 circa

Cronaca

Primo Tempo

3' Primo squillo della partita con l’ex Curcio su calcio di punizione, palla fuori

4' Il Sambiase prova a pungere in contropiede con Bernardi, ma il sinistro del centrocampista giallorosso è impreciso

6' Diop non riesce a inquadrare lo specchio della porta dal limite

14' Pasticcio di Marra che non controlla in presa alta un cross da sinistra di Vallone, la palla arriva a Perri che porta in vantaggio il Sambiase con un preciso destro sotto l'incrocio

23' Giovanni Foderaro, in precario equilibrio, non riesce ad approfittare di un mancato offside della difesa giallorossa, palla alta

36' Altro tentativo di Foderaro che sfiora il palo con un sinistro dal limite

41' Pari Vigor. Angotti approfitta di una dormita colossale della difesa giallorossa e batte Maio su assist di Foderaro

49' 2-1 Sambiase. Cross di Vallone per la deviazione aerea di Mascaro rimpallata da un difensore, la sfera arriva ancora una volta a Perri che di sinistro fulmina Marra

Secondo Tempo

1' La Vigor rientra in campo in 9 uomini. Espulsi negli spogliatoi i due Foderaro in seguito a un acceso diverbio iniziato sul finire del primo tempo con alcuni dirigenti giallorossi

7' Salandria manca la terza marcatura calciando alto da buona posizione

23' Ci prova Giampà da fuori, conclusione a lato

34' Umbaca impegna Marra su calcio di punizione

36' Il Sambiase trova la terza rete con un gran destro al volo di Grande su assist di Salandria che si insacca all'incrocio dei pali

39' Destro di Barrow dal limite, Marra respinge

41' Poker Sambiase. Barrow trova la gioia personale con un gran sinistro nel sette al termine di un’azione personale

49' Manita Sambiase. Terranova strattona Bernardi a tu per tu con Marra, per l’arbitro è calcio di rigore ed espulsione. Dal dischetto è lo stesso numero 7 giallorosso a fissare il punteggio sul 5-1.

Francesco Sacco