Non riesce l’aggancio al secondo posto per il Basketball Lamezia che perde 59-63 contro Pallacanestro Salerno

Lamezia Terme - Si disputa di sabato sera la quindicesima ed ultima giornata della Regular Season della Serie C Gold Calabria/Campania. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, il Basketball Lamezia, padrone di casa, si gioca il secondo posto in classifica, mentre la Pallacanestro Salerno si contende la settima posizione con il Basket Bellizzi sperando nel passo falso di quest’ultimo.

La Cronaca

"I padroni di casa recuperano all’ ultimo minuto due pedine importanti, Spasojevic e il top scorer del campionato Sakellariou, da poco risultati negativi, ma ancora non nel pieno della forma, e con una squadra che ha dovuto fermare la preparazione fisica per circa una decina di giorni. Salerno invece ha a propria disposizione una serie di nuovi giocatori, molto impattanti nel gioco della squadra, acquisiti di recente. All’inzio delle ostilità è proprio la squadra campana a partire forte, che aiutata dalla possenza fisica di alcuni propri giocatori, riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio sul 8-16, grazie a molte giocate dure e spesso al limite del regolamento, visto che la coppia arbitrale non sembra aver alcuna intenzione di punire giocate troppo aggressive. Ma i giocatori lametini, nonostante i duri contatti fisici riescono a ribaltare il punteggio a loro favore e nel secondo quarto salgono sopra di 4 lunghezze, 32-28. La partita si infuoca, ed entrambe le compagini lottano forsennatamente su ogni pallone, disputando un terzo periodo carico di emozioni, che vede il Lamezia sempre sopra anche se solo di poche lunghezze che spesso si accorciano ad una sola. Nel quarto finale, inziato sul 47-46, il Lamezia contiene sempre bene gli avversari, mantenendo il vantaggio fino agli ultimi due minuti di gioco in cui la squadra salernitana riesce a trovare la tripla del +4, messa a segno da Beatrice dopo un presunto scadere dei 24 secondi. Salerno ottiene così i due punti, vincendo la gara 59 a 63".

Entrambe le squadre accederanno ai playoff. Il Basketball Lamezia classificandosi quarto incontrerà la Cestistica Benevento, quinta in classifica, in una serie al meglio di tre partite, che inizierà domenica 8 maggio alle 19 (orario ancora da confermare), al Palazzetto dello Sport Alfio Sparti.

Basketball Lamezia – Pallacanestro Salerno 59-63 (8-16, 32-28, 47-46)

Basketball Lamezia: Spasojevic 2, Nicolò ne, Monier 13, Tartamella 2, Sakellariou 14, Ferretti 2, Giampà G. 4, Lopez ne, Romeo 6, Terreni 16. All Barilla

Pallacanestro Salerno: Chavez 18, Beatrice 9, Melillo 3, Del Pino, Kashevatsky 2, De Angelis 12, Markovic, Visnic 2, Brymimk 2, Sammartino 8, De Leo 7. All Menduto