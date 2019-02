Nuovo week-end pregno d'impegni per le squadre calcistiche lametine e dell'hinterland

Lamezia Terme - Nuovo week-end denso di appuntamenti per le varie formazioni cittadine, e dell’hinterland, militanti nei vari campionati dilettantistici regionali. Cinque le squadre “nostrane” (due di Prima Categoria, altrettante di Seconda e una di Terza) oggi in campo nei rispettivi anticipi di campionato. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizione di classifica.

Trasferta a San Marco Argentano per il Sambiase, capolista del girone A di Promozione. Giallorossi a caccia della decima vittoria consecutiva, il che permetterebe di fare un altro piccolo passo avanti verso la promozione diretta in Eccellenza, in attesa dell’anticipo di sabato prossimo contro la Morrone che potrebbe chiudere già virtualmente i giochi per il primo posto. In casa dei cosentini, reduci da due sconfitte consecutive, mister Danilo Fanello non potrà fare affidamento sull’ancora out Bernardi nonché sullo squalificato Leta. Grande soddisfazione, intanto, per la convocazione nella Rappresentativa Nazionale LND, che si radunerà a Silvì Marina (Teramo) dal 17 al 20 febbraio, del giovanissimo giallorosso Simone Tutino, classe 2002. Nessun problema di formazione per la Vigor Lamezia Calcio 1919 contro la Brutium Cosenza. Ancora una volta si giocherà in un “D’Ippolito” chiuso al pubblico. Inutile dire che bisognerà vincere sia per quantomeno restare a -7 dalla Morrone (sempre in attesa che il Giudice Sportivo si esprima sul ricorso della Brutium che, se accolto, farebbe scendere a sole quattro lunghezze il distacco) che per cercare di far lievitare a più degli attuali nove punti il margine di vantaggio sulla quarta, quel Belvedere sul cui campo ci si dovrà recare tra otto giorni.

Gara interna anche per la Garibaldina che ospita al “Leo” il San Fili Calcio. Entrambe le squadre sono a debita distanza dalla zona play-out grazie ai lusinghieri risultati racimolati nelle ultime settimane. I soveritani, in particolare, grazie alle due vittorie ed al prezioso pari con la Vigor Lamezia, ottenuti nelle tre giornate più recenti, sono balzati a +5 dalla quintultima. Di conseguenza una vittoria al cospetto dei sanfilesi permetterebbe di fare un altro importante passo verso la definitiva tranquillità. Chi non attraversa certo un buon periodo è invece la Promosport. I lametini riceveranno il Cassano Sybaris al “Riga” che, per quanto disposto dal Comune di Lamezia Terme con delibera n. 34 del 05.02.2018, potrà finalmente ospitare quantomeno fino a 99 persone. Finisse adesso il torneo, Promosport – Cassano, ma a campi invertiti, sarebbe una delle due sfide play-out. Dopo aver scontato le tre giornate di squalifica, in casa biancazzurra rientra al centro della difesa capitan Gallo. Ricordiamo che oggi, sempre per il girone A di Promozione, si giocano due anticipi: Atleti Cosenza Morrone – Marina di Schiavonea e Rossanese – Belvedere.

Scendiamo in Prima Categoria (girone C). A Vallefiorita l’Atletico Maida è obbligato a tornare a raccogliere quell’intera posta che manca ormai da oltre un mese, anche per difendere il quarto posto dall’attacco di Capo Vaticano e Bivongi, distanti una sola lunghezza. Giallorossi che dovranno fare ancora una volta i conti con numerose assenze, complici pure gli “strali” arrivati in settimana dal Giudice Sportivo. Oltre ad un’ammenda di € 150,00 al club maidese, “per avere alcuni dirigenti e sostenitori al termine dell'incontro proferito frasi offensive e minacciose all'indirizzo del direttore di gara”, sono state inflitte ben cinque giornate a capitan Romagnuolo, “per comportamento offensivo e minaccioso e protesta violenta nei confronti dell’arbitro”. Altrettanti turni di stop, con identica motivazione, ma stavolta per condotta tenuta a fine gara, sono arrivate per Curcio. Inoltre, due giornate a El Aoudì “per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara” e una a Santo. Domani non ci sarà nemmeno l’ancora infortunato Baroni, mentre in forte dubbio sono Tarzia e Mascaro

In campo entrambe oggi pomeriggio le due restanti formazioni “nostrane” del raggruppamento. La Scommettendo.it Fronti ospita il Capo Vaticano a Tiriolo, per mancanza di altri impianti disponibili a Lamezia e dintorni. Reduci dal rinfrancante exploit di Chiaravalle, qualora dovessero confermarsi anche contro i vibonesi, i biancorossi potrebbero riprendere a sperare di inserirsi nella lotta per i play-off. Mister Lucchino dovrà rinunciare solo ad Aiello.

Il Pianopoli se la vedrà con il Badolato al “Pino Catania”. Importante fare risultato, e possibilmente vincere, per cercare di scongiurare il rischio retrocessione diretta per eccessivo distacco dalla quintultima

Scendiamo in Seconda Categoria. Nel girone B il big-match di giornata è indubbiamente rappresentato dall’anticipo di oggi pomeriggio al “Riga” (a porte chiuse) tra la Fortitudo Lamezia e il Villaggio Europa di Rende. Di fronte due delle tre co-capoliste.

Domani la Vigor 1919 sarà invece di scena al Comunale “M. Dodaro” di Castrolibero. Euro 80,00 VIGOR 1919 perché l'arbitro era costretto più volte, interrompendo anche la gara, ad allontanare dal terreno di gioco persone non aventi titolo, uno delle quali, a fine gara, si rivolgeva contro lo stesso arbitro con tono minaccioso ed irriguardoso. A CARICO DIRIGENTI, Froio Antonio INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 6/2019 per reiterati atti di violenza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria a fine gara;

Nel raggruppamento D un solo anticipo: quello che vedrà oggi pomeriggio la capolista Real Mortilla di scena a Pizzo Calabro al cospetto del Napitia, penultimo in condominio con la Polisportiva Lamezia. Gara da vincere senza se e senza me in vista dello scontro diretto esterno di domenica 24 febbraio in casa della Nuova Calimera, seconda forza del girone distante appena due lunghezze dalla compagine di Peppe Neri.

Delicato match interno in chiave play-off quello di domani ad Acconia tra i locali, quinti ma con una gara da recuperare, e il Real Pizzo, terzo. Scoglio decisamente ostico per la Polisportiva Lamezia che domani riceverà, in quel di Migliuso di Serrastretta, la Nuova Calimera. Sulla carta sfida più che proibitiva per i gialloblù i quali, però, non bisogna dimenticare, qualche settimana addietro hanno battuto a sorpresa il Real Mortilla Questo, infine, il programma nel girone D di Terza Categoria, dove domani si giocherà la prima giornata di ritorno: Audace Decollatura – Vena; Conflenti – Excalibur C. Fronti; Libertas Curinga – Biancoverdi Lamezia; Maida – Nuova Indomita Colosimi; PSG Calabria – Comprensorio Lago Calcio (a Pianopoli); Platania – Martirano Lombardo. Si riparte da questa classifica: Biancoverdi Lamezia 26; Libertas Curinga, PSG Calabria e Platania 25; Nuova Indomita Colosimi 17; Martirano Lombardo 16; Audace Decollatura 14; Excalibur C. Fronti 13; Comprensorio Lago Calcio 12; Conflenti Calcio 8; Vena 6; Maida 0

In merito alla gara Biancoverdi Lamezia – Vena, sospesa sabato scorso per aggressione al giovane direttore di gara, il “Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva quanto segue. La gara è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al 33' del 2º tempo per la condotta violenta attuata nei suoi confronti da parte di alcuni calciatori del Vena. Il calciatore Penna Dario, dopo essere stato espulso, per comportamento offensivo, lo ha colpito con un calcio alla gamba destra provocandogli forte dolore. Poco dopo il calciatore Bubba Francesco, che essendo stato sostituito sedeva in panchina, è entrato nel terreno di gioco, si è avvicinato all'arbitro e profferendo ingiurie e minacce lo ha colpito con diversi pugni al capo e calci in varie parti del corpo; accompagnato verso gli spogliatoi, è tornato di corsa per due volte verso al centro del campo insistendo nel proprio comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara.

Nella circostanza ingiurie e minacce sono state rivolte all'arbitro dal calciatore Donato Mario Giuseppe, mentre in precedenza anche il calciatore Iuliano Mirko aveva rivolto all'arbitro espressioni offensive. Sospesa definitivamente la gara e protetto da due carabinieri, che nel frattempo avevano raggiunto l'impianto sportivo, l'arbitro, avvertendo forti dolori, ha ritenuto opportuno recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciacio di Catanzaro, da dove è stato dimesso, per come riferisce, con prognosi di gg. 3 (tre).

Tutto ciò premesso, considerato che la gara non si è conclusa regolarmente per gli atti di violenza subiti dall'arbitro ad opera di alcuni calciatori del Vena, visti gli art. 11 bis, 17 e 19 del C.G.S. dispone di infliggere alla Società Vena la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio acquisto sul campo al momento della sospensione (Biancoverdi lamezia- Vena 6 - 1); di squalificare il calciatore Bubba Francesco (Vena) fino al 31 Dicembre 2022; di squalificare il calciatore Penna Dario (Vena) fino al 30 Giugno 2020 con la precisazione che le suddette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016; di squalificare il calciatore Donato Mario Giuseppe (Vena) per TRE gare effettiva; di squalificare il calciatore Iuliano Mirko (Vena) per DUE gare effettive. Nel raggruppamento E un anticipo in programma: quello di oggi pomeriggio a Migliuso tra i padroni di casa del Mac 3, penultimi a pari punti con il Santa Caterina, e il Petronà, squadra di centro classifica. Tasferta oltremodo proibitiva per il fanalino di coda Serrastretta, di scena in casa della co-capolista Gasperina.

Ferdinando Gaetano