Nuovo weekend di calcio giocato per le varie compagini cittadine e dell'hinterland

Lamezia Terme - Nuovo week-end di calcio giocato per le varie compagini calcistiche cittadine, e dell’hinterland, di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Partiamo, come sempre, dal massimo campionato dilettantistico regionale, dove andrà in scena la sesta giornata, non prima di aver ricordato che per effetto del ritorno, stanotte, all’ora solare, con conseguente spostamento all’indietro di un’ora delle lancette, le gare di domani non inizieranno più alle 15:30, come ancora gli anticipi odierni, ma alle 14:30.

Dopo le due trasferte consecutive con Stilese e Morrone, che hanno fruttato complessivamente quattro punti, il Sambiase Lamezia 1923 torna al “Gianni Renda” per affrontare la Bovalinese. Compagine, quest’ultima, ancora ferma a zero, sebbene con due partite da recuperare. Impegno alla portata dei giallorossi ma da non sottovalutare, anche perché gli amaranto non sono più la squadra “materasso” della scorsa stagione. Mister Fanello dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione, incluso Umbaca fresco di laurea in tecniche di radiologia.

Per la prima volta in questa stagione, sebbene in numero molto contingentato, i tifosi potranno assistere di persona al match del “Renda”. In tal senso la società di contrada Savutano ha reso note le rigide modalità di ingresso per la sfida di domani e, virus permettendo, per le prossime. “I posti a sedere saranno numerati – si legge - e disposti in modo tale da garantire il distanziamento sociale imposto dalle normative anti-Covid19. Per nessuna ragione il tifoso potrà allontanarsi dalla postazione personale indicata dal personale steward presente alla stadio. Si ribadisce che qualsiasi forma di assembramento è severamente vietata. L'ingresso allo stadio, previa misurazione della temperatura corporea, è consentito solo con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina), i quali andranno indossati per tutta la durata dell’incontro e osservando le distanze minime di sicurezza”. Quanto alla prevendita, il sodalizio lametino fa presente come “a partire dalle ore 12:00 di venerdì 23 ottobre, fino alle 12:00 di domenica 25, saranno disponibili in prevendita 100 tagliandi d’ingresso, acquistabili esclusivamente in prevendita presso l'Agenzia di Scommesse Eurobet, in Via Redipuglia 8. Al momento dell’acquisto – prosegue la nota - sarà rilasciato un modulo di autocertificazione da compilare e da esibire all’ingresso dello stadio, insieme a un documento di riconoscimento. Non sarà possibile in alcun modo acquistare biglietti al botteghino dello stadio fino a nuove disposizioni. I tagliandi saranno numerati con l’assegnazione del posto corrispondente, suddivisi tra tribuna e gradinata”. Per quanto riguarda gli abbonati, anche a loro è richiesta la compilazione del modulo di autocertificazione che andrà consegnato al botteghino della biglietteria, dove sarà rilasciato il ticket con l'assegnazione del posto, che sarà numerato e segnalato dagli steward presenti in tribuna. Sarà altresì richiesta l’esibizione di un documento di riconoscimento. Per agevolare le pratiche d’ingresso – si legge ancora - la biglietteria aprirà alle ore 13:30”.

Trasferta a Paola per la Vigor Lamezia. Lo scorso anno fu uno degl’innumerevoli 1-1 iniziali che pregiudicarono in maniera determinante la successiva rincorsa alla prima posizione. Stavolta bisognerà tornare con i tre punti per poter mantenersi virtualmente (a patto di imporsi nel recupero con il Gallico Catona) a -3 dalla vetta occupata da quel Locri, prossimo avversario al D’Ippolito, che, sempre domani, non dovrebbe incontrare eccessivi problemi tra le mura amiche al cospetto di una Palmese che comunque si presenterà fresca di cambio tecnico (Davide Visciglia subentrato a Germano). Quello del “Tarsitano” sarà un test probante per i biancoverdi visto che da quando a guidare i biancazzurri è ritornato mister Perrotta (ex biancoverde al pari del difensore Macagnone), hanno ripreso a dare filo da torcere a tutti. Non a caso, sempre in casa, poche settimane fa hanno fermato sul pari il forte Sersale. Cinque i punti in classifica dei cosentini che hanno però, al pari della Vigor, già riposato e con una gara da recuperare. Squadra che segna poco, ma che subisce ancora meno, al contrario dell’undici vigorino che sinora vanta il miglior attacco, davanti all’altro club cittadino del torneo, ma anche la quartultima difesa per effetto delle sei reti complessivamente incassate nelle tre partite giocate.

Sul sintetico del “Tarsitano” Massimo Morgia dovrà continuare a fare a meno degl’infortunati Messina e Cucinotti. Quest’ultimo ha avuto una ricaduta dopo lo stiramento accusato nel match d’esordio in quel di Sersale e quindi tornerà disponibile non prima di un’altra decina di giorni. Fortunatamente il rientro di Franchino, già impiegato mercoledì nei minuti finali, darà un’opzione in più per provare a registrare una difesa, con riferimento soprattutto al duo centrale, che contro la Stilese ha sofferto sin troppo la rapidità e scaltrezza del bomber gialloblù Martinez.

Saranno solamente trenta i tifosi lametini che potranno recarsi a Paola e che hanno già acquistato i biglietti messi in prevendita venerdì pomeriggio.

Nel girone A di Promozione, consueto anticipo interno per la Promosport che oggi (15:30) ospiterà la Garibaldina al “Riga”. Lametini chiamati a riprendere il feeling con la vittoria dopo il mezzo passo falso, visto pure l’aver giocato l’ultima ora in doppia superiorità numerica, di mercoledì in casa dei rendesi del Villaggio Europa. Due, al momento, le lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Juvenilia. I soveritani finora non hanno invece conosciuto mezze misure, come testimoniano le due vittorie e tre sconfitte nelle cinque partite disputate.

Il tecnico della Promosport Claudio Morelli nell’occasione dovrà continuare a fare a meno solo di Bruno al quale la Corte Sportiva di Appello territoriale, a seguito del ricorso effettuato dal sodalizio biancazzurro, in settimana ha comunque ridotto la squalifica a tempo determinato dal 18 novembre al prossimo 30 ottobre.

Scendiamo in Prima Categoria, partendo dal raggruppamento B dove entrambe le formazioni “nostrane” saranno impegnate in campo avverso. Il Platania sarà di scena sul difficile campo di Mesoraca. I ragazzi di mister Cutrì si presenteranno in terra crotonese galvanizzati dal provvedimento del Giudice Sportivo che in settimana ha tramutato l’1-1 interno con il Taverna in 3-0 a tavolino per avere i silani schierato un calciatore che avrebbe invece dovuto scontare una giornata di squalifica retaggio della passata stagione. Gialloblù che salgono così a quota sei e con una gara in meno dovendo, mercoledì prossimo, recuperare la sfida casalinga contro l’Atletico Sellia Marina. Ad aumentare ulteriormente le difficoltà della gara di Mesoraca, le condizioni non ottimali del gruppo che ha ripreso ad allenarsi solo mercoledì dopo dieci giorni di fermo dovuti alle verifiche Covid, per fortuna tutte negative, a seguito della positività al virus di un calciatore dell’organico.

Sei punti in classifica pure per il Città di Lamezia Terme che ha però sin qui giocato tutte le tre gare in programma. Gialloblù attesi dal forte Rocca di Neto anche se si giocherà sul neutro di Cotronei a causa dell’indisponibilità del campo dei crotonesi. “Ci attende ora un calendario proibitivo – ha dichiarato mister Neri all’addetto stampa del sodalizio lametino – dovendo incontrare, in rapida successione, Rocca di Neto e Campora, due squadre costruite per il salto di categoria. Domani sappiamo di dovercela quindi vedere contro un undici organizzato anche tecnicamente e mi auguro i miei riescano ad interpretare i 90’ come preparati in settimana. Anche perché siamo in crescita e più amalgamati rispetto alle precedenti giornate”. Non saranno del match gl’indisponibili Gualtieri e Maluccio. In compenso potrà essere impiegabile l’ultimo acquisto Matteo Sorrentino, centrocampista classe ’95 con trascorsi nei settori giovanili di Reggina e Vibonese.

Passiamo al girone C dove, in uno dei due anticipi odierni, l’Atletico Maida sarà ospite del Real Pizzo in quello ch’è indubbiamente il big-match della quarta giornata. Assieme al San Calogero sono infatti le squadre che guidano la classifica con sette punti. Al “Marzano” di Vibo Marina, dove si giocherà la partita, i maidesi dovranno fare i conti con la pesante assenza del proprio centravanti Paradiso che contro il Borgia ha rimediato una frattura composta del terzo metatarso e della base del quarto. Si prevedono due mesi di stop. Indisponibile anche Tropea, mentre restano in forse Cincotta, Decio e Torchia. L’Acconia Spartans sarà invece ospite del Nicotera. I curinghesi, domani con l’organico al completo, mercoledì prossimo recupereranno la gara in casa del Chiaravalle, rinviata a suo tempo per delibera del sindaco del centro dell’entroterra soveratese a seguito dei numerosi casi di Covid-19 registrati nel circondario.

Chiudiamo con il girone D di Seconda Categoria. Questo il programma della seconda giornata: Audace Decollatura – Martelletto Settingiano; Biancoverdi Raffaele – Pianopoli (oggi, alle 17:30, al Renda); Fulgor Zungri – San Costantino Calabro; Piscopio – San Nicola da Crissa; Real Gerocarne – Prasar; San Pietro Apostolo – P.S.G. Calabria (oggi alle 15:30); Sant’Onofrio Calcio – Pernocari Calcio

Così sono andate le cose lo scorso week-end: Martelletto Settingiano – Sant’Onofrio Calcio 1-1; P.S.G. Calabria – Fulgor Zungri 2-0; Pernocari Calcio – San Pietro Apostolo 1-3; Pianopoli – Piscopio persa 0-3 da entrambe; Prasar – Biancoverdi Raffaele 1-5; San Costantino Calabro – Real Gerocarne 0-1; San Nicola da Crissa – Audace Decollatura 4-3

Come già accennato nel risultato della gara in questione, in riferimento a Pianopoli – Piscopio di sabato scorso, il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, rapporto arbitrale e relativo supplemento, dai quali risulta che: - al 43' del secondo tempo, a seguito di un fallo di gioco, si è venuta a creare una rissa tra calciatori ed alcuni tifosi, i quali entravano abusivamente sul terreno di gioco da un cancello lasciato incustodito; nonchè al momento dei fatti in questione non erano presenti le forze dell'ordine poiché si erano momentaneamente allontanati; visti i fatti in questione, l'arbitro, ritiratosi negli spogliatoi e non essendoci più le condizioni per assicurare un regolare svolgimento della gara, ne decretava la sospensione definitiva; Visti gli artt. 10 e 26 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA 1) Infliggere ad entrambe le società Pianopoli e Piscopio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 2) Comminare alla società Pianopoli l'ammenda di € 100.00 e diffida del campo 3) Comminare alla società Piscopio l'ammenda di € 70.00.

Ferdinando Gaetano