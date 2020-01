Oggi pomeriggio la stracittadina di Eccellenza e Promosport - Caccurese. Domani Campora - Vigor 1919

Lamezia Terme - Sei le compagini cittadine, o comunque dell’hinterland lametino, in campo oggi pomeriggio (14:30) nei rispettivi anticipi dei vari campionati calcistici regionali. Spicca ovviamente la stracittadina tra il Sambiase Lamezia 1923 e la Vigor Lamezia Calcio 1919, valida come anticipo della quarta giornata di ritorno del torneo di Eccellenza. Anche stavolta, così com’era già successo all’andata (allora a causa dell’estremamente ridotta capienza del “D’Ippolito” per i, nel frattempo superati, problemi di agibilità dell’impianto di via Marconi), la gara si giocherà sul sintetico del “Gianni Renda” di contrada Savutano, ma sarà trasmessa in diretta televisiva sull’emittente Calabria Tv, oltre che in streaming sulla testata stadioradio.it. A rischiare maggiormente sono i biancoverdi, obbligati a vincere per restare quantomeno a -4 dal primo posto, detenuto in coabitazione da San Luca e ReggioMediterranea che domani dovranno vedersela, entrambe in casa, contro, rispettivamente, Soriano e Morrone Cosenza. Facile infatti prevedere che almeno una delle due battistrada farà bottino pieno. Per Foderaro e compagni si tratta, peraltro, della prima di quattro consecutive gare verità, dovendo affrontare, dopo i “cugini”, Sersale, San Luca e ReggioMediterranea. Quest’ultimo match, originariamente in programma, al “D’Ippolito”, domenica 16 febbraio, è stato anticipato di ventiquattro ore per permetterne la diretta televisiva. Al termine di queste quattro gare, si saprà, insomma, se la compagine allenata da Rosario Salerno potrà lottare fino alla fine per il primo posto, o se dovrà accontentarsi di prendere parte ai play-off.

Tornando alla stracittadina, entrambe le squadre sono reduci da due successi. I giallorossi si sono così riportati a sole due lunghezze dal quinto posto. Far risultato oggi pomeriggio, vincere in particolar modo, consentirebbe loro di tenersi quantomeno agganciati a questo importante treno. La cabala gioca poi a favore di Bernardi e compagni, dato che la Vigor non riesce a battere il Sambiase, in campionato, da oltre trent’anni! Lasso di tempo nel quale il segno “ics” l’ha fatta letteralmente da padrone. Sambiase tuttavia riuscito a infrangere tale sequela di divisioni della posta battendo, tre stagioni fa sempre in Eccellenza, per la prima volta al “Gianni Renda” i biancoverdi. Assisteremo all’ennesimo pareggio, o stavolta andrà diversamente? Non resta che attendere le 16:30 di oggi pomeriggio. Nessun problema di formazione per i due tecnici Fanello e Salerno, i quali avranno dunque l’imbarazzo della scelta.

A scendere in campo oggi, nel suo consueto anticipo interno del sabato, sarà anche la Promosport del neo tecnico Pacino, presentato ufficialmente lunedì scorso a seguito dell’esonero di Tony Lio. L’allenatore coriglianese inizierà la sua avventura alla guida dei lametini affrontando al “Rocco Riga” la matricola Caccurese, quintultima, che vanta appena due punti in più in classifica. Un eventuale successo permetterebbe quindi a Gallo e compagni di scavalcare proprio i crotonesi, i quali attraversano tuttavia un buon momento. Lo testimonia l’unica sconfitta, per giunta in casa della vicecapolista Praia Tortora, rimediata nelle ultime sette uscite. Mister Pacino potrà comunque fare affidamento su tutti gli effettivi della propria rosa.

Sempre per il girone A di Promozione, la Garibaldina domani sarà di scena a San Marco Argentano. Gara sulla carta alla portata dei soveritani, in classifica sostanzialmente equidistanti dalla zona play-off e da quella play-out, reduci dall’importante affermazione casalinga ai danni della quotata, nonché blasonata, Rossanese. Tra i giallorossi non ci sarà lo squalificato Marco Fazio.

Scendiamo in Prima Categoria. Nel raggruppamento B l’Atletico Maida osserverà il suo secondo, e ultimo, turno di riposo stagionale.

Trasferte oltremodo impegnative per le due lametine del girone C. La Vigor 1919 sarà ospite del forte Campora nella sfida che metterà di fronte le attuali due terze forze del campionato. Sarà pure il confronto tra la prima e la seconda miglior difesa, nonché tra il secondo e il sesto attacco più prolifico. Gli amaranto domenica scorsa sono tornati alla vittoria dopo tre pari consecutivi. Vigor in serie utile da due giornate nelle quali ha raccolto quattro punti. Sul fondo in terra battuta del “Luciano Gagliardi” di Campora San Giovanni, il trainer biancoverde Alessandro Torchia non potrà impiegare gl’infortunati Sacco e Palmieri.

Il Città di Lamezia Terme sarà invece di scena sul campo della vicecapolista San Calogero. I vibonesi sono tuttavia in caduta libera, essendo reduci da due pesanti, quanto clamorose, sconfitte. Ci riferiamo al 7-2 rimediato a Pizzo ed al 4-1 di domenica scorsa a Bivongi. Appena quattro i punti racimolati nelle sei più recenti giornate. Ma i lametini non se la passano certo meglio, vuoi per la quartultima posizione, vuoi per le quattro sconfitte di fila, tra cui l’1-6 di sei giorni fa, da cui sono a loro volta reduci.

Ultima di andata nel girone D di Seconda Categoria, con il seguente programma: Davoli Academy – San Pietro Apostolo (oggi); Fulgor Zungri – Orsigliadi Calcio; P.S.G. Calabria – San Nicola da Crissa; Platania Calcio – San Costantino Calabro (oggi); Sant’Onofrio Calcio – Pianopoli; Serrese – Biancoverdi Raffaele Spa. Riposa l’Acconia Spartans.

Così lo scorso week-end: Acconia Spartans – Platania Calcio 2-0; Biancoverdi Raffaele Spa – Davoli Academy 3 – 2; Pianopoli – Fulgor Zungri 4 – 1; San Costantino Calabro – Serrese 2 – 1; San Nicola da Crissa 2017 - Sant’Onofrio Calcio 3 – 3; San Pietro Apostolo – P.S.G. Calabria 1 – 2. Riposa: Orsigliadi Calcio

Questa la classifica aggiornata: Acconia Spartans 33; Platania e San Costantino Calabro 20; Pianopoli 18; Biancoverdi Raffaele 17; Sant’Onofrio e PSG Calabria 16; Fulgor Zungri 14; Orsigliadi Calcio 12; San Nicola da Crissa 11; Davoli Academy 9; San Pietro Apostolo 8; Serrese# 6

#Un punto di penalizzazione

Decima giornata nel raggruppamento E di Terza Categoria: Mac 3 – Audace Decollatura (oggi); Cleto – Athletic Club Gizzeria 12; Conflenti – Martirano Lombardo; Nuova Indomita Colosimi – Nuova Aiello; Scigliano – Serrastretta. Riposa l’Excalibur Compr. Fronti

Questi i risultati dell’ultima giornata: Audace Decollatura - Cleto 6 – 1; Excalibur Compr Fronti – Nuova Indomita Colosimi 2 – 4; Martirano Lombardo - Mac 3 2 – 1; Nuova Aiello – Scigliano 4 – 0; Serrastretta - Conflenti 1 – 2 Ha riposato Athletic Club Gizzeria 12

Per questa classifica: Nuova Aiello 22; Audace Decollatura 21; Nuova Indomita Colosimi* 18; Athletic Club Gizzeria e MAC 3 11; Cleto* e Scigliano 10; Martirano Lombardo* 6; Conflenti** 5; Serrastretta 4; Excalibur Compr Fronti* 3

**Due gare in meno

Di seguito invece il programma del decimo turno nel raggruppamento F: Life Simeri Crichi – Belcastro (oggi); Martelletto Settingiano – Amarcord Pontegrande (oggi); Città di Tiriolo – Maida; Us Petronà – Polisportiva Palermiti; Vena – Pirahna Soveria Simeri. Riposa il Cropani

Lo scorso week-end è andato in questo modo: Amarcord Pontegrande – Petronà 2-3; Belcastro – Martelletto Settingiano 1-0; Cropani – Vena 0-4; Pirahna Soveria Simeri – Life Simeri Crichi 1-3; Polisp. Palermiti – Città di Tiriolo 3-0. Ha riposato il Maida

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 22; Belcastro* 19; Polisp. Palermiti 16; Città di Tiriolo* 15; Petronà e Vena 12; Maida 11; Amarcord Pontegrande e Martelletto Settingiano* 6, Cropani* e Piranha Soveria Simeri 0

*Una gara in meno

Ferdinando Gaetano