Palio delle Botti di Città del vino a Bianco, presente anche una squadra da Lamezia

Bianco (Reggio Calabria) - Con il patrocinio del Comune di Bianco, l’Associazione Culturale Magna Grecia di Bianco, presieduta da Giovanni Daniele, ha organizzato una tappa nazionale del Palio delle Botti di Città del vino.

Cinque squadre in rappresentanza dei comuni aderenti a Città del vino si sono ritrovate dopo un anno di pausa, sul lungomare di Bianco per la presentazione ufficiale sfilando in corteo per le vie della cittadina alla testa del quale il sindaco Aldo Canturi, il presidente Giovanni Daniele dell’Associazione organizzatrice e tutti gli spingitori delle botti. Il Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino, nato da una idea dell'Associazione Nazionale Città del Vino nel 2007, è un appuntamento ricco di tradizione che anima le terre del vino e ogni anno cresce per numero di partecipanti e di squadre e per l’entusiasmo con cui si affronta la sfida e si gareggia. La gara consiste nel far rotolare per le vie del centro storico le botti da 5 hl che gli spingitori devono condurre senza incorrere in alcuna penalizzazione e in un tempo cronometrato lungo i 600 metri di percorso per stabilire la griglia di partenza per poi affrontare la finale su un percorso di 1400 metri. La vittoria è andata alla squadra di S. Venerina e a seguire Vittorio Veneto, Furore, Bianco e Lamezia Terme. Per quest’ultima gli spingitori sono stati Antonio Candurro, Vincenzo Cimino e Giuseppe Pugliese che, sotto i consigli di Gregorio e Saveria Sesto hanno acquisito la tecnica di spinta e di conduzione della botte di 500 hl per il percorso di abilità cronometrica e della gara su un percorso tra salite e discese. La serata si è conclusa con la premiazione da parte dal sindaco Aldo Canturi e del presidente Gianni Daniele, con prodotti tipici e vino passito Greco di Bianco.

“Un’edizione il Palio di Bianco – si legge in una nota - pur con molte prescrizioni e nel rispetto del distanziamento, che ha dimostrato come anche un piccolo comune, associato a Città del vino, possa inserirsi in un circuito nazionale di iniziative ed eventi che spinge gli enoturisti alla ricerca di ricchezze culturali e di tradizioni enologiche dei territori vinicoli d’Italia”. La prossima tappa sarà il 5 Settembre ad Avio e la finalissima a Santa Venerina.