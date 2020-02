Pari a rete inviolate tra Isola Capo Rizzuto e Sambiase

Isola Capo Rizzuto (Crotone) – Termina a reti inviolate la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Sambiase valida per la 22ª giornata del Campionato di Eccellenza. Reduci dal 3-0 al Trebisacce, i giallorossi non riescono dunque a dar continuità al loro ruolino di marcia inanellando il terzo pari nelle ultime quattro giornate. Al “Sant’Antono” di Isola Capo Rizzuto, da segnalare un legno per parte colpito da Leto nella prima frazione di gioco e da Umbaca, su calcio da fermo, nella ripresa. Sambiase di nuovo in campo domenica prossima, al “Gianni Renda”, contro il Locri, distante tre punti dai ragazzi di mister Fanello.

Isola Capo Rizzuto: Lamberti, Riga, Bruno, Comito, Assisi, De Stefanis, Ribecco, Marano, Covelli, Leto, Ventura. A disp. Giardino, Sem, Milone, Zicchinello, Ciamei, Matozzo, Roberti Vota, Cardamone, Gerladi. All. Mancini

Sambiase: Iozzi, Giampà, Mascaro, De Martino, Urquiza, Alfano, Bernardi, Bellitta, Perri, Umbaca, Feuillasseier. A disp. Nascardi, Marrella, Diop, Liparota, Marrello, Salandria, Verso, Vallone, Gagliardi. All. Fanello

Arbitro: Cortale di Locri

Assistenti: Piccolo di Vibo Valentia e Sergi di Reggio Calabria

Francesco Sacco