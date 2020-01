Pari al photofinish nel derby tra Sambiase e Vigor Lamezia 1919: 1-1 al “Renda”

Lamezia Terme – Un goal rocambolesco di Maio in pieno recupero consente alla Vigor Lamezia 1919 di mantenere l’imbattibilità in campionato e raddrizzare un derby in cui il Sambiase avrebbe meritato decisamente di più, soprattutto per quanto creato in zona goal. Di Bernardi al 18’ la rete che aveva portato in vantaggio i padroni di casa, vicini al raddoppio in più occasioni, in particolare al 17’ della ripresa con la doppia traversa colpita dallo stesso capitano giallorosso e da Perri nel giro di 30 secondi. In attesa dei risultati di domani, il guizzo di Maio al ’91 porta in dote un pari al momento ben poco utile a entrambe le squadre.

Cronaca

Primo Tempo

3' Rondinelli indovina il corridoio per Foderaro che spreca mandando a lato una buona occasione

9' Annullato un goal alla Vigor per fuorigioco di Miceli su punizione di Curcio

10' Lancio dalle retrovie per Perri che approfitta di un errore di Miceli ma calcia debolmente davanti a Rossi

15' Umbaca parte palla al piede da metà a campo e prova il tiro dal limite, conclusione fuori bersaglio

16' Bello scambio Perri-Feuillassier con quest'ultimo che apre troppo il piattone da buona posizione

18' Sambiase in vantaggio con una splendida volée di Bernardi che fulmina Rossi

35' Vigor pericolosa con un colpo di testa di Miceli di poco a lato

Secondo Tempo

2' Giovanni Foderaro ha sul sinistro la palla dell’1-1 ma Urquiza è provvidenziale nel deviare la sua conclusione in angolo

5' Curcio pesca sul secondo palo il solito Miceli il cui destro al volo non trova la porta

8' Umbaca serve Perri che non riesce a trovare il tempo per battere Rossi

9' Conclusione al volo di Umbaca bloccata da Rossi

13' Respinta corta di Iozzi su Villella, ne approfitta Foderaro che fa carambolare la palla sotto le gambe del portiere trovando il pari. L’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso capitano ospite

15' Lorecchio impegna Iozzi che devia in tuffo

17' Clamorosa doppia occasione per il Sambiase, vicinissimo al raddoppio con due legni colpiti da Bernardi e Perri nel giro di 30 secondi

28' Gran girata mancina di Feuillassier che termina di poco sopra la traversa

39' Cross teso di Bernardi per Feuillassier che non riesce a inquadrare lo specchio della porta

43' Gullo si coordina bene ma il suo tiro al volo termina a lato

46' Pari Vigor. Azione concitata nei pressi dell’area giallorossa, un rimpallo favorisce Maio che tutto solo batte Iozzo con un destro nell'angolino

Sambiase – Vigor 1-1

Marcatori: 18' Bernardi (S), 46'st Maio (V)

Sambiase: Iozzi 6, Giampà P. 6, Mascaro 7, De Martino 6, Urquiza 6.5, Alfano G. 6.5, Bernardi 7, Bafode Diop 6 (32'st Bellitta 6), Perri 6 (20'st Salandria 5.5), Umbaca 6.5, Feuillassier 7 (45'st Vallone sv)

A disp. Maio, Marrella, Cincotta, Liparota, Verso, Giampà L.

All. Fanello 6

Vigor Lamezia: Rossi 6, Gagliardi M. 5.5 (39'st Gagliardi G. sv), Caruso 5 (23'st Gullo sv), Lorecchio 5.5 (25'st Maio 6.5), Miceli 6.5, De Nisi 5, Foderaro M. 5.5, Curcio 6 (33'st Macagnone sv), Rondinelli 5 (14'st Angotti 5.5), Villella 6, Foderaro G. 5.5

A disp. Mercuri, Costanzo, D'Angelo, Lucia

All. Salerno 5.5

Arbitro: Zagara di Catanzaro 5.5

Assistenti: Di Giuseppe di Reggio Calabria e Pellico di Cosenza

Note: Angoli 5-3; Ammoniti: Foderaro M., De Nisi

Spettatori 1000 circa

Rec. 2' e 5'

Francesco Sacco