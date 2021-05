Pattinaggio Lamezia vince il campionato regionale di corsa su strada a Reggio

Reggio Calabria - Sul lungomare Falcomatà di Reggio, nel pomeriggio di domenica, si è disputato il campionato regionale su strada voluto dal delegato Regionale Maria Teresa Lanucara insieme all’associazione sportiva Pattinaggio Lamezia di Salvatore Raccuglia ed hockey Reggium di Maurizio Sconti e al delegato provinciale Marra Antonella. Il percorso, lungo 200 m sul lungomare di Reggio Calabria con lo sfondo dello Stretto, per una giornata nella quale si sono disputate tantissime gare su lunghezze variabili per categorie dai giovanissimi, esordienti ragazzi 1 e ragazzi 2, allievi juniores e seniores maschili femminili. Alla fine della giornata di gara la squadra lametina ha vinto il campionato regionale, al secondo posto la società Calabria, al terzo posto la B&z Skating, al 4 Roggiano ed al 5 posto l'hockey Reggium.

I risultati

Tre primi posti per Matteo Bruno Ionadi categoria giovanissimi maschili, 3 primi posti per Elena Carchedi, 2 secondi posti per Emma Chirico, un 2 posto per Cammarata Sophie categoria giovanissimi femminili, 3 primi posti per Greta Giordano, 2 secondi posti per Fazio Gresya, un terzo posto per Arcuri Vittoria ed un terzi posto per Alessia Raso. Due primi posti per Giuseppe Raso categoria ragazzi maschili, 2 primi posti per Giorgia Marchese, 2 primi posti per Elisa Torchia categoria Allievi femminili, un primo e un secondo posto per Alice Materazzo e Debora Careri categoria juniores femminile, 2 primi posti per Elisabetta Nicolazzo neo mamma salutata ed applaudita da tutti i presenti, due secondi posti per Erika Recchia categoria seniores un primo ed un secondo posto per Simone Careri, giovanissimo papà. Un secondo posto categoria esordienti femminili per Vittoria Arcuri e un primo e terzo posto Alessia Raso. La somma di tutti questi risultati ha permesso alla società lametina di vincere il campionato regionale di corsa su strada.