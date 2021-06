PGS Calabria, la Top Volley Lamezia alle finali regionali

Lamezia Terme - Nella stagione sportiva 2020/2021 la Top volley Lamezia Terme ha preso parte al torneo di interesse nazionale “Don Bosco Cup” organizzato dal PGS Calabria, nella categoria Libera Femminile. La squadra, guidata dal tecnico Enzo Angotti, ha intrapreso la prima parte del torneo affrontando le squadre del girone provinciale di Catanzaro, classificandosi al primo posto, con un solo set perso.

Il primo posto ha assicurato il passaggio alle fasi regionali che si svolgeranno giorno 27 giugno a Reggio Calabria. “Per le ragazze e per lo staff tutto – commentano - è stato molto stimolante scendere in campo dopo un anno di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, dopo il quale la voglia di tornare in campo era tanta, così come è stato dimostrato anche dai risultati ottenuti. Le attività per la Top Volley Lamezia Terme in realtà non si sono mai definitivamente fermate, la squadra ha infatti continuato a lavorare nonostante tutte le restrizioni che si sono susseguite nei mesi precedenti, sfruttando ogni possibilità, naturalmente rispettando tutte le misure anti-Covid. Così quando si è presentata la possibilità di poter partecipare ad un torneo di interesse nazionale, la squadra e il mister hanno colto l’occasione e sono così tornate in palestra ad allenarsi. La squadra, con la soddisfazione di aver raggiunto il primo obiettivo, sta quindi continuando a lavorare, sotto la guida di mister Angotti, così da poter affrontare al meglio il prossimo appuntamento in cui incontreranno le prime classificate del girone di Reggio Calabria. Un ringraziamento particolare – concludono - va al comune di Pianopoli che ha permesso alla squadra di poter usufruire del palazzetto dello sport per gli allenamenti settimanali e per le partite previste, vista l’impossibilità di accedere alle strutture della città di Lamezia Terme, nonostante i permessi concessi dal comune stesso”. L’appuntamento resta quindi per il 27 Giugno, durante il quale le ragazze di mister Angotti cercheranno di raggiungere il secondo obiettivo.