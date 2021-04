Platania Scherma: tripletta di Giuseppe Bruno e finale storica con Andrea Grandinetti

Platania - Dopo oltre un anno di stop, nello scorso fine settimana, la scherma è ritornata protagonista anche in Calabria in occasione delle Prove Regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani alla presenza dei soli atleti, maestri, arbitri e personale di gara. Indimenticabile il weekend del Platania Scherma che conquista una tripletta storica con Giuseppe Bruno (Classe 2006) vincitore di tutte le competizioni alle quali ha preso parte. Nel primo giorno di gara, il quindicenne schermidore platanese domina le prove "Cadetti" (Under17) di Spada (debutto assoluto per lui in questa specialità) e di Fioretto dopo aver sconfitto in finale rispettivamente Francesco Dodaro per 15-10 e Francesco Martire per 15-4, entrambi atleti del Club Scherma Cosenza. Nelle Prove "Giovani" (Under 20) del giorno seguente arriva il tris con la memorabile finale tutta platanese: Bruno batte il compagno di squadra Andrea Grandinetti per 15-11 il quale centra l'importante traguardo della prima finale a livello individuale.

Andrea, che nel giorno precedente aveva partecipato alle competizioni nelle vesti di arbitro, ottiene anche il quarto posto nella prova di spada Giovani (Under20). Grazie a questi tre successi Giuseppe centra i pass per le Prove dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani che si terranno a Riccione a metà maggio. Giuseppe, commentano “rappresenta l'apice di un lavoro di squadra, un successo di gruppo della realtà platanese che continua a confermarsi in crescita, realtà in cui le famiglie assumono un ruolo rilevante, in modo particolare in un momento come questo in cui con le difficoltà covid ogni tipo di aiuto e sostegno all'associazione acquista un valore doppio. È proprio della giornata di domenica la conferma da parte del Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma del delegato platanese Francesco Perri, incaricato per un altro quadriennio olimpico a guidare e coordinare le attività del movimento schermistico calabrese”.

Le gare non si fermano e continueranno nei prossimi due weekend sempre sulle pedane di Pianopoli con gli "Assoluti" con la partecipazione ancora una volta di Bruno e Grandinetti e con gli "Under 14" con la presenza di Alessio Grandinetti. Sfortunato lo spadista Andrea Flocco, fermato da un infortunio che non gli consentirà di prendere parte alla prova ''Assoluti''.