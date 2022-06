Playoff Prima Categoria, Sambiase eliminato dal Parghelia: 1-2 al “Gianni Renda”

Lamezia Terme – Un gran peccato. Bastano venti minuti, i primi, di blackout per compromettere i sogni playoff del Sambiase, sfumati al termine di ben 98 minuti che han visto i giallorossi reagire con veemenza al micidiale uno-due firmato Tamburro in avvio di partita, senza però riuscire a raddrizzare una semifinale iniziata nel peggiore dei modi. Dopo la doppietta (al 7’, direttamente da calcio d’angolo, e al 20’ al termine di una strepitosa azione personale di Nesci) del fantasista neroverde, sono infatti i ragazzi di Paolo Gallo a fare la partita, fino a trovare la rete del 2-1 grazie a uno sfortunato autogoal di Mazza. Il trend non cambia in una ripresa a forti tinte giallorosse, ma condizionata da una scarsa lucidità sottoporta e dalla giornata di grazia di Bombai, più volte provvidenziale nello sbarrare la strada ai padroni di casa. La stagione del Sambiase (comunque ottima) termina qui, mentre sarà il Parghelia a sfidare la Vigor 1919 domenica prossima in ottica Promozione. Davvero un gran peccato.

Cronaca

Primo tempo

7’ Parghelia subito in vantaggio con Tamburro che beffa Simonetta direttamente da calcio d’angolo con una parabola velenosissima finita in rete con l’aiuto del palo

10’ Il Sambiase prova a reagire con un destro di Costa fuori bersaglio

17’ Parghelia vicino al raddoppio con Nesci che tenta di superare Simonetta con un pallonetto, il portiere riesce a intercettare

20’ Tamburro ancora pericoloso con un gran sinistro sull’esterno della rete

20’ Raddoppio Parghelia. Nesci accelera palla al piede e serve Tamburro che trova la doppietta personale con un preciso tocco nell’angolino

23’ Simonetti serve l’accorrente Araco che calcia debolmente da posizione defilata, Simonetta blocca senza problemi

27’ Percussione centrale di Platì e gran destro che sfiora l’incrocio dei pali

29’ Il Sambiase torna in partita con un clamoroso autogoal di Mazza su punizione di Michienzi

30’ Simonetti semina il panico in area giallorossa ma conclude sul fondo

33’ Diop mette in mezzo un pallone insidioso ma sia Platì che Costa non riescono a trovare la deviazione vincente

37’ Sambiase vicinissimo al pari con Costa fermato da un grande intervento di Bombai

45’ Tallari raccoglie una palla vagante in area ma non riesce a imprimere la giusta forza alla sua conclusione, Bombai blocca a terra

Secondo tempo

1’ Angotti, subentrato a Tallari, apre per Perri il cui destro da posizione defilata viene bloccato in due tempi da Bombai

4’ Punizione dal limite per il Sambiase, Pellegrino non trova la porta

7’ Azione confusa in area ospite, la palla arriva a Platì che si libera bene al tiro ma trova l’opposizione di un super Bombai

15’ Mischia insidiosa in area neroverde sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Fortuna, la difesa ospite riesce a liberare con qualche affanno

22’ Sambiase vicinissimo al pari. Perri sfonda a destra e serve l’accorrente Costa il cui destro a colpo sicuro trova ancora l’opposizione di un insuperabile Bombai

35’ Diop recupera palla e tenta il destro a giro, Bombai fa buona guardia

39’ Michienzi prova la botta da fuori, Bombai alza in angolo.

Si tratta dell’ultima emozione dell’incontro. Parghelia batte Sambiase 2-1

Sambiase – Parghelia 1-2

Marcatori: 7’ e 20’ Tamburro, 29’ aut. Mazza

Sambiase: Simonetta, Perri (25’st Russo), Cincotta (42’st Scarpino), Michienzi, Fortuna, Vasile (28’st Miletta), Platì, Diop, Pellegrino, Costa (38’st Liparota), Tallari (1’st Angotti). A disp. De Sibio, Anello, Chirico, Varrà. All. Gallo

Parghelia: Bombai, Porcelli, Araco S., Simonelli, Dascoli (40’La Rosa), Mazza, Araco A., Simonetti, Nesc (42’st Contartese), Tamburro, Raffaele (38’st Filardo). A disp. Cannitello, De Leonardo, Ceravolo, Fanelli, Pugliese, Vasinton. All. Barbieri

Arbitro: Condito di Catanzaro

Assistenti: Rotundo e Renda di Catanzaro

Note: Angoli 7-1; Ammoniti: Michienzi (S), Araco A. (P), La Rosa (P), Simonetti (P), Fortuna (S), Raffaele (P), Mazza (P)

Espulsi: 51’st Fortuna per somma di ammonizioni

Rec. 1’ e 7’

Spettatori: 300 circa

Francesco Sacco

Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara

“Il calcio è bello perché ti regala emozioni positive e allo stesso tempo negative che bisogna sapere accettare. Oggi credo sia stata una di quelle giornate in cui le emozioni di gioia che abbiamo avuto per questo lungo periodo sono andate ad infrangersi contro una giornata estremamente fortunata per il Parghelia e soprattutto per il loro portiere. Non ho nulla da rimproverare ai miei fantastici ragazzi che ringrazio uno ad uno per tutto quello che hanno dato. È inutile ribadire che oggi avremmo strameritato il passaggio del turno ma come ho detto prima il calcio è molto imprevedibile e oggi ci tocca piangere un risultato bugiardo e che per tutto quello che i ragazzi hanno fatto in questi mesi non avrebbero meritato. È stato bellissimo uscire a testa alta con l’applauso del nostro pubblico che ringrazio nuovamente e ringrazio anche questa fantastica società che mi ha dato la possibilità di iniziare ad allenare in una piazza alla quale mi sento molto legato”.