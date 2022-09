Presentata l'Asd Sambiase 1923: i giallorossi puntano alla Promozione

Lamezia Terme - Presentata ufficialmente a tifosi e stampa, presso lo stadio “Gianni Renda”, l’Asd Sambiase 1923 edizione 2022-23. Una stagione che, per i giallorossi, ha avuto il suo debutto ufficiale domenica scorsa con il largo successo ai danni dei concittadini dei Biancoverdi Raffaele, nel match valevole per l’andata del primo turno di Coppa Calabria, e che domenica 2 ottobre li vedrà esordire nel campionato di Prima Categoria, i cui calendari saranno resi noti lunedì prossimo, 26 settembre. A differenza della scorsa stagione, la compagine sambiasina stavolta è stata inserita nel girone B, completato da Biancoverdi Raffaele, Cerva, Citta' di Aprigliano, Citta' di Ciro' Marina, Garibaldina, Magisano, Mangone Calcio, Mesoraca Calcio, Nuova Aiello (che ha da poco ufficializzato Jimmy Cutri' come nuovo tecnico), Pino Donato Taverna, Real Fondo Gesu' Crotone, Rocca di Neto 1966, San Mauro Marchesato, Silana Football Club 2019 e Stelle Azzurre Silana.

Non si sono iscritte al torneo di Prima Categoria 2022-23 quattro club: Amendolara, Nuovo Polistena, Palmese (i neroverdi sono tuttavia ripartiti dalla Promozione acquisendo il titolo della Vallata del Torbido) e Unione Sportiva Marano. Quest’ultima ha chiesto di fare la Seconda. Ripescate, tra le non aventi diritto, Catona Calcio, Cus Cosenza, Nuova Valle e Real Montepaone. Un raggruppamento, quello B, nel quale il Sambiase si candida autorevolmente come una delle maggiori accreditate alla vittoria finale. D’altronde, dopo il piazzamento play-off dell’ultimo anno la società lametina ha ulteriormente rinforzato il proprio roster con elementi dai lunghi e corposi trascorsi in categorie superiori.

La kermesse a tinte giallorosse, presentata dall’addetto stampa Stefania Scarfò, si è aperta con il saluto dell’assessore comunale allo sport Luisa Vaccaro. “Felice di constatare – ha dichiarato - come la passione per questi colori sia rimasta e abbia resistito nonostante tutte le criticità dell’ultimo periodo. A nome dell’amministrazione comunale, dico grazie al club per aver preso in gestione questa bella struttura sportiva per i prossimi cinque anni. In bocca al lupo per il prossimo campionato”. Snocciolati, quindi, i nomi, le cariche sociali e le mansioni specifiche dei vari componenti l’assetto dirigenziale. A nome di tutti, sebbene notoriamente restìo ai microfoni, è stato chiamato a prendere la parola il presidente Antonio Varrà. “Siamo qui per il secondo anno consecutivo dopo aver mantenuto tutte le promesse fatte, vale a dire prendere in gestione il “Renda” e far proseguire il percorso calcistico di questo club. Tutto ciò grazie anche al supporto datoci dagli ultras e dall’intero popolo sambiasino”.

Dopo aver ricordato che da oggi sarà possibile sottoscrivere la tessera di socio sostenitore, che dà diritto ad assistere a tutte le gare interne stagionali ad eccezione di quella per la quale verrà indetta la giornata giallorossa, sono stati chiamati a ricevere il saluto del pubblico i singoli calciatori componenti la rosa, nonché lo staff tecnico composto dal preparatore dei portieri Tony Piazza e dall’allenatore Paolo Gallo. A fungere da tecnico in seconda quest’anno sarà l’esperto difensore Francesco Vasile per il quale “il Sambiase è ormai diventato la mia seconda casa”.

Dulcis in fundo l’intervento del riconfermato Paolo Gallo: “ringrazio la società ed il pubblico per avermi rinnovato la fiducia. Questa piazza non merita certo questa categoria, tant’è che l’obiettivo è di riportarla in campionati più consoni al suo blasone. Ai miei calciatori ripeto sempre che siamo dei privilegiati ad indossare e difendere questa maglia. E’ vero che disputeremo un torneo poco allettante come la Prima Categoria, ma per noi – conclude il trainer sambiasino – qui è come stare in serie A”.

Organico dirigenziale Sambiase 2022-23

Presidente: Antonio Varrà

Vice presidenti: Carlo Caporale, Emanuele Stella

Segretario e Team Manager: Antonio Gigliotti

Dirigenti: Luigi Longo, Francesco Putrino, Vincenzo Massara, Antonio Catania, Pasquale De Fazio, Antonio Urbano, Antonio Iannelli, Francesco Caglioti

Custodi: Pasquale Rocca e Raffaele Sacco

Responsabili stadio Gianni Renda: Ivan Vavalà e Tiziana Marcella

Responsabile rapporti con gli sponsor: Francesco Strangis

Responsabile social: Alfredo Diano

Supervisore tecnico: Luigi Mancuso

Responsabile Siae, biglietti e locandina: Francesco Guadagnuolo

Assistente di parte: Valentino Ferragine

Organico tecnico Sambiase 2022-23

Portieri: Alessandro Simonetta (classe ’94), Dante Cugliari (2002), Giovanni Greco (2003), Nicola De Sibio (2004)

Difensori: Francesco Vasile (1980), Francesco Fortuna (1994), Luigi Miletta (1994), Antonio Perri (2002), Roberto Rosi (1985), Davide Lombardo (1988), Vincenzo Pilieci (1999), Matteo Gagliardi (2002)

Centrocampisti: Bafode Diop (1986), Antonio Costa (1995), Manuel Michienzi (1998), Roberto Tallari (1990), Gabriele Gagliardi (2002), Lorenzo Liparota (2000), Francesco Platì (2001), Luca Calindro (2002), Antonio Perri (2000)

Attaccanti: Matteo Mancuso (1997), Andrea Canino (1988), Pasqualino Varrà (2000), Giuseppe Scarpino (1991), Paolo Scarpino (1998), Emmanuele Zurlo (1988)

Allenatore: Paolo Gallo

Preparatore portieri: Tony Piazza.

Ferdinando Gaetano