Prima Categoria, il Sambiase trova subito tre punti: 3-1 all’Academy Girifalco

Lamezia Terme – Buona la prima per il Sambiase all’esordio stagionale in Prima Categoria. Al “Gianni Renda”, i giallorossi archiviano senza problemi la pratica Girifalco in una gara caratterizzata da ben tre calci di rigore e un’espulsione. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Miletta e Zurlo (entrambe sugli sviluppi di due calci di rigore), i ragazzi di mister Neri chiudono definitivamente l’incontro nella ripresa con una magia di Angotti, entrato al posto Napoli. Di Mandriano, sull’ennesimo penalty, il goal della bandiera ospite allo scadere dei novanta minuti.

Cronaca

Primo Tempo

11' Primo squillo Sambiase con Zurlo che non riesce a inquadrare la porta da buona posizione

23' Vantaggio Sambiase. Zurlo falciato in area da Ceniviva, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, lo stesso numero 9 colpisce la traversa con la palla che rimbalza più volte sulla linea prima del tap-in di Miletta

28' Padroni di casa vicini al raddoppio. Pennellata di Fortuna per Napoli che di testa sfiora l'incrocio

30' Altra occasione Sambiase. Filtrante di Fortuna per Zurlo che anticipa Stranieri ma manda sul fondo

38' Il Girifalco manca il goal del pari con Quirino che calcia a lato da posizione favorevole

40' Altro rigore per il Sambiase per fallo su Zurlo. Il centravanti goiallorosso, stavolta, non sbaglia portando i giallorossi sul 2-0.

Secondo tempo

11' Sambiase – Girifalco 3-0. Il neo entrato Angotti trova il jolly con un gran tiro dalla trequarti che sorprende Stranieri

15' Il Girifalco si affaccia dalle parti di Lucia con Conte che anticipa l'estremo difensore giallorosso ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta

19' Costa cerca di sorprendere Stranieri sul primo palo, il portiere è attento

36' Girifalco in 10. Vonella guadagna anzitempo gli spogliatoi per un'entrataccia su Tallari

44' Rigore per il Girifalco. Tallari atterra Mandiang in area, calcio di rigore anche per gli ospiti. Dagli undici metri lo stesso numero 34 infila Lucia nel sette

47' Stranieri nega la doppietta personale ad Angotti con un gran riflesso

Sambiase – Academy Girifalco 3-1

Marcatori: 23’ Miletta (S), 40’rig. Zurlo (S), 56’Angotti (S)

Sambiase: Lucia, Perri, Tallari, Marrello (21'st Gallo), Miletta, Morelli, Costa, Fortuna, Zurlo, Napoli (3'st Angotti), Russo (29'st Varrà'). A disp. Colacino, Pilieci, Cincotta, Hanyn, Gigliotti, Diop. All. Neri

Academy Girifalco: Stranieri, Palaia (17’st Dara), Rosanò, Signorello, Vonella, Touray, Sanyang, Conidi L., Fodero (42’st Ceniviva), Quirino. A disp. Viscomi, Ferraina, Ranò, Conte, Panduri, Riga, Mandiang. All. Loiarro

Arbitro: Basile di Vibo Valentia

Note: Angoli 2-2; Ammoniti: Zurlo, Touray, Fortuna, Palaia, Perri, Tallari, Rosanò, Conidi. Espulsi: 36’st Vonella per comportamento non regolamentare. Rec. 2' e 5'

Francesco Sacco