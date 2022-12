Prima prova nazionale sciabola maschile7 femminile Under 14, i risultati del Circolo di scherma lametino

Lamezia Terme - Si è svolta a Zevio la prima prova nazionale dedicata alla categoria Under 14. Il Circolo di scherma lametino ha partecipato con 7 atleti Michele Sirianni, Antonio Mercuri, Angelo Chirumbolo, Anna Fiaschi, Riccardo Sessa, Alberto Arpaia e Simone Gigliotti accompagnati dal maestro Costanzo Giuseppe.

Nei due giorni di gara hanno partecipato complessivamente 433 atleti che si sono confrontati nelle diverse categorie di appartenenza. Questa prima prova nazionale è valida per la qualificazione e per la preparazione ai Campionati Italiani che si svolgeranno a Riccione a maggio 2023, la seconda si svolgerà ad aprile a Mazara del Vallo.

“I nostri atleti hanno messo in evidenza tutta la loro voglia di portare a casa un ottimo risultato, qualcuno per qualche stoccata di differenza non c’è riuscito e chi invece nonostante fosse alla prima esperienza è riuscito a conseguire un buon risultato – fanno sapere dal circolo lametino - La grinta e la determinazione non sono mancate, come non è mancato il confrontarsi ad armi pari contro atleti appartenenti a società più blasonate. Il maestro Costanzo è molto soddisfatto dei propri atleti sempre più convinto che il gruppo sta crescendo sotto tutti i punti di vista e soprattutto a livello caratteriale. Molte sono state le assenze di altri ragazzi che di sicuro saranno presenti alle prossime gare. Appuntamento ora a Baronissi giorno 7 Gennaio 2023 alla 2^ Prova Interregionale che comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria. Naturalmente tutto lo staff, Alessandra Lucchino e Ignazio Consoli sono pienamente felici della prestazione dei ragazzi. Il miglior risultato sono stati quelli di Riccardo Sessa nella categoria Maschietti Sciabola Maschile classificandosi al 14^ posto in classifica generale e quello di Angelo Chirumbolo classificandosi al 24^ posto”.

Risultati

Giovanissimi Sciabola Maschile:

47^ Michele Sirianni

61^ Antonio Mercuri

Allievi Sciabola Maschile:

24^ Angelo Chirumbolo

Giovanissime Sciabola Femminile:

37^ Anna Fiaschi

Maschietti Sciabola Maschile:

14^ Riccardo Sessa

41^ Alberto Arpaia

Ragazzi Sciabola Maschile:

37^ Simone Gigliotti