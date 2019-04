Primi posti e medaglie per atleti dell'Arvalia Nuoto Lamezia al "16° Grand Prix Esordienti Estivo 2019"

Lamezia Terme - Sotto una pioggia di medaglie e riconoscimenti, la Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia è riuscita a godersi un nuovo primo posto, conquistando il ‘16° Grand Prix Esordienti Estivo 2019’ nel weekend del 28 e 29 aprile. Gli atleti della piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme hanno tirato fuori tutta la propria grinta e gli insegnamenti infusi dai loro tecnici, il mister Massimo Borracci e il suo vice Francesco Strangis, nel corso della manifestazione natatoria indetta dalla FIN Calabria e disputata presso la piscina comunale di Vibo Valentia, raggiungendo ancora una volta il primo gradino del podio e regalandosi un nuovo trofeo, simbolo tangibile del loro talento agonistico.

Molti sono gli atleti che hanno collezionato primi posti durante le gare:

Maglia Martina - 50m Farfalla Esordienti B Femmine (39.3 200m Stile Libero Esordienti B Femmine (2'43.9), 200m Dorso Esordienti B Femmine (2'56.3), 100m Stile Libero Esordienti B Femmine (1'15.1), 100m Dorso Esordienti B Femmine (1'22.4);

Talarico Angelo ­- 200m Farfalla Esordienti A Maschi (2'34.3), 100m Farfalla Esordienti A Maschi (1'10.7), 400m Misti Esordienti A Maschi (5'25.8);

Rocca Giulia - 400m Stile Libero Esordienti B Femmine (6'11.2).

Muggeri Gabriele - 400m Stile Libero Esordienti B Maschi (5'15.6), 200m Stile Libero Esordienti B Maschi (2'33.3), 100m Stile Libero Esordienti B Maschi (1'12.0);

Grasso Leonardo ­- 400m Stile Libero Esordienti A Maschi (4'44.6), 200m Stile Libero Esordienti A Maschi (2'15.6), 200m Dorso Esordienti A Maschi (2'30.0), 1500m Stile libero Esordienti A Maschi (18'25.9);

Pittelli Gianluca - 200m Misti Esordienti B Maschi (2'42.8), 200m Rana Esordienti B Maschi (3'06.7);

Gullo Danila - 200m Dorso Esordienti A Femmine (2'37.8), 100m Dorso Esordienti A Femmine (1'15.0).

Grazie alla sommatoria dei punteggi FINA, i totali delle cinque gare disputate hanno riconosciuto Grasso come vincitore del Grand Prix Esordienti A maschi 2006-2007, secondo posto per Talarico al Gran Prix Esordienti A 2006-2007, terza Matti Altadonna negli Esordienti A femmine 2007-2008, per Gullo quinto posto Grand Prix Esordienti A femmine 2007-2008 e Lico quinto posto al Grand Prix Esordienti A 2006-2007.

Inoltre, importanti record regionali sono stati abbattuti da Pittelli Gianluca nei 200 misti esordienti B, con 2’42”7 (quello precedente era 2’48”0) e da Gabriele Muggeri nei 100 farfalla esordienti B, con 1’15’’8, pur arrivando al secondo posto, a 8 decimi dal primo (il precedente era 1’16’’25).

Non sono stati da meno anche gli altri agonisti della Us Acli Arvalia Nuoto Lamezia, quindi Vinci Alice, Turtoro Valeria, Aquilano Michele Severino, De Vito Antonio, Matti Altadonna Ilaria, Galati Cristina Francesca Anna, De Sando Gaia Anna, Lico Demis Francesco, Torcasio Giulio, De Pace Giorgio, Cimino Mariafrancesca, Macrì Chiara Maria, Cuda Pino, Strangis Domenico Piero, a cui vanno doverosi complimenti per la loro crescita in vasca, in quanto hanno permesso alla Arvalia di raggiungere la vetta nella classifica delle società presenti alla manifestazione con un punteggio di 275,50. Stacco netto rispetto alla seconda classificata, la Calabria Swim Race ASD, con 182.50 punti, e la Cs Il Gabbiano Paola, con un totale di 163.00 punti.

Weekend di successo, inoltre, anche per la squadra Master, che si è distinta nel corso della manifestazione presso la piscina Apan di Reggio Calabria: sono stati lì Lucia Fanello, Pompilio Turtoro, Claudia Torcasio, Giovanni Maccarelli e Michele Canino, Giuseppe Torcasio e Simone Scalise a conquistare un inaspettato, quanto meritato, 6° posto su ben 14 società in gara.