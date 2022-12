Primo Trofeo Anassilao nuoto a Reggio Calabria: piazzamenti positivi per atleti Arvalia Lamezia

Lamezia Terme – “Grandi prestazioni” della Arvalia Nuoto Lamezia hanno accompagnato il “1° Trofeo Anassilao nuoto”, organizzato dalla Italica Sport in collaborazione con la FIN e disputato lo scorso weekend a Reggio Calabria. Una manifestazione molto partecipata, in cui i positivi piazzamenti degli atleti lametini non si sono fatti attendere. “I ragazzi sono migliorati molto a livello individuale – ha commentato mister Francesco Strangis – si sono confrontati con altre realtà calabresi e siciliane e hanno portato a casa più di una bella soddisfazione. Siamo molto contenti del risultato”.

Ecco gli agonisti che si sono piazzati nelle prime posizioni:

Chiara Maria Macrì – 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine (30.60),2° posto nei 50m Dorso Unica Femmine (38.00)

Aurora Furci – 1° posto nei 200m Misti Unica Femmine (2:24.20)

Benedetta Torcasio – 1° posto nei 200m Dorso Unica Femmine (4:05.70)

Riccardo Pio D’Ippolito – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:42.70), 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:15.10)

Domenico Piero Strangis – 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:33.00), 1° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:26.00)

Chiara Gigliotti – 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (3:18.00), 1° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine (1:31.20)

Angelo Ventura – 1° posto nei 50m Rana Unica Maschi (33.70), 1° posto nei 200m Rana Unica Maschi (2:44.10), 2° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:14.60)

Alice Renda – 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (2:27.70), 2° posto nei 50m Stile Libero Unica Femmine (30.60), 3° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine (1:08.20)

Giuseppe Gesuè Richichi – 1° posto nei 50m Stile Libero Unica Maschi (25.40), 1° posto nei 50m Farfalla Unica Maschi (26.40)

Demis Francesco Lico – 1° posto nei 200m Farfalla Unica Maschi (2:18.50), 1° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:16.50), 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:02.60)

Gioele Perri – 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:40.30), 1° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi (1:23.40)

Leonardo Calì – 1° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:18.10), 1° posto nei 200m Rana Unica Maschi (2:51.40), 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi (2:35.80)

Leonardo Grasso – 1° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:08.30)

Carol Serra – 1° posto nei 50m Farfalla Unica Femmine (34.80), 2° posto nei 100m Farfalla Unica Femmine (1:21.30)

Daniel Lico – 1° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:24.40), 1° posto nei 200m Farfalla Unica Maschi (3:00.10)

Antonino Richichi – 1° posto nei 100m Rana Unica Maschi (1:11.60), 1° posto nei 200m Rana Unica Maschi (2:35.30), 1° posto nei 200m Misti Unica Maschi (2:30.00)

Gabriele Mascaro – 1° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:01.70), 1° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:10.80), 1° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi (59.90)

Andrea Certomà – 1° posto nei 100m Stile Libero Unica Maschi (1:22.70), 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:57.40)

Francesco Gallo – 1° posto nei 50m Farfalla Unica Maschi (33.50),3° posto nei 200m Rana Unica Maschi (3:07.60), 3° posto nei 100m Farfalla Unica Maschi (1:15.90)

Giulio Torcasio – 2° posto nei 400m Stile Libero Unica Maschi (4:24.60), 2° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (2:22.40)

Stefano Spadea – 2° posto nei 100m Dorso Unica Maschi (1:39.80), 2° posto nei 200m Dorso Unica Maschi (3:24.10)

Giorgia Bisurgi – 2° posto nei 100m Rana Unica Femmine (1:38.30), 2° posto nei 200m Rana Unica Femmine (3:28.50)

Gioia Isabella – 2° posto nei 200m Stile Libero Unica Femmine (3:19.10), 2° posto nei 100m Stile Libero Unica Femmine (100m Stile Libero Unica Femmine)

Fabiola Currado – 3° posto nei 100m Rana Unica Femmine (1:40.40), 3° posto nei 200m Rana Unica Femmine (3:28.80)

Alessandro Campisi – 3° posto nei 200m Stile Libero Unica Maschi (2:39.40)

Alessandro Davoli – 3° posto nei 100m Dorso Unica Maschi (1:40.70)

Giulia Cianflone – 3° posto nei 100m Rana Unica Femmine (1:32.40)

1° posto 4X50 Misti Esordienti A con Riccardo Pio D’Ippolito, Giorgia Bisurgi, Daniel Lico e Fabiola Currado (2:24.60)

1° posto 4X50m Stile Libero Esordienti B MISTI con Chiara Gigliotti, Gioia Isabella, Gioele Perri e Andrea Certomà (2:35.10)

2° posto 4X50m Stile Libero Esordienti A MISTI con Riccardo Pio D’Ippolito, Giorgia Bisurgi, Daniel Lico e Fabiola Currado (2:10.10)

3° posto 4X100 Misti Unica Maschi con Domenico Strangis, Angelo Ventura, Francesco Gallo e Giulio Torcasio (4:38.40)

3° posto 4X100 Stile Libero Unica Maschi con Giulio Torcasio, Angelo Ventura, Leonardo Calì e Domenico Strangis (4:07.30)

A essere premiati sono stati anche gli atleti che hanno totalizzato il miglior piazzamento:

1° posto 2009 Domenico Piero Strangis

1° posto Assoluti Angelo Ventura

1° posto Esordienti B Maschi 2012/2013 Gioele Perri

1° posto Esordienti A Maschi 2010/2011 Daniel Lico

2° posto 2009 Leonardo Calì

2° posto 2008 Antonio Richichi

3° posto Esordienti B Maschi 2012/2013 Andrea Certomà

3° posto Esordienti A Maschi 2010/2011 Riccardo Pio D’Ippolito

3° posto 2007/2008 Femmine Alice Renda

3° posto anno 2007 Demis Francesco Lico

Importanti, per la positiva riuscita dell’Arvalia, sono stati, infine, le performance di Andrea Furci, Alessandro D’Ippolito, Francesco Saladino, Paolo Bova, Simone Talarico, Giada D’Ippolito, Denny Amendola e Antonio Di Natale.