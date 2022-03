Promosport promossa in Eccellenza con 4 turni d'anticipo. Exploit Atletico Maida a Trebisacce. Garibaldina sconfitta

Lamezia Terme - Domenica da ricordare per due delle tre compagini “nostrane” di Promozione. In primis per la Promosport che con 360’ di anticipo festeggia, con il conforto della matematica, la sua prima, storica, promozione in Eccellenza. Dopo una sfilza impressionante di annate consecutive (una trentina) nel secondo torneo dilettantistico regionale, con una finale play-off persa, una vinta inutilmente e una retrocessione ai play-out poi compensata dal successivo ripescaggio estivo, la squadra espressione dell’ex Comune di Sant’Eufemia raggiunge, dunque, il punto più alto e prestigioso della sua storia calcistica. Un traguardo più che meritato e che solo il Covid ha ritardato di un anno. Già la scorsa stagione, infatti, la società aveva allestito una rosa in grado di permetterle di primeggiare. Tant’è che dopo sei giornate era già solitaria in vetta, prima che la pandemia arrivasse a bloccare definitivamente, per il secondo anno di fila, tutti i campionati dalla Promozione in giù. Un parco calciatori ulteriormente rafforzato l’estate scorsa, ma anche in corso d’opera allorquando non si è perso un attimo nel far fronte, con l’ingaggio di elementi dello stesso valore, alle varie defezioni via via registratesi tra partenze dovute a motivi lavorativi (Bruno), a voglia di cambiare aria (Russo), a infortuni gravi (Corigliano) o ancora a temporanea indisponibilità di qualche titolare poiché non in possesso di green pass rafforzato. Un salto di categoria fortemente voluto e meritato, insomma, e che ha ripagato mister Claudio Morelli delle due, già menzionate, amare annate nelle quali, sempre con lui alla guida tecnica, la Promosport arrivò ad un passo dall’Eccellenza attraverso i play-off.

Venendo al match di ieri pomeriggio, al “Riga”, contro il PraiaTortora, Scozzafava e compagni hanno fatto il loro ingresso ufficiale in campo attraversando uno speciale “corridoio” composto dai ragazzini del settore giovanile. A centrocampo, altri tesserati del vivaio biancazzurro tengono per mano uno striscione con su scritto “Qui per fare la storia”. Il PraiaTortora allenato da Alberto Aita si conferma squadra ben organizzata e attrezzata per i play-off, ma la Promosport ancora una volta dimostra di avere una marcia in più, forte di un organico e di un tasso tecnico superiori a tutte le restanti compagini del torneo. Primo tempo con predominio locale. Alla mezzora la rete che deciderà la contesa: assist di Percia Montani e sinistro di Scozzafava che non concede scampo a Marino. Quinto gol stagionale per l’esperto regista. Nella ripresa la Promosport punta soprattutto ad amministrare il vantaggio, anche perché nel frattempo continuano ad arrivare buone notizie da Cassano allo Ionio dove i padroni di casa erano già sul 2-0 dopo appena 20’ di gioco. Nei minuti finali Percia Montani, prima, e Melina, poi, sfiorano il raddoppio. Stante il netto 3-1 finale tra Cassano Sybaris e Amantea, al triplice fischio finale del signor Condito può così esplodere la festa biancazzurra tra fuochi d’artificio e fumogeni sugli spalti, abbracci collettivi sul rettangolo di gioco tra calciatori, staff tecnico e dirigenza, capeggiata dal presidente onorario Angelo Folino Raso. Promosport che balza a 69 punti e, quando mancano ormai quattro turni al termine, aumenta a +15 il vantaggio sulla più immediata inseguitrice Amantea. Il PraiaTortora resta fermo a quota 44, venendo scavalcato, in quinta posizione, proprio dal Cassano. Numeri da record, o quasi, quelli che hanno consentito ai lametini di centrare la matematica promozione diretta in Eccellenza con diverse giornate di anticipo: ventidue vittorie, tre pari e una sola sconfitta, sessantotto gol all’attivo e appena dodici al passivo.

Ma la fame di vittorie dei lametini non sembra volersi minimamente placare nella prossima stagione. Il presidente Folino e mister Morelli hanno già dichiarato pubblicamente come si stia programmando un altro campionato importante in Eccellenza.

Seconda vittoria consecutiva dell’Atletico Maida, ieri riuscita a cogliere tre punti preziosissimi nello scontro diretto di Trebisacce. Nell’occasione mister Caruso ha dovuto fare a meno degl’infortunati Baratta, Andrea Morelli e Ianni. Mercuri, non ancora al meglio, non viene rischiato e resterà in panchina. Dopo 5’ Scalese si procura e batte una punizione dal limite che La Banca V. para. La risposta locale arriva al 14’ con la conclusione dalla media distanza di Montilli che costringe Michienzi a rifugiarsi in angolo. A metà frazione sponda di La Valle per Scalese che, da buona posizione, calcia oltre la traversa. Poco dopo s’invertono le parti: stavolta l’assist è di Scalese per l’incornata del centravanti argentino che non inquadra lo specchio. In questa prima frazione è sempre l’Atletico a fare la gara. Al 40’ ci sarebbe un fallo al limite sul giovane Cannella, ma l’arbitro opta per la regola del vantaggio che però non sfocia in alcun pericolo per la porta di casa. Prima del riposo ancora ospiti pericolosi sull’asse Scalese – La Valle, il cui colpo di testa è bloccato agevolmente da La Banca V. Più equilibrata e combattuta, soprattutto in mezzo al campo, la ripresa, che si apre con la provvidenziale uscita di Michienzi sul quasi quarantunenne Galantucci. Al 7’ la replica maidese con l’esterno destro dal limite di Scalese, disinnescato in corner dal portiere cosentino. Poi buona chance sui piedi di Morelli F. che, in piena area, calcia male consentendo alla retroguardia avversaria di spazzare. La Valle serve Cannella, conclusione centrale. La partita si trascina senza grandi sussulti fino al novantesimo, quando Blaiotta, già ammonito, commette fallo in area ai danni di Lanzo. Rigore e secondo cartellino giallo per il difensore del Trebisacce, che resta così in dieci. Il tiro dal dischetto dello specialista Scalese è parato da La Banca V., ma l’arbitro fa ripetere poiché l’estremo difensore si sarebbe spostato dalla linea di porta prima che Scalese calciasse. Al secondo tentativo il fantasista classe ’90 non sbaglia, spiazzando il numero uno avversario e mettendo dentro il suo nono centro stagionale. Due giri di lancette e, in pieno recupero, La Valle ruba palla sulla trequarti, s’invola e insacca il definitivo 2-0. Secondo gol in giallorosso, a distanza di sette giorni, per l’attaccante sudamericano.

Trebisacce che resta terzultimo (ma deve recuperare la sfida casalinga contro il Cutro) in condominio con Real Fondo Gesù e San Fili, a loro volta sconfitti, rispettivamente, da Campora e Rossanese. L’Atletico Maida sale a quota 28, allungando a +6 dalla quintultima.

Ancora una sconfitta interna per la Garibaldina, che non riesce, così, a dare continuità al prezioso successo in casa del Cutro nel recupero di mercoledì scorso. Al “Leo” la D.B. Rossoblù s’impone con il più classico dei risultati grazie alla doppietta di Amendola B. Primo gol ospite alla mezzora del primo tempo, il raddoppio al 20’ della ripresa. Prestazione sottotono dei soveritani, dimostratisi incapaci di far valere le proprie maggiori motivazioni, quantomeno sulla carta, all’indiscutibilmente miglior tasso tecnico di una squadra, qual è quella cosentina, che ha ormai poco da chiedere al torneo visto l’ampio distacco tanto dalla zona play-out che da quella play-off. Garibaldina che resta appaiata al Cutro in ultima posizione. I crotonesi, ieri battuti 2-0 nel derby di Scandale, hanno però una gara in meno.

Questa la formazione ieri opposta alla D.B. Rossoblù da mister Sestito: De Sio, Bonacci F., Pascuzzi, Tarzia, Bonacci M., Marasco (41’st D’Andrea), Badjinka, Cocola (35’st Floro), Gigliotti (16’st Diemme), Sinopoli, Giaccari.

Promosport – Praiatortora 1-0

Promosport: Gonzales, Perri (35’st Melina), Schirripa (38’st Ventura), Lorecchio, Barnofsky, De Martino, Azzinnaro (28’st Mascaro), Scozzafava (45’st De Fazio), Percia Montani (42’st Riccelli), Colosimo, Villella. In panchina: Mercuri, Porpora, Morabito, Alfano. Allenatore: Morelli

Digiesse Praiatortora: Marino, Gabriele, Crisciullo, Capuano (44’st Oliva), Trozzo (1’st Gallo), Maceri, Rivadero (15’st Greco), Ricciardi, Puoli, Petrone, De Rosa (44’st Losardo). In panchina: Aurelio, Cersosimo, Leporini, Difficile, Massara. Allenatore: Aita

Arbitro: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro (De Leo di Reggio Calabria e Luccisano di Taurianova)

Marcatori: 30’pt Scozzafava

Trebisacce – Atletico Maida 0-2

Trebisacce: La Banca V., Algieri, Cattaneo, Carlomagno, Vitiritti, Blaiotta, Buccino, Lauria, Galantucci, De Paola, Montilli. In panchina: Antoniotti, Filadoro, Mundo, Francomano, Romio, La Banca S. Allenatore: Vitale

Atletico Maida: Michienzi, Lucia (1’st Gagliardi M.), Gatto, Comito (16’st Fratia), Romagnuolo, Grande, Lanzo, Morelli F., La Valle, Scalese, Cannella (18’st Gagliardi M.). In panchina: Maggisano, Carchedi, Decio, Ruberto, Mercuri, Martinez. Allenatore: Caruso

Arbitro: Giandomenico Trozzo di Cosenza (Presta e De Bartolo di Cosenza)

MarcatorI: 45’st Scalese su rig., 47’st La Valle

Note: al 44’st espulso Blaiotta (T) per doppia ammonizione. Spettatori 100 circa. Recupero: 0’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano