Promosport rullo compressore. Maida sconfitto a Rossano. Garibaldina in caduta libera

Lamezia Terme - Prosegue la marcia trionfale della Promosport, Atletico Maida sconfitto di stretta misura a Rossano. Notte fonda in casa Garibaldina. Questo il responso dell’ultima domenica per le tre compagini “nostrane” di Promozione. Ma andiamo a vedere più nello specifico come sono andate le singole gare, procedendo come sempre in ordine di classifica.

Quarto successo consecutivo della capolista Promosport che, al “Riga”, si sbarazza del Trebisacce con il più classico dei risultati. Sedicesima affermazione stagionale che consente ai lametini di incrementare ulteriormente il già congruo margine di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Villaggio Europa Rende. Quest’ultima, infatti, a sorpresa è stata fermata, in casa, sull’1-1 dal Cassano (che nel girone d’andata però aveva fatto altrettanto a Lamezia) e ora dista, sebbene debba recuperare il match con il San Fili, ben tredici lunghezze dalla vetta. Promosport che insomma inizia ad intravedere l’Eccellenza.

Privo degli ormai soliti Corigliano e De Martino, e dei positivi al Covid Mascaro e Azzinnaro, Claudio Morelli schiera l’ultimo arrivato Barnofsky accanto a Villella al centro della difesa, con i giovani Perri e Schirripa terzini. A centrocampo Casella, Scozzafava e Lorecchio, con Mercurio, Percia Montani e Mandarano davanti. Parte ancora dalla panchina il capocannoniere Colosimo per via dei fastidi al menisco che lo stanno tediando da qualche settimana. La resistenza dei giallorossi dura appena 5’, ovvero il tempo impiegato da Mandarano per bucare la rete avversaria. Primo centro in biancazzurro per l’esperto centravanti arrivato nel mercato dicembrino.

Al 10' Villella prova il tiro dall’out destro, La Banca V. respinge ripetendosi poi su Mandarano. Al 13' angolo di Lorecchio e conclusione di Villella sul fondo. Al 21' Mandarano scambia con Percia Montani che raddoppia, ma l’arbitro annulla per off-side. Poco dopo è la traversa a salvare i cosentini sul gran tiro di Mercurio, servito ancora da Mandarano. Prosegue il forcing locale. Punizione di Lorecchio controllata da Villella che dalla sinistra lascia partire una conclusione potente ben bloccata dal pipelet ospite. Al 33’ nuovo piazzato di Lorecchio e deviazione di Barnofsky respinta sulla linea da La Banca V. Nonostante le tante occasioni create, la Promosport va così al riposo con un solo gol di vantaggio.

Scozzafava e compagni iniziano forte anche la ripresa. Mandarano, servito da Schirripa, di testa conclude tra le braccia di La Banca V. Altri due giri di lancette e un inarrestabile Schirripa firma il raddoppio. Primo centro stagionale per il giovane esterno.

La reazione del Trebisacce non impensierisce Mercuri. Sull’altro versante Barnofsky prima e Mercurio dopo vanno vicini al 3-0. Al 33’ assist di Mercurio e gran rovesciata di Percia Montani di poco fuori. In pieno recupero l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Promosport che Colosimo si fa però parare da La Banca V.

A fine gara l’ufficio stampa lametino ha sentito Paolo Schirripa, autore, come già detto, del gol del raddoppio. “Durante la settimana ci siamo allenati molto bene. Eravamo reduci da una vittoria al 90' sul campo della Garibaldina e quindi volevamo a tutti i costi ottenere anche questa vittoria. Sono felice e soddisfatto della mia prestazione, ma soprattutto di quella dei miei compagni. Vogliamo vincere ogni partita per ripagare il grande lavoro svolto dallo staff e dal presidente Folino, il quale ci mette a disposizione tutti i mezzi di cui abbiamo bisogno, senza farci mancare nulla. Siamo concentrati solo ed esclusivamente sul nostro percorso e non ci interessano i risultati delle altre squadre. Domenica prossima - prosegue Schirripa - affronteremo quel Cassano che è riuscito a fermarci nella gara d’andata. Una squadra, quella cosentina, che acquisisce personalità tra le mura amiche. Lavoreremo sodo per sfoderare un’altra prestazione di livello”.

Privo, oltre ai soliti Martinez e Paradiso, del giovane Comito e con Lucia e Francesco Morelli non al meglio e perciò partiti dalla panchina, l’Atletico Maida perde soltanto di stretta misura in casa della blasonata Rossanese, confermando i notevoli progressi fatti nelle ultime settimane grazie agl’innesti dicembrini ed alla sterzata prodotta dall’avvento in panchina di mister Caruso.

Primo tempo di predominio locale anche se i giallorossi si difendono con ordine. Il primo pericolo è tuttavia di marca ospite: siamo al 5’ quando Scalese su punizione imbecca Gagliardi G. che di tacco impegna severamente il pipelet avversario. Atletico che va però sotto al 16’ allorquando l’arbitro punisce con il penalty un fallo di Grande ai danni di Diaco appena dentro l’area. Tiro dagli undici metri trasformato da Bongiorno. Lo stesso centravanti rossoblù alla mezzora spara alto da buona posizione. Poco prima del riposo torna a rendersi insidioso il Maida: Scalese scambia con Lanzo, avanza ma non inquadra lo specchio. A inizio ripresa proprio Lanzo si arrende ad un fastidio muscolare, venendo sostituito da Morelli F. Gli ospiti alzano i ritmi ed il proprio baricentro, costringendo l’avversario sulla difensiva. Al 20’ è proprio Morelli F. a sfiorare la barra trasversale con un fendente dalla media distanza. Quando manca una decina di minuti al novantesimo, Ianni, in piena area, si ritrova sui piedi un ottimo pallone ma perde il tempo, consentendo al difensore di anticiparlo. Poi ci prova Cannella sfondando sull’out destro, tiro però fuori. Si entra nei 6’ di recupero con i giallorossi decisi ovviamente a tentare il tutto per tutto. Fratia triangola con Scalese, entra nei sedici metri finali ma viene chiuso provvidenzialmente dal raddoppio di marcatura locale. Quindi, al 95’, Scalese scodella una punizione dalla trequarti in piena area trovando lo stacco, però debole, di Ianni che si spegne tra le braccia di Gualtieri.

Maida che resta a quota 16 assieme al Real Fondo Gesù, che deve però recuperare il derby del crotonese con lo Scandale, adesso però agganciati dal San Fili al quartultimo posto.

Ottava sconfitta consecutiva per la Garibaldina. Finisce infatti 3-0 lo scontro salvezza del “Dante De Lio” tra i locali del San Fili ed i soveritani. Due delle tre reti sanfilesi sono state siglate da Scarpelli, la restante da Ortega. Sono addirittura venti i gol subiti dai giallorossi di Cipparrone nelle ultime cinque uscite esterne. In classifica restano terzultimi, avendo per il momento conservato il punto di vantaggio sulla coppia formata da Cutro e Scandale, ma quest’ultimo deve recuperare ben due partite.

Promosport – Trebisacce 2-0

Promosport: Mercuri, Perri, Schirripa (38’st De Fazio), Casella (24’st Melina), Villella, Barnofsky (33’st Morabito), Mercurio, Scozzafava, Percia Montani, Mandarano (38’st Riccelli), Lorecchio (27’st Colosimo). In panchina: Gonzales, Porpora, Ventura. Allenatore: Morelli

Trebisacce: La Banca V., Santarcangelo, Algieri, La Banca S., Romio, Vitiritti, Tucci (10’st Francomano), Antoniotti, Galantucci, De Paola, Lombisani (10’st Mundo) (31’st Odoguardi). In panchina: Carlomagno.

Arbitro: Marco Calabrò di Reggio Calabria (Giovanni e Giuseppe Fascetti di Reggio Calabria)

Marcatori: 5‘pt Mandarano; 4‘st Schirripa

Rossanese – Atletico Maida 1-0

Rossanese: Gualtieri, Rizzo, Carrozza, De Simone, Assisi, Canaliu, Sapia, Casacchia F., Diaco, Marano, Bongiorno. In panchina: Novello, Casacchia A., Logiudice, Ruffo, Romano, Mauro, Caruso, Perfetti, Pipieri

Atletico Maida: Baratta, Fratia, Gatto (15’st Lucia), Carchedi (10’st Cannella), Romagnuolo, Grande (27’st Morelli A.), Lanzo (2’st Morelli F.), Gagliardi G. (30’st Decio), Ianni, Scalese, Mercuri. In panchina: Devito, Aiello, Gagliardi M. Allenatore: Caruso

Arbitro: Margherita E. Pittella di Crotone (Renda di Catanzaro e Galardo di Crotone)

Marcatori: 16’pt Bongiorno su rig.

Fer.Gae.