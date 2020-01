Promosport sconfitta in casa della capolista Belvedere

Lamezia Terme - Nulla da fare per la Promosport in casa della lanciata, e ancora imbattuta, capolista Belvedere. Nel centro tirrenico cosentino, ieri pomeriggio è così maturata la seconda sconfitta esterna consecutiva dei lametini. Belvedere che invece bissa il largo successo già imposto al “Riga” alla prima di campionato e sempre più capolista solitario, specie qualora la Rossanese, attualmente seconda, a -7, assieme al PraiaTortora, non dovesse riuscire a imporsi nel recupero di mercoledì prossimo contro il Real Sant’Agata.

Già durante il riscaldamento pre-gara mister Tony Lio si vede costretto a rimpiazzare Porpora (risentimento muscolare) con Morabito nell’undici titolare. Partono dalla panchina pure Conversi e Mercuri, entrambi non al meglio. Sin dai primi minuti i padroni di casa fanno valere la loro prestanza fisica, soprattutto nel reparto avanzato. Gallo e compagni stringono i denti e, grazie pure al vento a favore, riescono a contenere gli amaranto i quali impegnano seriamente Marchese in una sola occasione. Un paio di minuti prima del riposo la dea bendata però bacia la prima della classe. Morabito scivola in area, permettendo ad Andrea Amendola di battere Marchese in diagonale. In precedenza, al 35’, l’arbitro aveva comunque graziato il giovane Okoye il quale, già ammonito, aveva commesso un evidente e volontario fallo di mani.

Nella ripresa Belvedere aumenta il forcing, aiutato anche dal vento stavolta a proprio favore. Al 19’ ripartenza dei cosentini: Mandarano, in sospetto off-side, scatta e la mette al centro per Gentile che raddoppia. La Promosport accusa inizialmente il colpo, poi reagisce e non sfrutta a dovere, con Zicarelli e Mercuri, due buone chance per accorciare e riaprire i giochi. Ad arrivare è, invece, il definitivo 3-0 locale, favorito ancora da un errore di Morabito.

Lametini che restano appaiati al Cassano in terzultima posizione, sebbene la zona salvezza diretta disti solo due lunghezze. Sabato al “Riga” arriva una Garibaldina rinfrancata dal netto 3-1 interno di ieri ai danni del blasonato Acri. Di Taverna, Fazio e Hassan le reti soveritane.

Belvedere – Promosport 3-0

Belvedere: Andreoli, Micieli (46’st Losardo), De Rose, Di Giorno, Rizzuto, Filippo, Gentile (42‘st Impieri), De Pantis, Amendola A. (45‘st Colombo), Mandarano, Morrone (16’st Maritato). In panchina: Palermo, Guardia, Fayouka, Iunti, Amendola B. Allenatore: Liparoto

Promosport: Marchese (23’st Vescio), Gallo M., Bellia, Morabito, Errigo (23’st Mercuri), Gallo C., Okoye (23’st Conversi), Lebeau, Zicarelli, Fiumara, Schirripa. In panchina: Ianni, Porpora, Ruberto, Meraglia, Gaetano, Lio R. Allenatore: Lio T.

Arbitro: Antonio Carlizzi di Vibo Valentia (Fascetti e Morabito di Reggio Calabria)

Marcatori: 43’pt e 45’st Amendola A., 19’st Gentile

Note: ammoniti De Rose, Amendola A., Maritato (B), Gallo M., Gallo C., Okoye (P). Recupero: 1’pt e 4’st

Ferdinando Gaetano