Raffaele Lamezia Pallavolo in campo con associazione "Susan G Komen" per la lotta contro il tumore al seno

Lamezia Terme - La Raffaele Lamezia scende in campo con l'associazione "Susan g Komen" a sostegno della lotta contro i tumori al seno. Sabato 14 dicembre, alle ore 19 in occasione della partita di campionato di pallavolo, serie C tra la Raffaele Lamezia e LC provolley Crotone che si giocherà al palazzetto dello sport di Lamezia Terme, i giocatori e staff, scenderanno in campo indossando il fiocco rosa, simbolo del messaggio di prevenzione. Lo scorso mese di ottobre giornalisti rai, calciatori, la nazionale di pallavolo femminile, i protagonisti di “x factor” e tanti altri personaggi famosi dello sport e non, hanno infatti indossato l’ormai celebre "ribbon".

La komen Italia opera su tutto il territorio nazionale e nel suo viaggio lungo la penisola, è sbarcata anche in Calabria, nella città di Lamezia Terme, portando con sé la carovana della prevenzione, unità mobili dotate di strumenti diagnostici che, attraverso il servizio offerto da medici volontari, ha garantito ben 150 prestazioni in due giorni, il tutto in forma completamente gratuita.

Il messaggio è chiaro: la precocità di una diagnosi, cambia la vita. La prevenzione significa "arrivare prima" – ha dichiarato Francesca Graziano, responsabile komen in Calabria - e questo è lo scopo dell’associazione. Sono entusiasta – sottolinea Graziano - per la sensibilità mostrata dalla società e dai ragazzi nei confronti della tutela della salute femminile. È importante che sia il mondo dello sport a diffondere la cultura della prevenzione, perché lo sport stesso è prevenzione. Il gioco di squadra è indispensabile non soltanto per una partita di pallavolo quanto e soprattutto, durante una battaglia contro la malattia. Ringrazio la Raffaele Lamezia che oggi si tingerà di rosa e a quanti, tifosi e appassionati, sapranno testimoniare con il sorriso la bellezza vitale della prevenzione!Invitiamo i nostri sostenitori a indossare qualcosa di rosa.