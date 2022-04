Riposo forzato per l'Fc Lamezia. Il Maida ospita il Cassano, impegni esterni per Vigor 1919 e Sambiase

Lamezia Terme - Nuovo fine settimana di gare per le varie compagini calcistiche lametine e dell’hinterland. Ma procediamo, come sempre, in ordine di categoria.

Serie D

Dodicesima di ritorno nel girone più meridionale di serie D. Ancora un turno condizionato dalla pandemia considerato che sono ben tre le gare rinviate per casi Covid in una delle due compagini che avrebbero dovuto affrontarsi domani pomeriggio. Non si giocheranno Acireale – Licata (salgono così a tre le partite da recuperare per gli acesi), Sancataldese – Troina e Real Aversa – Fc Lamezia Terme. Quest’ultima sfida, come ormai noto, a causa della riscontrata positività di almeno cinque calciatori gialloblù. Covid che torna dunque a far capolino nel gruppo squadra lametino a distanza di tre mesi. Stavolta i casi sarebbero comunque minori. Non tutti i mali vengono per nuocere, si potrebbe tuttavia affermare per il caso in questione, considerato che viceversa domani in quel di Aversa sarebbe sceso in campo un Lamezia fortemente rimaneggiato in difesa a causa degl’infortuni di Sabatino e Miceli, ovvero di due degli appena tre centrali di ruolo rimasti in rosa dopo i movimenti di mercato dicembrini. Gara per la quale era tra l’altro prevista la diretta televisiva sul canale nazionale Sportitalia. Resta ora da vedere se la situazione sanitaria in seno al team di mister Campilongo rientrerà, o meno, nella prossima settimana e quindi consentire la disputa del match interno con il Sant’Agata in programma per domenica 10 aprile. Domani, intanto, riflettori puntati sul “Simonetta Lamberti” dove andrà in scena il big-match tra le prime due della classe. Dopo l’inattesa sconfitta di mercoledì a Portici, la Cavese, seconda a -5 dalla vetta, obbligata a battere la Gelbison, e comunque a non perdere, per non vedere virtualmente compromesse le chance di vittoria finale. Anche Corapi e compagni sperano ovviamente in un non successo dell’undici di Vallo della Lucania, circostanza che potrebbe consentire loro, nelle prossime settimane, di accorciare rispetto alla prima posizione.

Promozione

Scendiamo nel campionato regionale di Promozione e, specificatamente, nel girone A, dove si gioca la quartultima giornata di campionato. Nei due anticipi odierni, il PraiaTortora ha battuto 2-1 in rimonta il San Fili, mentre il V.E. Rende ha espugnato con il più classico dei risultati il campo dei crotonesi del Real Fondo Gesù. Lunga trasferta a Roseto Capo Spulico per la Promosport, già matematicamente promossa in Eccellenza. L’obiettivo che si sono ora posti i lametini, è quello di cercare di fare il pieno di punti anche in queste ultime quattro gare, il che permetterebbe a Scozzafava e compagni di chiudere alla stratosferica quota di 81 punti. La Juvenilia è attualmente settima, a -5 dalla zona play-off, ma con una gara da recuperare. Ha inoltre vinto le ultime due gare giocate prima del riposo forzato di domenica scorsa causa Covid nel V.E. Rende.

L’ufficio stampa biancazzurro ha raccolto il pensiero dell’esperto portiere Antonio Mercuri. “Quella di domenica scorsa – ha osservato l’ex estremo difensore di Vigor e Sambiase - è stata una partita speciale per tutti noi: sia per chi ha giocato, che per chi, come il sottoscritto, è rimasto fuori per infortunio. Abbiamo gioito e festeggiato, ma ora mancano quattro partite e se qualcuno pensa che regaleremo qualcosa si sbaglia di grosso. Ci meritiamo tanto e dobbiamo tanto anche a chi ci sostiene e ci ha guidato per tutto l’anno. Mi riferisco alla società, quindi al nostro presidente e allo staff. Spero di poter rientrare il più presto possibile per poter tornare a dare il mio contributo alla squadra. Il campo mi manca tanto, perciò prepariamoci a quest’ultimo mese di stagione e godiamoci questa splendida annata”. Oltre che dello stesso Mercuri, il quale andrà comunque in panchina come nelle ultime giornate, a Roseto mister Morelli dovrà fare a meno unicamente dell’under Mercurio. Gara parecchio interessante si annuncia quella del “Rocco Riga” tra Atletico Maida e Cassano Sybaris. Se i giallorossi, reduci da tre risultati utili consecutivi, hanno ancora bisogno di qualche punto per chiudere il discorso salvezza, dall’altro l’undici ionico cosentino ha assoluto bisogno di prolungare la propria striscia positiva, che dura ormai da quindici turni, per potersi garantire la partecipazione ai play-off. Il tecnico dei maidesi, Alfonso Caruso, domani dovrà fare a meno del portierino Baratta, ancora out, oltre che al solito Paradiso. Non ancora al 100%, ma regolarmente convocati, Mercuri e Martinez. Rossanese – Garibaldina è stata rinviata per casi Covid nel gruppo squadra soveritano. Mercoledì prossimo si recuperano Trebisacce – Cutro e V.E. Rende – Rossanese.

Prima Categoria

Passiamo alla Prima Categoria, girone C, dove si è giunti alla settima di ritorno. Nessun anticipo era previsto per oggi. Entrambe impegnate in trasferta le due lametine. La Vigor 1919 sarà di scena a Badolato Marina contro la terzultima forza del girone. Per l’occasione mister Perrone ha convocato i portieri Colosimo, Vecchio, Nascardi; i difensori Cittadino, Gibin, Rizzuto, Gallo M., Bubba; i centrocampisti Sisca, Giudice, Foderaro, Scardamaglia, Calomino; gli attaccanti Scarpino, Perri, Primerano, Buccinà, Ortolini. Il Sambiase giocherà invece a Nicotera, altra compagine al momento invischiata in zona play-out. Per la gara al “Ciccio Lapa”, il tecnico Gallo ha convocato i portieri De Sibio e Simonetta; i difensori Perri, Vasile, Miletta, Cincotta, Anello, Chirico; i centrocampisti Fortuna, Michienzi, Diop, Marrello, Tallari, Liparota; gli attaccanti Angotti, Scarpino, Pellegrino, Russo, Jarju.

Stabilite le date dei recuperi dei match non giocati, causa Covid, lo scorso week-end da giallorossi e biancovrdi. Vigor – Città di Guardavalle sarà recuperata mercoledì 20 aprile alle 15:30. Sambiase – Chiaravalle mercoledì 27 aprile allo stesso orario.

Seconda Categoria

Ottava di ritorno, nonché quartultima giornata, nel raggruppamento B. L’Audace Decollatura domani sarà ospite del fanalino di coda Cerisano. Il sodalizio del Reventino sembra aver perso lo smalto che fino a un mese fa gli aveva permesso di scalare diverse posizioni arrivando a ridosso della zona play-off. Una sola vittoria, sebbene di prestigio ai danni della lanciata capolista Rota Greca (che già domani potrebbe festeggiare la matematica promozione), a fronte di due pari e altrettante sconfitte sul campo, nelle ultime cinque gare. Inaspettato, in particolar modo, il kappaò casalingo di domenica scorsa al cospetto del pericolante San Michele Donnici. Bisogna tuttavia osservare che il risultato maturato sul rettangolo di gioco (1-2) non è stato omologato a causa del preannunciato ricorso della società decollaturese, la quale nel frattempo si è vista infliggere dal Giudice Sportivo un’ammenda di euro 200,00 “per comportamento minaccioso di propri sostenitori nei confronti del direttore di gara e della squadra ospite, nonché per aver consentito la presenza di persone nei pressi dello spogliatoio arbitrale, le quali proferivano frasi minacciose all'indirizzo dello stesso direttore di gara, il quale riusciva ad allontanarsi grazie all'intervento dei carabinieri. Sanzione aggravata dalla mancata richiesta della forza pubblica, contattata direttamente dall'arbitro”. Corpose inibizioni sono poi state inflitte ai dirigenti Fabio Scavo e Settimio Calabrese. Il primo fino al prossimo 30 luglio “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e a fine gara e reiterato nei pressi degli spogliatoi, nonché per aver spruzzato dell'acqua sul volto del direttore di gara”. Il secondo sino al prossimo 30 maggio “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e a fine gara e reiterato nei pressi degli spogliatoi”. Il quinto posto è ad ogni modo ancora alla portata dei ragazzi di mister Visciglia a patto di riprendere già da domani il feeling con i tre punti.

Nel girone D, questi i risultati della settima (quintultima) di ritorno giocatasi lo scorso week-end: Pianopoli – Real Gerocarne 4-0; Real Mileto – Pernocari Calcio 5-1; Piscopio – Biancoverdi Raffaele Spa 1-0; San Costantino Calabro – P.S.G. Calabria 3-2; San Nicola da Crissa – Fulgor Zungri 2-0. Ha riposato: Sant’Onofrio Calcio

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 630’ di ritorno: San Nicola da Crissa* 39; Pianopoli 35; Biancoverdi Raffaele* 30; Sant’Onofrio Calcio* 26; P.S.G. Calabria 25; Fulgor Zungri e Piscopio* 23; Pernocari Calcio* 15; San Costantino Calabro* 14; Real Gerocarne* 11; Real Mileto 10

*Già riposato nel girone di ritorno

Queste, invece, le gare in programma domani e valevoli per l’ottava giornata di ritorno: Biancoverdi Raffaele – San Nicola da Crissa (oggi, alle 18:30, al “Renda”); Pernocari Calcio – Pianopoli 1-0 (giocata oggi); Fulgor Zungri – San Costantino Calabro; Real Gerocarne – Piscopio; Sant’Onofrio – Real Mileto (rinviata al 13 aprile). Riposa: P.S.G. Calabria

Terza Categoria

Questi i risultati della quarta di ritorno, giocata lo scorso fine settimana, nel girone C di Terza Categoria: Comprensorio Corace – Skilletion 3-1; Cleto – Life Simeri Crichi 2-0; Conflenti – Mac 3 1-1; Cropani – Us Petronà 0-3; Curinga – Fc San Mango 0-1; Excalibur Compr Fronti – Kennedy J.F. Aquile 0-1; Serrastretta – Città di Caraffa di Cz 3-1

Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi 360’ di ritorno: : Comprensorio Corace 45; Us Petronà 42; Mac 3 34 e Cleto* 34; San Mango* 32; Kennedy J.F. Aquile 30; Conflenti 27; Life Simeri Crichi# 19; Skilletion 17; Curinga 16; Serrastretta 15; Città di Caraffa di Catanzaro 11; Excalibur Compr Fronti # 8; Cropani 4

#Un punto di penalizzazione

*Una gara da recuperare

Questo il programma della quinta giornata di ritorno, in programma domani pomeriggio: Life Simeri Crichi – Cropani 2-1 (giocata oggi); Skilletion – Conflenti 1-1 (giocata oggi); Città di Caraffa di Catanzaro – Mac 3; Fc San Mango – Comprensorio Corace; Kennedy J.F. Aquile – Cleto; Serrastretta – Excalibur Compr Fronti; Us Petronà - Curinga.

Ferdinando Gaetano