Riposo forzato per l'Fc Lamezia. Impegni interni per Vigor Lamezia e Sambiase

Lamezia Terme - Scenderanno tutte in campo domani, ad eccezione dell’Fc Lamezia Terme, le maggiori realtà calcistiche cittadine e dell’hinterland. Procediamo come sempre per ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Nel girone I di serie D si gioca la tredicesima giornata. La capolista Catania riceve l’Acireale allenato dal lametino Massimo Costantino. Turno di stop forzato per la più immediata inseguitrice Fc Lamezia, che avrebbe dovuto giocare in casa del fanalino di coda Mariglianese se all’interno del gruppo squadra campano non si fosse diffuso, da oltre una settimana, il Covid 19. Mariglianese che già domenica scorsa aveva infatti dovuto dare forfait contro il Canicattì. La sfida tra partenopei e lametini sarà recuperata mercoledì 7 dicembre, con conseguente slittamento (a mercoledì 14?) della gara, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia, che i ragazzi di Raffaele Novelli avrebbero dovuto giocare, sempre la vigilia dell’Immacolata, a Portici. Vibonese, Ragusa e Locri, rispettivamente distanti uno, due e tre incollature dal Lamezia, facendo risultato domani potrebbero quindi scavalcare o agganciare momentaneamente la seconda posizione.

Dodicesima giornata in Eccellenza. Ostica trasferta a Brancaleone per la Promosport, reduce da due pari consecutivi ma comunque in serie positiva da sei turni. In casa i reggini non hanno sin qui ancora perso, avendo peraltro battuto Reggiomed e Morrone. Vincendo domani, Scozzafava e compagni accorcerebbero a -3 dalla Reggiomediterranea che nell’anticipo televisivo odierno si è fatta raggiungere, su rigore, in pieno recupero dal Rende. Reggini che dunque falliscono il momentaneo aggancio alla capolista Gioiese, che domani ospiterà un Gallico Catona che in settimana ha cambiato la guida tecnica, con Panarello subentrato a Giovinazzo. Tornando in casa Promosport, a Brancaleone mister Morelli dovrà fare a meno del solo Villella, oltre, ovviamente, ai soliti Umbaca ed Angotti. Passando alla squadra biancazzurra femminile, sarà impegnata al “Raciti” di Siderno, contro le padrone di casa della Polisportiva Siderno, nella gara valida per la terza giornata del quadrangolare di Coppa Italia.

Scendiamo nel girone B di Promozione, dove la capolista San Giorgio riceve la pericolante Ravagnese. Match casalingo anche per la seconda della classe, la Vigor Lamezia, che ospita la Deliese al “D’Ippolito”. Amaranto stazionanti a centro classifica. Entrambe sono poco avvezze al pari: solo uno a testa in queste prime undici giornate. In particolar modo, la Vigor non ha sin qui mai pareggiato in casa, la Deliese in trasferta. Punto debole degli aspromontani, la poca prolificità: hanno, difatti, solo il terzultimo attacco del girone. I bianco verdi hanno vinto le ultime quattro partite interne, Deliese reduce da due sconfitte. Il neo tecnico vigorino Giuseppe Saladino per l’occasione ha convocato i portieri Mauro, Nascardi, Brasesco; i difensori Gallo C., Scalise, Mascaro, Costanzo, Michienzi, Ianni, Curcio; i centrocampisti Calomino, Giampà, Chirico, Foderaro M., Covello, Salerno; gli attaccanti Bernardi, Arzente, Gullo, Percia Montani e Foderaro G.

Viaggia alla volta di Ardore l’Atletico Maida. I giallorossi, che hanno un solo punto di vantaggio sulla zona play-out, sono chiamati ad interrompere la propria striscia nera in trasferta (cinque sconfitte in altrettante gare). Ardore sesto a -1 dalla quinta posizione. L’undici reggino vanta la seconda miglior difesa ma, al contempo, segna poco. Parecchio temibile tra le mura amiche, dove ha racimolato quattro successi ed un pari. Uno dei quattro successi interni lo ha ottenuto ai danni della capolista San Giorgio, salvo poi pareggiare con il ben più modesto Roccella. Il tecnico dei maidesi, Alfonso Caruso, domani dovrà rinunciare allo squalificato Fabricatore, ed agl’infortunati Lucia, Ferrarezi (sta lavorando a parte) e Martinez. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato operato al menisco. Ripulito, inoltre, il legamento dello stesso ginocchio, fortunatamente non rotto. Rientrerà in gruppo nel nuovo anno. L’Ardore sarà orfano degli appiedati Criaco e Luciano.

In Prima Categoria, girone B, non disputati per impraticabilità di campo i due anticipi ch’erano previsti oggi. Vale a dire Cerva – Mangone e lo scontro d’alta classifica tra Pino Donato Taverna e Silana. Domani il Sambiase riceve al “Gianni Renda” un San Mauro Marchesato che, penultimo e con un solo punto all’attivo nelle ultime sei giornate, in settimana ha affidato la conduzione tecnica a mister Villaverde a seguito delle dimissioni di Parisi. Sambiase ancora imbattuto, al pari della capolista Mesoraca, potendo peraltro vantare l’attacco più prolifico e la miglior difesa del girone. Per questa sfida casalinga l’allenatore giallorosso Paolo Gallo ha convocato i portieri Cugliari e Greco; i difensori Fortuna, Gagliardi M., Miletta, Perri ’02, Rosi, Tutino, Vasile; i centrocampisti Calindro, Costa, Diop, Gagliardi G., Liparota, Michienzi; gli attaccanti Canino, Mancuso, Perri ’00, Platì, Scarpino G., Varrà e Zurlo. Tramite sorteggio si è nel frattempo stabilito che la sfida di andata dei quarti di Coppa Calabria, in programma mercoledì 14 dicembre, si giocherà in casa del Mangone. Ritorno al “Renda” mercoledì 11 gennaio.

I Biancoverdi Raffaele saranno ospiti del Real Fondo Gesù al “Giuseppe Faga” di Crotone. Lametini terzultimi, assieme a Cirò Marina e Garibaldina, e che non hanno ancora mai diviso la posta. Hanno perso le ultime due gare, ma al cospetto di due big del torneo quali Taverna e Sambiase. Crotonesi sesti, a -4 dalla zona play-off, e che non perdono dalla gara d’esordio. Biancoverdi che nella città pitagorica dovranno fare a meno, per noie muscolari, di De Sensi e Leopoldo. Difficile impegno esterno pure per la Garibaldina, impegnata in casa della vice-capolista (ma deve ancora riposare) Città di Aprigliano.

Seconda Categoria

Si riparte con la quinta giornata. Domani pomeriggio la capolista Fc San Mango ospiterà il Ceep Villaggio Europa, l’Audace Decollatura il Real Cosenza, che nel recupero di sabato scorso ha battuto 3-0 il Ceep Villaggio Europa. Nell’unico anticipo odierno, 2-2 tra Komunicando IKST e San Michele Donnici Questa, al momento, la classifica aggiornata: San Mango e San Michele Donnici* 10; e Real Cosenza 9; Audace Decollatura, Cleto, Parenti Calcio e Komunicando IKST* 7; Agid Dipignano 5; Us Marano, Ceep Villaggio Europa e Falchi Rossi Falconara 3; Cerisano 0

*Una gara in più

Anche nel raggruppamento C si riprende, dopo il turno di sosta, con la quinta di andata. Nell’unico anticipo di giornata, oggi pomeriggio il Pianopoli ha battuto 2-1 l’Amaroni al “Pino Catania”, agguantando provvisoriamente la prima posizione. Momentaneo vantaggio ospite di Ruggero P. Prima del riposo Conforto riequilibra il punteggio. Ad una decina di minuti dal termine la rete decisiva siglata da Gualtieri. Si riparte dalla seguente classifica: Comprensorio Corace e Pianopoli* 10; Amaroni *, Amatori Le Castella, Casabona e Sersalese 6; Academy Strongoli e Petronà 4; San Nicola Carfizzi 3; Polisp. Palermiti 2

*Una gara in più

Terza Categoria

Questi i risultati della terza giornata, giocata lo scorso week-end, nel girone C: Belvedere Calcio – Serrastretta 3-1; Atletico Feroleto – Marca Football Club 1-2; Conflenti – Curinga 0-2; Mac 3 – Excalibur Compr Fronti 1-1; Maida – Longobardi Calcio 1-1; Us Girifalco – Cortale 2-1

A seguire la classifica aggiornata: Marca Football Club* 12; Belvedere* 9, Excalibur Compr Fronti 7; Conflenti e Us Girifalco 6; Mac 3 4; Cortale e Curinga 3; Atletico Feroleto, Longobardi, Maida e Serrastretta 1

*Una gara in più

Di seguito il programma della quarta giornata che si disputerà quasi interamente domani pomeriggio: Marca Football Club – Belvedere 2-0 (giocata oggi); Cortale – Maida; Curinga – Atletico Feroleto; Excalibur Compr Fronti – Conflenti (a Pianopoli); Longobardi Calcio – Mac 3; Serrastretta – Us Girifalco

Ferdinando Gaetano