Royal Lamezia batte 3-1 il G.S. Pero e torna dopo sei anni nel massimo campionato nazionale

Lamezia Terme - La T & T Royal Lamezia ritorna, dopo sei anni, nel massimo campionato nazionale. Dopo il 2-2 ottenuto in Lombardia nella finale di andata, le lametine si aggiudicano, nella bolgia del PalaSparti, per 3-1 il match di ritorno contro il G.S. Pero e possono cosi' festeggiare la seconda storica promozione nell'olimpo del calcio a 5 femminile.

Il primo tempo si chiude con le biancoverdi in vantaggio di stretta misura. Nella ripresa assist di Julia Ferreira per Masaro che mette il portiere a sedere e raddoppia. A meno di 4' dal termine le milanesi tornano pero' in partita con Moresco, lesta a capitalizzare un errore della Sgarbi. A meno di 60" dal suono finale della sirena, e con il Pero sbilanciato in avanti con il quinto di movimento, Sgarbi apparecchia per il fendente di Laiana Ferreira che fa venir giu' il palazzetto.

F.G.