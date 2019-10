Scherma, il lametino Marco Muraca nuovo arbitro internazionale

Lamezia Terme - Si infoltisce il gruppo di arbitri internazionali di Lamezia Terme. A seguito del positivo esame di Tauber (Germania) diventa arbitro internazionale di scherma anche Marco Muraca. La scuola arbitrare lametina, che ha come capostipite l’ex internazionale ed olimpionico Roberto Costanzo (oggi membro del Gruppo Schermistico Arbitrale italiano) continua a sfornare arbitri che contribuiscono a portare il nome della quarta città della Calabria in giro per il mondo. I primi a diventare internazionali sono stati Luigi Martilotti e Vincenzo Zaccone, i quali nel 2009 conseguivano tale licenza alle tre armi dopo l’esame svoltosi a Plovdiv in Bulgaria. A loro nel 2017 si aggiunge Vincenzo Costanzo (figlio di Roberto), oggi nelle liste privilegiate FIE, e oggi per l’appunto Marco Muraca. Da ricordare anche le licenze da internazionale per la Paralimpica conseguite da Pasqualino Romano e Mattia Angotti.

Altri giovani interessanti sono i nazionali Gianmarco Costanzo e Antonio Stella. Il primo da due anni fra i migliori del palcoscenico italiano, il secondo, in forza al gruppo sportivo dell’aeronautica, da quest’ anno ha deciso di dedicarsi all’arbitraggio avendo “appeso” la Sciabola al chiodo.

A ulteriore conferma dell’ottimo momento attraversato dal settore schermistico lametino, sono stati ben sei i locali direttori di gara convocati per la prima gara importante della stagione, svoltasi a Bastia Umbra. Trattasi di Martilotti, Zaccone, dei fratelli Costanzo, di Pasqualino Romano e di Marco Muraca, oltre che del delegato Roberto Costanzo. Attualmente il gruppo lametino è il più numeroso d’Italia, vantando il record di presenze ai Campionati Italiani Assoluti: ben cinque su dieci nella Sciabola.