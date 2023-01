“Seconda prova tempi” a Reggio Calabria, ecco i risultati dell’Arvalia Nuoto Lamezia

Lamezia Terme - "Nonostante le attività della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme siano al momento ridotte a causa degli ormai ben noti lavori di manutenzione straordinaria che serviranno a rendere l’impianto cittadino più performante, l’Arvalia Nuoto Lamezia non si è di certo fermata. L’intero team guidato dai mister Francesco Strangis e Niccolò De Giorgio si sta dando un gran da fare nelle varie competizioni natatorie sparse per tutt’Italia, portando il nome della società sempre più in vista" è quanto si legge in una nota.

"Nello specifico - spiegano - dopo un periodo di grande carico di lavoro particolarmente impegnativo, gli atleti sono stati tra i protagonisti della “Seconda prova tempi” disputata a Reggio Calabria, mentre già nelle prossime ore partiranno alla volta della Toscana per prendere parte al “17° Trofeo di Lucca”. Le ottime prestazioni di tutta la squadra, dai più giovani ai più adulti, hanno reso davvero orgogliosi i mister, che accompagneranno al prossimo meeting 25 agonisti lametini pronti a misurarsi con nuotatori provenienti da tutte le regioni d’Italia".

"Stiamo parlando, in particolare, di Mariafrancesca Cimino, Gaia Anna De Sando, Aurora Furci, Benedetta Gaetano, Cristina Francesca Anna Galati, Chiara Maria Macrì, Martina Maglia, Alessia Nosdeo, Alice Renda, Carol Serra, Leonardo Calì, Giorgio De Pace, Francesco Gallo, Leonardo Grasso, Demis Francesco Lico, Gabriele Muggeri, Carlo Perri, Francesco Perri, Gianluca Pittelli, Antonino Richichi, Giuseppe Gesuè Antonio Richichi, Domenico Piero Strangis, Angelo Talarico, Giulio Torcasio e Angelo Ventura. Un grosso in bocca al lupo agli atleti per questa nuova e importante prova che dovranno affrontare".