Seconda trasferta consecutiva per il Basketball Lamezia

Lamezia Terme - Seconda trasferta consecutiva, terza stagionale, per il Basketball Lamezia, che lontano dal Palasparti ha fino ad oggi rimediato due sconfitte a fronte di altrettante vittorie in via Marconi. Un percorso a due velocità che accomuna anche altre compagini del girone di serie C Gold organizzato dalla Fip Campania, ma che invece non ha coinvolto il prossimo avversario, la capolista Marigliano ancora a punteggio pieno a pari punti con Salerno, avversaria di domenica prossima nuovamente in trasferta per le fenici (in mezzo impegno infrasettimanale casalingo contro Rende). Prima esperienza al Sud in C Gold, dopo la B a Catania, per Jospeh Vita Sadi, centro esplosivo che in avvio di stagione ha già iniziato a farsi valere nel pitturato ma ancora senza la giusta continuità. "Abbiamo affrontato in fila tre squadre favorite per la promozione, noi da squadra completamente nuova stiamo ancora cercando la giusta chimica. Stiamo lavorando su questo con il coach, sarà un lungo percorso prima della seconda fase" ammette l'atleta di formazione marchigiana, "con Potenza credo che, anche se è arrivata una sconfitta, abbiamo fatto vedere margini di miglioramento. Partire subito pronti non era possibile visto che siamo tutti giocatori nuovi".

Marigliano si presenta alla sfida contro Lamezia avendo battuto a domicilio il Mondragone, ovvero l'avversario del turno precedente casalingo per Vita Sadi e compagni: "vincere in trasferta sarà fondamentale nel corso di questa stagione, vuoi per il fattore campo che prevede sia il viaggio da effettuare che il tifo a favore dei padroni di casa. Noi abbiamo un taboo trasferta da dover sfatare, di certo non sarà facile questa domenica ma è un campionato molto combattuto nella zona alta della classifica". Il centro ammette come a livello personale "nella mia crescita come giocatore ho avuto la fortuna di avere tecnici che mi hanno sempre spronato a fare meglio. Cito Massimiliano Milli e Massimo Guerra, che oltre che allenarmi mi hanno lasciato qualcosa dentro come persona. Si può sempre migliorare in qualche fondamentale, dare qualcosa di più, con il coach abbiamo intrapreso un percorso di squadra per crescere ancora insieme e toglierci grandi soddisfazioni".

Momento particolare in casa gialloblu, con 2 trasferte campane ed una sfida infrasettimanale contro Rende nell'arco di 7 giorni, con quindi anche il fattore campo a venire meno a favore per le fenici. Vita Sadi guarda il bicchiere mezzo pieno: "siamo fiduciosi del percorso che stiamo facendo, speriamo che il pubblico arrivi sempre più numeroso e caloroso in casa per darci una mano. L'obiettivo è quello di chiudere la stagione nelle prime posizioni e festeggiare insieme".