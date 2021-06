Social football, a Cosenza la fase interregionale del torneo Refugee Teams

Cosenza - Dopo la fase regionale tenutasi lo scorso 16 giugno a Catanzaro, che ha visto conquistare il podio ai ragazzi del Centro di accoglienza di San Sostene, il torneo organizzato nell'ambito del progetto "Refugee Teams" si avvia alla fase interregionale che vedrà contendersi la partecipazione alla fase nazionale i ragazzi dei Centri di accoglienza di San Sostene, Rionero, Alto Sannio (girone A), Lamezia Terme, San Severino e S. Andrea di Conza (girone B).

Tre, dunque, le regioni: Calabria, Basilicata e Campania, rappresentate in questa fase del torneo che si articolerà in due triangolari distinti, con gare di sola andata di 20 minuti. Le prime classificate di ogni girone si affronteranno in una gara di 20 minuti. La vincitrice si aggiudicherà la partecipazione alla fase nazionale, che si terrà a Roma in settembre.

Giunto alla settimana edizione, il progetto "Refugee Teams", promosso dal Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, l’Anci e grazie al supporto di Eni e Puma, mira ad agevolare l'integrazione e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati ospiti degli Sprar, attraverso il Torneo che si sta disputando in tutta Italia, coinvolgendo 116 centri di 18 regioni italiane e oltre 1.300 ragazzi. La fase interregionale si svolgerà a Cosenza, nella sede del Centro Federale Territoriale, in via Magna Grecia, località Torricelli, domani, 30 giugno, alle 15:30.