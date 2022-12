Stella al merito sportivo Coni al Presidente Onorario Accademia Karate Lamezia Antonio Notarianni

Reggio Calabria - "Il Presidente Onorario dell’Accademia Karate Lamezia, Professor Antonio Notarianni, ha ricevuto durante la Festa Regionale dello Sport, svolto quest'anno al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo" è quanto si legge in una nota.

"Il Comitato olimpico nazionale - spiegano - ha riconosciuto il valore della sua lunga attività sportiva svolta da dirigente poiché “l’associazione da lui presieduta ha negli anni fornito fattiva collaborazione negli eventi organizzati dal Comitato Regionale Fijlkam, portando inoltre lustro e prestigio grazie ai risultati conseguiti dai propri karateka in ambito nazionale ed internazionale” Nel corso della cerimonia sono stati premiati tutti gli atleti, tecnici, dirigenti e società che tanto hanno fatto e, soprattutto, tanto hanno dato alla nostra Calabria ricevendo le più importanti onorificenze sportive. Una serata - informano - fortemente voluta dal Presidente Coni Calabria, Avv. Maurizio Condipodero (nella foto accanto al Prof Notarianni), dalla giunta, dal consiglio e da tutto il Comitato Regionale Calabria, che hanno ringraziato tutti per l’impegno profuso sul territorio per portare in alto i valori dello sport".