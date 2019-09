Stracittadina di Eccellenza al Renda. Trasferta silana per la Promosport. Match interni per le due lametine di Prima

Lamezia Terme - Tutte in campo domani pomeriggio (15:30) le lametine di Eccellenza. Promozione e Prima Categoria. Due i match di cartello della quarta giornata del massimo campionato regionale. L’anticipo odierno tra Morrone Cosenza e Reggio Mediterranea, terminato 1-1, e la stracittadina di domani pomeriggio tra la Vigor Lamezia Calcio 1919 e il Sambiase Lamezia 1923. Dopo l’andata di Coppa Italia, stravinta, complice la doppia superiorità numerica goduta per l’intera ripresa, dai giallorossi, le due maggiori realtà calcistiche lametine tornano a sfidarsi in campionato prima di affrontarsi nuovamente nel retourn match di coppa in programma mercoledì al “D’Ippolito”. Stavolta a giocare in casa saranno i biancoverdi ma, a causa dei soliti e non ancora superati problemi di capienza ridotta del “D’Ippolito”, anche domani si giocherà al “Gianni Renda”. In virtù del calendario, ai sostenitori vigorini nell’occasione è riservata la tribuna coperta. A quelli sambiasini la gradinata tradizionalmente ritrovo dei tifosi ospiti.

Tornando al derby giocato mercoledì 18 settembre, com’era prevedibile, a seguito dei fatti spiacevoli accaduti a fine primo tempo, sono arrivate puntuali le pesanti decisioni del Giudice Sportivo. A entrambe le società è stata inflitta un’ammenda di 400,00 euro. Nello specifico, alla Vigor Lamezia Calcio 1919 “per avere propri tesserati causato disordini tra il primo e secondo tempo della gara; per avere i propri giocatori, nonostante i ripetuti richiami dell'arbitro, ritardato di sette minuti l’ingresso in campo per la ripresa del secondo tempo”. Al Sambiase Lamezia 1923 “per avere propri tesserati causato disordini tra il primo e secondo tempo della gara; per aver lanciato due bottiglie semipiene di acqua contro i giocatori della squadra avversaria senza colpirli, da parte dei propri sostenitori alla fine del primo tempo, nonché per tentativo dei suddetti sostenitori di scavalcare la rete di recinzione (non vi riuscivano per l'intervento delle forze dell'ordine)”.

Pesante squalifica per il dirigente giallorosso Antonio Trichilo, inibito a svolgere ogni attività fino al prossimo 23 dicembre “per avere alla fine del primo tempo strattonato per la maglia e spintonato più volte un giocatore avversario, provocando uno scompiglio generale”. Tre giornate di squalifica a testa per i fratelli Marco e Giovanni Foderaro, “per atti di violenza contro un dirigente della squadra avversaria alla fine del primo tempo”. Lo stesso Marco Foderaro ha ricevuto un ulteriore turno di stop per recidiva in ammonizione. Una giornata anche a Terranova, espulso al 94’, e De Nisi.

In campionato le squadre allenate da Danilo Fanello e Rosario Salerno sono ancora imbattute. Bernardi e compagni hanno però 5 punti, un paio più dei biancoverdi che hanno sin qui sempre pareggiato per 1-1 dopo essere andati momentaneamente in vantaggio. Di conseguenza, se Foderaro e compagni intendono realmente cullare ambizioni di vertice, urge una pronta sterzata. A nostro avviso, per puntare realmente al salto di categoria servono almeno un forte centrocampista e un paio di under di assoluto valore per l’Eccellenza. E non è detto che siano sufficienti perché dipenderà, ovviamente, anche dal rendimento degli over in rosa, la cui età media è peraltro piuttosto elevata, specie dalla cintola in su. Più positivo l’avvio di stagione del Sambiase, anche perché partito con meno pressioni. Giallorossi destinati ad un torneo di medio-alta classifica. Molto dipenderà dalla continuità di rendimento di elementi imprescindibili dello scacchiere giallorosso quali, su tutti, capitan Bernardi e Umbaca. A differenza di quanto avverrà sul fronte biancoverde mercoledì prossimo, domani entrambi gli allenatori dovrebbero avere tutti a disposizione.

Scendiamo in Promozione dove la Promosport sarà ospite della matricola Caccurese. A causa dell’indisponibilità dell’impianto ubicato nel piccolo centro del crotonese, la gara si giocherà sul neutro del “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore. Si affronteranno le attuali due compagini in fondo alla classifica per effetto del solo punto incamerato in questi primi 270’. Il tecnico dei lametini, Tony Lio, valuterà domani mattina le condizioni di quattro elementi non al meglio. Sicuro assente l’infortunato Errigo. Match interno per la Garibaldina, a quota 3, che al “Leo” dovrà vedersela con il San Marco, fermo a 2 punti. Giocheranno entrambe in casa le due lametine del girone C di Prima Categoria. Turno di riposo, nel raggruppamento B, per l’Atletico Maida. Dopo averlo già sfidato due volte in Coppa Calabria, con pari all’andata e successo casalingo al ritorno, la Vigor 1919 torna ad affrontare il Campora di mister Fioretti. A causa del dirottamento al “Renda” del derby lametino di Eccellenza, la gara tra biancoverdi e amaranto si giocherà al D’Ippolito con capienza ridotta a 99 spettatori. Mister Torchia non potrà fare affidamento sullo squalificato Sacco e sugl’infortunati Antonelli, Palmieri e Gigliotti. Un’eventuale nuova vittoria consentirebbe di restare in vetta a punteggio pieno, ma il Campora non è certo avversario da sottovalutare. Anzi, ha a sua volta un organico in grado di lottare per la zona play-off. Sul sintetico del “Rocco Riga” di Sant’Eufemia Lamezia, l’Asd Città di Lamezia Terme riceverà il sempre ostico San Calogero. Reduce dal prezioso, quanto sofferto, pari di Campora, la matricola lametina contro i vibonesi dovrà fare i conti con le assenze di Caparello e Cosentino.

Ferdinando Gaetano