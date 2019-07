Taekwondo, festeggiato a Catanzaro il campione del mondo Alessio

Catanzaro - Catanzaro rende omaggio a Simone Alessio, il primo italiano a diventare campione del mondo di taekwondo, nella categoria senior 74 kg, a Manchester. Alessio, nato 19 anni fa in Toscana ma cresciuto a Sellia Marina (Catanzaro), iscritto al gruppo delle Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco del capoluogo calabrese dal 2013, è stato ricevuto e premiato dal sindaco, Sergio Abramo, nel corso di una cerimonia al comune. Alessio, fresco di diploma in un istituto superiore di Catanzaro, si è detto "particolarmente orgoglioso di aver dato questo lustro alla città di Catanzaro e alla Calabria e ricevere questa accoglienza è motivo di grande soddisfazione. A tutti i ragazzi che si stanno cimentando nel taekwondo consiglio di puntare sempre al massimo".



"Adesso - ha sostenuto il neocampione mondiale di taekwondo nei 74 kg - la mia intenzione è dare sempre il massimo e ottenere nelle varie competizioni i punti utili per partecipare alle prossime Olimpiadi, che è il mio grande obiettivo». A sua volta, il sindaco Abramo ha rimarcato come “il titolo mondiale conquistato da Simone Alessio è un vanto per tutta la città e per tutta la Calabria. È la prima volta che premio un campione del mondo ed è una bellissima sensazione, perché personaggi come Simone e imprese come le sue - ha aggiunto Abramo - testimoniano la grandezza dello sport e del suo formidabile messaggio intriso di valori positivi”. Presenti alla premiazione i genitori di Alessio, il padre Salvatore e la madre Rosalba Spadafora, e il suo allenatore Francesco Laface, che hanno evidenziato le qualità del giovane campione mondiale di taekwondo, come "la passione e lo spirito di sacrificio". Alla cerimonia hanno partecipato, inoltre, l'assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Domenico Cavallaro, il delegato provinciale del Coni, Giampaolo Latella, il presidente regionale della Fita, Giancarlo Mascaro, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Franco Mario Falbo, oltre a una nutrita delegazione di giovani atleti delle scuole di taekwondo calabresi.