Team lametino Viola tennis & sports campione regionale 2019 under 12 femminile

Lamezia Terme - Laura Scozzafava, Chiara Doria e Luisa Statti sono le tre giovanissime atlete protagoniste del Campionato Regionale under 12 femminile che le ha viste affermarsi in tutte le partite in calendario nel girone unico calabrese iniziato mercoledì uno maggio e concluso mercoledì 5 giugno con la vittoria finale conquistata dal team lametino capitanato dal Maestro Massimo Viola contro la squadra del CT Polimeni di Reggio Calabria. Sono bastati i due singolari vinti da Laura Scozzafava e Chiara Doria, rispettivamente contro Martina Alfieri e Gaia Porcino, a far trionfare la squadra della SSD Viola Tennis & Sports. Due partite combattutissime concluse entrambe al terzo set dopo circa 3 ore di gioco.

Vittoria raggiunta dopo aver battuto nelle precedenti giornate di Campionato il CT Gioia 1974 per 3 a 0, il CT Garden Locri per 3 a 0 e l’Accademia del Tennis RC per 3 a 0. Risultato, quello appena raggiunto dalle allieve della Scuola Tennis della SSD Viola Tennis & Sports, che consentirà loro di partecipare alla fase di Macroarea del Campionato Nazionale giovanile organizzata dalla Federazione Italiana Tennis dal 18 al 21 luglio a Palermo che vedrà di fronte le squadre qualificate dalle regioni Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Basilicata.