Termina in parità il derby d'andata di Coppa Calabria tra Città di Lamezia Terme e Vigor 1919

Lamezia Terme - Termina in parità il derby di Coppa Calabria tra il Città di Lamezia Terme e la Vigor 1919, valevole per l’andata degli ottavi di finale. L’1-1 finale avvantaggia leggermente i biancoverdi, per via del gol segnato in trasferta, in vista del match di ritorno in programma mercoledì 23 ottobre alle 15. Tra due settimane all’undici di mister Torchia sarebbe quindi sufficiente anche un risultato ad occhiali per accedere ai quarti. A sbloccare la sfida del “Rocco Riga” sono stati i padroni di casa con l’esperto centrocampista Davide Tarzia. Nella ripresa, al 27’, il pari biancoverde. A siglarlo, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Buccinnà, è Francesco Rocca, ex compagno di squadra proprio di Tarzia nel Nicastro, in Promozione e Prima Categoria.

Questa la formazione della Vigor 1919 scesa ieri in campo: Lanzo, Rocca, De Grazia, Conidi, Gigliotti (1’st Voci), Morelli G., Fabio, Bruno (35’st Cittadino), Mano (25’st Buccinnà), Giudice,Procopio (44’st Palmieri).

Fer.Gae.