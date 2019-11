Turni interni per Vigor Lamezia Calcio, Garibaldina, Vigor 1919 e Città di Lamezia Terme

Lamezia Terme - Si riprende a giocare, nei vari campionati dilettantistici calabresi, dopo la domenica di sosta forzata a causa dell’allerta meteo. Già fissate le date nelle quali verranno recuperate le gare ch’erano in programma domenica scorsa. In Eccellenza e Promozione avverrà domenica 22 dicembre dato che la finale regionale di Coppa Italia, in programma al “Guido D’Ippolito” tra San Luca o Locri e Morrone o Rossanese, è stata anticipata di ventiquattro ore, ossia a sabato 21. Ovviamente le due gare di campionato che vedranno impegnate le finaliste di coppa non si giocheranno giorno 22 ma l’8 gennaio. In Prima, Seconda e Terza Categoria, invece, le partite che dovevano giocarsi il 24 novembre saranno recuperate il 5 gennaio.

Ma torniamo alle gare in programma in questo week-end, procedendo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica. Gara sulla carta abbordabile quella che, per la tredicesima giornata di Eccellenza calabrese, vedrà la Vigor Lamezia Calcio 1919 ospitare al “D’Ippolito” la pericolante Bovalinese. Biancoverdi reduci da due successi, tre nelle ultime quattro gare, e ancora imbattuti al pari del San Luca da cui dista tuttavia sei lunghezze. Amaranto reggini penultimi, e tra l’altro con una gara in più essendo stati sconfitti dalla capolista in pectore Sersale nell’anticipo di sabato scorso, con appena 7 punti, reduci da quattro scivoloni consecutivi e con la peggiore difesa del torneo. Domani un solo indisponibile per mister Salerno, vale a dire il solito Ombrella. La Bovalinese dovrà fare invece i conti con le assenze certe degli squalificati Mollica, Rhfir e Vita.

Decisamente più impegnativa, quantomeno sulla carta, la sfida che attende il Sambiase al “Parco Longhi Bovetto” di Reggio Calabria contro la quotata Reggiomediterranea di Franco Viola, terza forza del campionato e seconda miglior difesa assieme a quella della Vigor Lamezia Calcio. Tra le mura amiche Piemontese e compagni hanno sin qui raccolto quattro affermazioni e due pari (contro GallicoCatona e la stessa formazione allenata da Rosario Salerno), Il Sambiase, eccezion fatta per la “caporetto” subita due settimane fa a Sersale, ha sin qui sempre pareggiato contro le cosiddette big o comunque compagini di alta classifica, vedi gare con Vigor, Isola Capo Rizzuto, Morrone e Locri. Il trainer giallorosso Danilo Fanello domani dovrà fare a meno del solo Martino.

Scendiamo nel girone A di Promozione dove la Garibaldina ospita il Cassano Sybaris. Un solo punto, a favore dei soveritani, divide le due compagini in classifica. Peggior attacco contro il quarto più prolifico. In compenso hanno subito meno gol i giallorossi del Reventino. Questi ultimi hanno peraltro racimolato ben 7 punti negli ultimi 270’. Appena un pari nelle ultime cinque giornate, di contro, per la squadra dell’alto Ionio cosentino che ha così compromesso in parte il buon avvio di stagione. In uno dei due anticipi odierni la Promosport si è imposta 2-1 a Rogliano.

Nel raggruppamento B di Prima Categoria, trasferta a San Mauro Marchesato per l’Atletico Maida che ha tutte le intenzioni di proseguire nella scia vincente intrapresa da un paio di turni. I crotonesi, stazionanti a centro classifica, non hanno sin qui mai pareggiato: quattro vittorie e altrettante sconfitte. Maidesi al completo, con Baroni (nelle scorse settimane ha fatto potenziamento muscolare per cercare di sopperire ai problemi al menisco, parzialmente rotto) che dovrebbe accomodarsi in panchina.

Turni casalinghi per entrambe le lametine del girone C. La Vigor 1919 se la vedrà al “Renda” con la Nuova Calimera. Biancoverdi in serie utile da sei giornate nelle quali hanno puntualmente vinto tra le mura amiche e pareggiato fuori. Mister Alessandro Torchia domani non potrà fare affidamento sull’infortunato Palmieri e sullo squalificato Matarazzo.

Intanto, in riferimento al match pareggiato dalla Vigor 1919 sabato scorso a Parghelia, in settimana il giudice sportivo, “letti gli atti ufficiali dai quali risulta che l'arbitro, a fine gara, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi notava alcuni sostenitori appartenenti alla società Parghelia Calcio; che contestualmente entrava da un cancello un "ragazzo" che si scagliava contro l'arbitro e lo colpiva con uno schiaffo "nella parte laterale sinistra della faccia" provocandogli molto dolore; che l'arbitro a causa dei forti dolori persistenti si recava presso l'ospedale Giovanni XXIII di Gioia Tauro dove gli veniva "assegnata" guarigione di 2 gg s.c.; visto l’art. 8 del C.G.S.; delibera 1) squalificare il campo di gioco della società Parghelia Calcio per una giornata effettiva di gara ed “a porte chiuse” con decorrenza immediata; 2) infliggere alla società Parghelia Calcio l'ammenda di 500,00 euro”.

Strascichi disciplinari ha lasciato anche la gara, valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Calabria, Rocca di Neto – Vigor 1919. Il sodalizio crotonese si è visto infliggere un’ammenda di 200,00 euro “per lanci di fumogeni in campo da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché per entrata abusiva in campo da parte di detti sostenitori a fine gara, e per avere compiuto un atto di violenza verso un giocatore avversario”. Corpose squalifiche anche per il calciatore del Rocca di Neto Cristian Comito, fermato fino al 27 gennaio 2020 “per avere, a seguito del provvedimento di ammonizione durante la gara, spintonato e rivolto parole offensive all'arbitro”. Inibito fino al prossimo 8 gennaio, invece, il dirigente vigorino Pasqualino Giampà “per comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro durante la gara”.

Match da sfruttare appieno per il Città di Lamezia Terme che, sempre domani, ospiterà al “Riga” il fanalino di coda Real Mileto, ancora fermo a zero essendo partito con 4 punti di penalizzazione. Lametini che tuttavia non vincono da quasi due mesi e che nell’occasione dovranno fare i conti con una sfilza di assenti. Oltre agli squalificati Tarzia e Kabli Abd., non saranno della contesa nemmeno gl’infortunati Torcasio e Gualtieri.

Due gli anticipi odierni nel girone D di Seconda Categoria dove è in programma la settima giornata. Quelli che vedranno il PSG Calabria ospitare al “Riga” la Serrese e il Pianopoli ricevere al “Pino Catania” i Biancoverdi Raffaele. Domani le seguenti restanti gare: Fulgor Zungri – Acconia Spartans; Orsigliadi Calcio – San Costantino Calabro; San Nicola da Crissa – San Pietro Apostolo; Sant’Onofrio Calcio – Platania Calcio.

Tre le sfide giocatesi sabato scorso e quindi valevoli per la sesta di campionato: Biancoverdi Raffaele Spa – San Nicola da Crissa 2-2; Davoli Academy – PSG Calabria 1-1; Platania Calcio – Fulgor Zungri 0-2.

Questa la classifica aggiornata: Acconia Spartans 12*; Pianopoli** e Sant’Onofrio* 10; Platania 9*; Orsigliadi Calcio* e Biancoverdi Raffaele 7; PSG Calabria e Davoli Academy 6; Fulgor Zungri* e San Nicola da Crissa* 4; San Pietro Apostolo, San Costantino Calabro** e Serrese** 3

Nel girone E di Terza Categoria in campo oggi pomeriggio Mac 3 e Scigliano. Domani le altre partite valevoli per la quarta giornata: Athletic Club Gizzeria 12 – Excalibur Compr Fronti; Audace Decollatura – Nuova Aiello; Cleto – Nuova Indomita Colosimi; Martirano Lombardo – Serrastretta. Riposa Conflenti.

Dato che sabato scorso non era in programma nessun anticipo, l’intera terza giornata sarà recuperata domenica 5 gennaio. Resta di conseguenza invariata la classifica: Audace Decollatura* 6; Excalibur Compr Fronti** e Nuova Aiello* 3; Athletic Club Gizzeria* 2; Conflenti** e Scigliano* 1; Serrastretta, MAC 3**, Cleto**, Martirano Lombardo***, Nuova Indomita Colosimi** 0

*** Tre gare da recuperare

** Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Nel girone F, oggi in programma l’anticipo Amarcord Pontegrande – Belcastro. Domani le rimanenti gare valevoli per il quarto turno: Città di Tiriolo – Vena; Maida – Cropani; Polisp. Palermiti – Piranha Soveria Simeri; Petronà – Life Simeri Crichi. Riposa il Martelletto Settingiano.

Sabato scorso si sono disputate due partite: Life Simeri Crichi – Città di Tiriolo 1-0 e Martelletto Settingiano – Petronà 1-3. Verranno recuperate il 5 gennaio le sfide che avrebbero dovuto giocarsi domenica scorsa. Questa la classifica aggiornata: Martelletto Settingiano, Belcastro, Amarcord Pontegrande* e Life Simeri Crichi* 6; Città di Tiriolo e Petronà 3; Polisportiva Palermiti**, Vena**, Maida**, Cropani*, Piranha Soveria Simeri* 0

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano