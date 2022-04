Ultima giornata per il Wing Contest e Foil Expo Village a Gizzeria

Gizzeria - Ha chiuso i battenti l’evento Hang Loose Wing Contest e Foil Expo Village nella cornice dell’Hang Loose Beach di Località Pesci e Anguille, a Gizzeria. Quattro giorni di sport, divertimento e adrenalina che hanno visto sfidarsi i migliori specialisti del Wing Foil, la giovane disciplina – mix vincente tra kite e windsurf - entrata da poco tra le discipline veliche riconosciute dalla Federazione Internazionale della Vela (World Sailing).

"Il nuovo board sport - spiegano in una nota - ha riscosso grande successo nelle acque di Gizzeria che ha regalato agli atleti un clima mite e il consueto vento termico che caratterizza questa location. Il primo step della stagione estiva 2022 è organizzato dal presidente del Circolo Velico Hang Loose Beach Luca Valentini e dal suo staff, da CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia) con il supporto di FIV (Federazione Italiana Vela)".

"L’evento Hang Loose Wing Contest e Foil Expo Village - precisano - ha presentato una formula innovativa, con un village all’interno del quale le maggiori aziende del settore dei board water sports espongono – in anteprima - le novità sul mercato che sta iniziando la sua stagione. Nelle prime due giornate si è svolto l’Hang Loose Wingfoil Trophy - la seconda tappa del campionato italiano di Wingfoil -, mentre domenica e lunedì i riders si sono sfidati nel Trophy Marathon, in prove di Long Distance e di Slalom alla portata di tutti. Un evento all’insegna dello sport, intrattenimento e turismo per una Calabria che non ti aspetti, tra mare, ospitalità e buon cibo. Da domani parte il countdown per i Campionati Mondiali – Kite Foil World Series 2022 – che avranno luogo tra il 20 e il 24 luglio 2022, in questo angolo di Calabria straordinaria chiamato Hang Loose Beach".