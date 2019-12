Ultimo weekend calcistico dell’anno solare per le formazioni dilettantistiche lametine e dell’hinterland

Lamezia Terme - Ultimo week-end calcistico dell’anno solare, anche se il 29 dicembre si giocheranno alcuni recuperi, per le varie formazioni dilettantistiche lametine e dell’hinterland. Nel massimo torneo regionale, turno di sosta forzato per il Sambiase Lamezia 1923 che avrebbe dovuto affrontare il San Luca che però oggi pomeriggio, nella finale calabrese di Coppa Italia in programma al “D’Ippolito”, affronterà la Morrone Cosenza. Di conseguenza i giallorossi recupereranno la sfida casalinga contro la capolista domenica prossima, 29 dicembre. In settimana alla corte di mister Fanello è intanto approdato un secondo argentino dopo il centravanti Santiago. Ci riferiamo al difensore centrale Facundo Urquiza, classe ’92.

Regolarmente in campo la Vigor Lamezia Calcio 1919 che domani ospiterà il Cotronei presso l’impianto di via Marconi. Squadra dal rendimento molto altalenante, quella crotonese. Dopo aver collezionato ben sei sconfitte nelle prime sette giornate, ha poi inanellato quattro successi di fila per poi tornare all’antico, con un solo punto all’attivo nelle ultime tre uscite. Domani di fronte la compagine che ha sin qui pareggiato di più (nove volte) e quella che ha diviso di meno (una) la posta. Biancoverdi chiamati a centrare la quinta vittoria interna di fila per non perdere terreno dalla vetta, già distante sei lunghezze. Il trainer vigorino Rosario Salerno, che nell’occasione dovrà fare a meno soltanto dell’ancora out Ombrella, aspetta gli ultimi colpi di mercato. Anche perché nei giorni scorsi ha salutato un altro over, il mediano Pierluigi Iudicelli, ceduto in prestito alla Paolana. Di conseguenza in rosa sono rimasti appena tre centrocampisti over di ruolo, più il jolly Rondinelli. In difesa, poi, di centrali over adesso ci sono solamente Miceli e De Nisi, con l’eventuale Villella adattabile. Come a dire che in caso di malaugurati infortuni, o squalifiche, concentrati in alcuni ruoli, senza nessun nuovo arrivo il rendimento della squadra potrebbe risentirne. Sicuro assente tra le fila del Cotronei, lo squalificato Perri.

In Promozione, Promosport già in “vacanza” avendo giocato, sabato 23 novembre, la propria gara valevole per quella dodicesima giornata che verrà recuperata appunto domani nei due maggiori campionati dilettantistici regionali. Il sodalizio lametino in settimana ha ufficializzato un altro arrivo: il centrocampista classe 2000 Emmanuel King Okoye, lo scorso anno in forza al Canicattì e che in estate aveva iniziato la preparazione con il Messina salvo poi firmare per l’Acri. In riferimento alla partita persa sabato scorso in casa del Marina di Schiavonea, la società Promosport si è vista infliggere un’ammenda di € 150,00 “per comportamento reiteratamente offensivo da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente sul terreno di gioco a fine gara”.

Ancora più sostanziosa quella che si è vista addebitare la Garibaldina: € 200,00 “per comportamento minaccioso verso l'arbitro da parte di un proprio sostenitore entrato abusivamente negli spogliatoi al termine della gara”. Domani pomeriggio i soveritani, terzultimi e reduci da due sconfitte, saranno ospiti del San Fili. Al “Dante De Lio” saranno orfani di Luigi Pascuzzi, appiedato per due giornate dal giudice sportivo.

Scendiamo in Prima Categoria. Nel raggruppamento B turno casalingo per l’Atletico Maida che al “Pino Nicolazzo” riceverà l’U.s. Girifalco. Giallorossi dal doppio volto in questa stagione, convincenti tra le mura amiche, dove hanno battuto compagini di spessore quali Borgia e Rocca di Neto, e decisamente meno in trasferta. Domani solo una vittoria potrebbe consentire all’Atletico di rientrare in zona play-off. Il tecnico Pino Alessandro dovrà tuttavia fare a meno di capitan Romagnuolo, squalificato, nonché degl’infortunati Tropea, Lombardi ed El Aoudì. Tornano disponibili Grande, che quindi esordirà con la nuova maglia dopo aver giocato nel Sambiase fino a un paio di settimane fa, e Saladini.

Nel girone C in campo oggi pomeriggio la Vigor 1919. I biancoverdi sono di scena al “Dicone” di Caulonia Marina dove potranno utilizzare i tre innesti ufficializzati nei giorni scorsi: i centrocampisti Davide Tarzia (classe ’81), proveniente dal Città di Lamezia Terme, e Pietro Andricciola (’95), e l’attaccante Bruno Pellegrino (2000). Arrivi resisi necessari dopo la partenza di buona parte degli over più titolati. Pellegrino verosimilmente sarà subito gettato nella mischia a causa della contemporanea assenza in avanti, per squalifica, di Piacente e Scarpino.

Il Città di Lamezia Terme domani sarà invece ospite del Capo Vaticano al “S. Giovanni Bosco” di Ricadi. Lametini attualmente quartultimi, a -3 dalla sestultima.

Nel girone D di Seconda Categoria è in programma la decima giornata: Biancoverdi Raffaele Spa – Sant’Onofrio Calcio (oggi, alle 17:30, al Renda); Platania Calcio – Serrese (oggi); Acconia Spartans – Davoli Academy; San Costantino Calabro – P.S.G. Calabria; San Nicola da Crissa – Orsigliadi Calcio; San Pietro Apostolo – Fulgor Zungri. Riposa il Pianopoli

Così è andata la scorsa giornata: Davoli Academy – Platania Calcio 0 - 3; Fulgor Zungri – Biancoverdi Raffaele 2 – 1; P.S.G. Calabria – Acconia Spartans 0 – 2; Pianopoli – San Nicola da Crissa 3 – 2; Sant’Onofrio Calcio – San Costantino Calabro 1 – 2; Orsigliadi Calcio – San Pietro Apostolo da rigiocare il 29 dicembre. Ha riposato la Serrese.

Questa, al momento, la classifica aggiornata: Acconia Spartans* 21; Platania 17; Pianopoli* 14; San Costantino Calabro* 13; Biancoverdi Raffaele e Sant’Onofrio* 11; PSG Calabria e Fulgor Zungri 10; Orsigliadi Calcio** 8; San Pietro Apostolo* 7; Davoli Academy e San Nicola da Crissa 6; Serrese*# 5

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

#Un punto di penalizzazione

Settima giornata in Terza Categoria. Questo il programma nel girone E: Excalibur Compr Fronti – Conflenti; Martirano Lombardo – Athletic Club Gizzeria 12; Nuova Aiello – Mac 3; Nuova Indomita Colosimi – Scigliano; Serrastretta – Cleto. Riposa l’Audace Decollatura

Questi i risultati dello scorso week-end: Athletic Club Gizzeria 12 – Serrastretta 2-0; Audace Decollatura – Martirano Lombardo 4-2; Cleto – Nuova Aiello 1-1; Conflenti – Nuova Indomita Colosimi 1-4; Mac 3 – Excalibur Compr Fronti 3-2 Ha riposato lo Scigliano

Si riparte, perciò, dalla seguente classifica: Audace Decollatura* 12; Nuova Aiello* 10; Nuova Indomita Colosimi** e MAC 3* 9; Athletic Club Gizzeria* 8; Scigliano* e Cleto** 4; Excalibur Compr Fronti**, Serrastretta e Martirano Lombardo** 3; Conflenti** 1

**Due gare da recuperare

*Una gara da recuperare

Queste le sfide in programma nel raggruppamento F: Amarcord Pontegrande – Maida (oggi); Belcastro – Città di Tiriolo; Cropani – Martelletto Settingiano; Pirahna Soveria Simeri – U.s. Petronà; Vena – Life Simeri Crichi. Riposa la Polisportiva Palermiti.

Lo scorso week-end così sono andate le cose: Città di Tiriolo – Pirahna Soveria Simeri 3-0; Maida – Belcastro 1-1; Martelletto Settingiano – Vena 1-5; Polisp. Palermiti – Amarcord Pontegrande 4-2; Petronà – Cropani 6-0 Ha riposato Life Simeri Crichi

Questa la classifica aggiornata: Life Simeri Crichi 15; Belcastro 13; Città di Tiriolo 12; Polisp. Palermiti* 9; Maida* 7; Vena* e Petronà 6; Martelletto Settingiano e Amarcord Pontegrande* 3, Cropani* e Piranha Soveria Simeri* 0

*Una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano