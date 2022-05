Va al Locri la Supercoppa della Regione. Promosport terza, battuta ai rigori dal Brancaleone e per 1-0 dagli amaranto

Lamezia Terme - Nessuna sorpresa, rispetto ai pronostici della vigilia, nella ventiquattresima edizione della Supercoppa regionale, svoltasi ieri pomeriggio sul sintetico del “Macrì” di Locri. Ad aggiudicarsi il trofeo sono stati proprio gli amaranto locali, vincitrici del torneo di Eccellenza oltre che della Coppa Italia regionale, avendo battuto per 1-0 prima la Promosport e poi il Brancaleone. Nella prima mini-gara del triangolare, a prevalere, ai calci di rigore, è stato il Brancaleone sulla Promosport. Questa, di conseguenza, la classifica finale della manifestazione: Locri 6 punti, Brancaleone 1,5 e Promosport 1. La vittoria ai rigori da regolamento valeva, infatti, mezzo punto in più.

Il primo dei tre match (tutti della durata di 45’), vede partire bene la Promosport che passa in vantaggio dopo appena quattro giri di lancette. Mercurio va via sulla fascia sinistra e cede palla a Percia Montani il quale imbecca Villella, bravo a controllare, entrare in area, decentrandosi leggermente, e trafiggere Panarello in uscita con una gran botta sotto l’incrocio. I reggini fanno molta fatica a contenere le armoniose giocate in profondità dei lametini. All’11 Percia Montani si procura un’invitante punizione che il portiere avversario è reattivo a sfiorare quel tanto che basta per mandare la palla a sbattere sul palo. Poco dopo palla filtrante di Scozzafava per Villella il quale ha la meglio su D’Angiò ma si vede poi chiudere lo specchio da Panarello in uscita bassa. Al 14’ è Colosimo a sprecare una ghiotta chance: l’ex Sersale ruba palla al limite dell’area avversaria, avanza qualche metro ma strozza la conclusione in diagonale che si spegne lontanissimo dalla porta. Al 16’ tiro-cross di Perri dall’out destro respinto in tuffo da Panarello. Da questo momento in poi il Brancaleone prende progressivamente le contromisure a Scozzafava e compagni, i quali non riescono più a rendersi pericolosi. I reggini si affacciano dalle parti di Mercuri con una punizione di Borrello che, smorzata dalla barriera, arriva docile tra le braccia dell’ex portiere di Vigor e Sambiase. Al 35’ l’incornata di Carbone, a raccogliere un angolo, termina a lato di un paio di metri. Passano 3’ e, sempre sugli sviluppi di un nuovo tiro dalla bandierina, Giovanni Galletta insacca da rapace d’area di rigore l’assist di un compagno che aveva raccolto una corta smanacciata in uscita alta di Mercuri. Non succede più niente e quindi si va alla lotteria dei calci di rigore per decretare la vincente e la perdente. Tutti a segno i primi dieci tiri dal dischetto. Si va così ad oltranza e decisivo risulta il settimo tiro biancazzurro. Alfano non dà la necessaria forza alla conclusione e Panarello ci arriva con un balzo sulla sua sinistra. Poi tocca a D’Angiò che invece non sbaglia, regalando il successo agli azzurro-amaranto.

Promosport così costretta a giocare subito la seconda mini-gara. Il Locri è squadra di categoria superiore e lo dimostra sin dai primissimi minuti. Già al 5’ Martinez aggira Gonzales in uscita decentrandosi, quindi la scodella al centro dove Carella, in tuffo, di testa insacca. Al 18’, servito dal neo entrato Vasapollo, Colosimo si allunga leggermente la palla al momento di calciare e ne esce un tiro troppo debole per impensierire Gagliardotto. A metà frazione sugli sviluppi di una punizione laterale di Mandarano, la difesa locrese riesce a salvarsi in corner non senza fatica. Il pericolo scuote gli amaranto che negli ultimi 15’ mettono alle corde i ragazzi di Claudio Morelli. Al 32’ Gonzales vola a deviare in angolo l’angolata conclusione dal limite di Dodaro. Strepitoso, il portierino argentino della Promosport, anche quando, al 39’, s’inarca con un gran colpo di reni per alzare oltre la traversa il gran sinistro a giro del connazionale Romero. I padroni di casa premono alla ricerca del raddoppio e De Martino rischia l’autogol su un cross dalla destra del fronte d’attacco locrese. Nel secondo dei 3’ di recupero solo la fortuna salva i lametini dal 2-0. La botta al volo di Carella infatti prima incoccia sulla parte bassa della traversa, quindi sulla schiena di Gonzales e poi ancora sulla traversa.

Come già anticipato, con identico risultato, sempre a favore del Locri, si chiude anche la terza ed ultima sfida, quella tra i locali e il Brancaleone. A decidere la contesa stavolta è un gol di Catania al 15’.

A seguire la premiazione delle tre squadre. La parte del leone la fa ovviamente il Locri, che riceve sia la Supercoppa che, al pari di Brancaleone e Promosport, il trofeo per la vittoria del proprio campionato.

Promosport-Brancaleone 7-8 (dopo calci di rigore)

Promosport: Mercuri, Perri, Schirripa, Casella (43′ Mandarano), De Martino, Mascaro, Mercurio (31′ Alfano), Scozzafava, Percia Montani (28′ Azzinnaro), Colosimo, Villella. In panchina: Gonzalez, Morabito, Barnofsky, Melina, Vasapollo, Riccelli. Allenatore: Morelli

Brancaleone: Panarello, Galletta D., Morabito P., Trimboli (33′ Favasuli), Angiò, Nucera, Galletta G., Galletta S., Borrello, Carbone, Virgara. In panchina: Laganà, Marando, Barbaro, Furferi, Squillace, Favasuli, Rubertà, Morabito L., Blefari. Allenatore: Criaco

Arbitro: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro (Carlizzi di Vibo Valentia e Macrina di Reggio Calabria)

Marcatori: 5′ Villella (P), 37′ Galletta G. (B)

Note: ammonito Borrello (B). Recupero 2’

Sequenza Rigori: Mandarano gol (P) Carbone gol (B); Mascaro gol (P) Galletta S. gol (B); De Martino gol (P) Borrello gol (B); Colosimo gol (P) Favasuli gol (B); Villella gol (P) Nucera gol (B); Azzinnaro gol (P) Morabito P. gol (B); Alfano parato (P) Angiò gol (B)

Promosport-Locri 1909 0-1

Promosport: Gonzalez, Perri (21′ Schirripa), Casella, De Martino, Mascaro (21′ Morabito), Colosimo (34′ Percia Montani), Villella (16′ Vasapollo), Barnofsky, Melina, Azzinnaro (34′ Riccelli), Mandarano. In panchina: Mercuri, Mercurio, Scozzafava, Mazzitelli, Alfano, Ventura. Allenatore: Morelli

Locri: Gagliardotto, Paviglianiti, Pagano, Aquino V., Aquino D., Martinez, Dodaro, Carella, Romero, Larosa, Lucà. In panchina: Loccisano, Vita, Guerrisi, Riga, Coffa, Zarich, Sapone, Catania, Musolino. Allenatore: Mancini

Arbitro: Antonio Carlizzi di Vibo Valentia (Condito di Catanzaro e Macrina di Reggio Calabria)

Marcatori: 5′ Carella (L)

Note: recupero 3’

Locri -Brancaleone 1-0

Locri: Gagliardotto, Paviglianiti, Aquino V., Aquino D. (18′ Guerrisi), Romero, Vita, Zarich (46′ Iero), Sapone, Larosa, Lucà, Catania. In panchina: Loccisano, Pagano, Martinez, Dodaro, Carella, Riga, Coffa. Allenatore: Mancini

Brancaleone: Laganà (41′ Blefari), Galletta D. (28′ Furferi), Morabito P., Barbaro, Favasuli (41′ Angiò), Nucera, Galletta G., Galletta S., Borrello (18′ Trimboli), Carbone, Virgara (21′ Squillace). In panchina: Rubertà, Mariella, Morabito L., Panarello. Allenatore: Criaco

Arbitro: Domenico Macrina di Reggio Calabria (Condito di Catanzaro e Carlizzi di Vibo Valentia)

Marcatori: 15′ Catania

Note: ammoniti Laganà (B), Vita (L)

Fer.Gae.