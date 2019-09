Vigor 1919 corsara a Guardavalle. Pareggiano Atletico Maida e Città di Lamezia Terme

Lamezia Terme - Debutto stagionale sostanzialmente positivo per le tre formazioni lametine di Prima Categoria. Vince in rimonta, in quel di Guardavalle, la Vigor 1919. Pareggiano Atletico Maida e Città di Lamezia Terme. Partiamo dal girone C dove la Vigor 1919 bagna l’esordio in Prima con una preziosa vittoria esterna. Pochi giri di lancette e i biancoverdi si rendono già pericolosi in più occasioni con Procopio, Buccinnà e Matarazzo, quest’ultimo, al 9’, con un tiro destinato all’incrocio costringe Mirarchi ad un colpo di reni per evitare la segnatura. Nonostante il pressing biancoverde, a passare è tuttavia il Città di Guardavalle. A segnare, al minuto 11, è De Masi. I ragazzi di Torchia non ci stanno e provano subito a reagire. Al 13’ è Voci a rendersi pericoloso, poco dopo altro intervento prodigioso diMirarchi su botta al volo di Fabio. Al 27’ il tiro di Piacente, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fa la barba al palo. Ci prova Fabio su punizione, palla sopra la traversa. Al 35’ scambio nello stretto tra Piacente e Voci con quest’ultimo che si conferma centrocampista con il “vizio” del gol.

A inizio ripresa Piacente serve Fabio che manda di poco a lato. Al 14’ spizzicata aerea di Voci ma Mirarchi non si lascia sorprendere. Un giro di lancette e Voci, sempre di testa, stavolta colpisce la barra trasversale. Al 18’ cross dalla bandierina di Fabio e incornata di Procopio di poco a lato. Si rifà vivo il Guardavalle con De Masi, costringendo Arcuri a salvare in angolo. Al 41’ netto tocco di mano in area giallorossa, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Mano non perdona e firma la rete della vittoria. Ultimo sussulto in pieno recupero allorquando Matarazzo sfiora il palo. Triplice fischio e biancoverdi a festeggiare sotto la curva occupata dai propri sostenitori.

Ottimo pari in casa dell’ambizioso Campora della matricola Città di Lamezia Terme che dà così continuità alle due vittorie di Coppa Calabria ai danni dell’Atletico Maida. Eppure la gara giocata sulla terra battuta del “Luciano Gagliardi” si mette in salita per i lametini, per effetto del colpo di testa vincente, a risolvere una mischia innescatasi sugli sviluppi di un corner, di Rosi. Dopo una ventina di minuti si materializza il pari ospite. A firmarlo è l’ex Pianopoli Kablì Azzedine con uno splendido tiro dal limite che termina la sua corsa sotto l’incrocio. Nella ripresa gli amaranto spingono alla ricerca del 2-1. Clamorose due palle gol avute a tu per tu con il portiere Mascaro, in un caso bravo a respingere, nell’altra salvato dal recupero di Kablì Abd. Al 35’ sempre l’esperto Mascaro neutralizza un calcio di rigore calciato dal numero sette locale. Nel finale torna a rendersi pericoloso l’undici di Cabiddu con Gualtieri.

Questa la formazione schierata a Campora dall’allenatore dei lametini: Mascaro, Fortuna, Kablì Abd., Pilieci, Totcasio, Tarzia, Gualtieri, Martello (30’st Leopoldo), Calidonna (1’st Falvo), Kablì Az., Ianni (25’st Caparello). Passiamo alla gara del raggruppamento B disputata al “Pino Nicolazzo” di Maida tra i padroni di casa e la Nuova Valle.Mister Alessandro nell’occasione deve fare a meno degl’infortunati Martinez e Vescio, nonché di El Aoudì per il quale non è ancora arrivato l’ok della Lega. Locali vicini al gol già all 10’: salvataggio quasi sulla linea di un difensore ospite su tiro di Curcio. Poco dopo è provvidenziale la chiusura in extremis di Merenda su Tropea. Insiste la squadra di casa e Foscolo deve deviare su diagonale di Curcio.

Al quarto d’ora si fa vedere anche la Nuova Valle. Vatrella approfitta di una palla persa da Curcio e impegna alla parata Michienzi. Al 20’ ci prova Fodaro dal limite, ma Foscolo è attento e blocca a terra. Continua la pressione offensiva dei maidesi. Sponda di Torcasio per la botta dal limite di Martino, abbondantemente fuori. Alla mezzora Curcio imbecca Tropea che, da buona posizione, calcia sopra la traversa.

Prima del riposo un sussulto per parte. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Vitaliano scheggia la traversa. Su ribaltamento di fronte, Fodaro aggira il portiere in uscita e calcia verso la porta, trovando il decisivo salvataggio sulla linea di Bilotta.

A inizio ripresa mister Alessandro butta nella mischia il reduce da infortunio, e non ancora al meglio, Baroni. E’ l’ex San Calogero si fa subito notare con un gran tiro che esce di poco. Al 5’ ci prova Catanzaro, para Foscolo. Torna a farsi insidiosa la compagine di Vallefiorita con una conclusione da fuori di Ruggiero di poco alta. A fare la partita, però, è sempre l’Atletico. Carchedi e Catanzaro, quest’ultimo a seguito di una triangolazione con Baroni, sfiorano lo specchio. Al 38’ Tropea, in piena area, conclude con poca forza, consentendo al portiere di bloccare in due tempi. Un minuto dopo l’allenatore dei giallorossi getta nella mischia Saladini con contestuale passaggio alla difesa a tre. Proprio il neo entrato al 42’ fa da torre per Nicotera che spedisce clamorosamente a lato. Al primo dei 5’ di recupero Fodaro sfonda in area ma poi perde il tempo per tirare e viene chiuso dalla difesa ospite

Guardavalle – Vigor 1919 1-2

Guardavalle: Mirarchi, Fraietta A., Galati (40’pt Franco), Messineo (45’st Vetrano F.), Cavallaro, Tassone, Sama’ (35’st Pilato A.), Vetrano C. (1’st Vetrano S.), Randazzo (35’st Lombardo), De Masi, Pilato R. In panchina: Bevilacqua, Fraietta G., Morello. Allenatore Scigliano

Asd Vigor 1919: Arcuri, Morelli A., Cittadino, Fabio, Morelli G., Conidi, Buccinna’ (10’st Mano), Matarazzo, Procopio, Voci (47’st Grandinetti), Piacente (37’st Giudice). In panchina: Lanzo, Rocca, De Grazia, Bruno, Perri, Gigliotti. Allenatore Torchia

Marcatori: 11’pt De Masi (G), 35’pt Voci (V); 41’st Mano rig. (V)

Atletico Maida – Nuova Valle 0-0

Atletico Maida: Michienzi, Catanzaro (48’st Lombardi), Martello (39’st Saladini), Carchedi, Romagnuolo, Garoffalo, Curcio, Martino (3’st Baroni), Torcasio (10’st Nicotera), Tropea, Fodaro. In panchina: Isabella, Gambino, Araco, Fratia, Lo Prete. Allenatore: Alessandro

Nuova Valle: Foscolo, Tavano, Bilotta, Merenda, Montirosso, Maida, Vitaliano (1’st Squillace), Ruggiero, Vatrella, De Filippo (35’st Grenci), Sama (47’st Barbera). In panchina: Bianchino, Bruno, Audino, Serratore.

Arbitro: Mancuso di Cosenza

Note:spettatori 200 circa. Recupero: 1’pt e 5’st

Ferdinando Gaetano