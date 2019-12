Vigor 1919 vince 5-1 contro il Rocca di Neto e si qualifica per la semifinale di Coppa Calabria

Lamezia Terme - Vittoria della Vigor 1919 che con 5 reti archivia la pratica Rocca di Neto e si qualifica per la semifinale di Coppa Calabria. Al 14’ arriva il vantaggio dei padroni di casa, verticalizzazione di Sacco agganciata da Voci che supera il portiere in uscita e insacca (1-0). Al 17’ in area Basile spara alto un cross da calcio d’angolo. Ancora gli ospiti un minuto dopo si rendono pericoloso con Basile che a tu per tu con Lanzo spara alto. Al 34’ arriva il raddoppio biancoverde con una splendida azione corale, rimessa dal fondo di Lanzo, spizzicata di testa di Rocca, tacco di Voci per Piacente, cross al centro per l’accorrente Scarpino che insacca (2-0). Al 37’ si fa vivo il Rocca di Neto con Candeloro che tira a volo, Lanzo salva in angolo. Al 40’ la tripletta vigorina, cross dalla destra di Buccinna’ per Piacente che elude l’intervento di un avversario e batte Pettinato (3-0). Al 43’ mischia in area biancoverde, gli ospiti prima colpiscono il palo, la sfera rimbalza su Candeloro che prova il tiro in rovesciata, sulla respinta di Lanzo l’attacco del Rocca prova un tiro a volo che sempre Lanzo con un bell’intervento alza sulla traversa. Nella ripresa dopo soli 4’, bella azione di Morelli G. sulla sinistra, palla in mezzo per Scarpino che spalle alla porta si gira e insacca (4-0). All’8’ l’arbitro Ramundo concede il rigore agli ospiti, per un tocco di mano in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fabiano spiazza Lanzo (1-4), che al 21’ para con il piede una punizione di Fabiano. Al 31’ Pettinato fa una doppia parata prima sul tiro a girare di Scarpino e poi su quello di Perri a botta sicura. Al 47’ il goal che chiude la gara, a firmarlo è il giovane Monteleone, bravo a liberarsi sul secondo palo e a trafiggere l’estremo difensore ospite (5-0).



Le formazioni

Vigor 1919: Lanzo, Rocca, Morelli G.(65’ Giudice), De Grazia, Antonelli (56’ Morelli A.), Conidi (78’ Monteleone), Buccinna’, Voci, Piacente, Sacco (71’ Perri), Scarpino - Arcuri, Matarazzo.

All. Alessandro Torchia



Rocca di Neto: Pettinato, Pugliano (76’ Mazzaccari), Ruggiero (77’ Brasacchio), Basile, Zidane (45’ Montesano), Fabiano, Candeloro, Pugliano, Vaccaro, Cirigliano (80’ Dattolo), Camposano - Castagnino, Anellino.

All.Castagnino

