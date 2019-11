Vigor 1919 vince contro Città di Lamezia 2-1

Lamezia Terme - "Vittoria di cuore dei biancoverdi in una partita intensa e ricca di emozioni". Sono gli ospiti a rendersi pericolosi dopo 5’ ma Lanzo per due volte allontana in uscita. Al 7’ la punizione di Cittadino sorvola la traversa. All’11’ è Morelli A. ad accarezzare il palo dopo essersi smarcato in area. Al 18’ occasionissima per la Vigor, Mascaro lascia scoperta la porta ma Piacente manda alto. Al 29’ la punizione di Cittadino sfiora l’angolino. Al 35’ il Città di Lamezia si porta in vantaggio con Strangis (0-1). Al 37’ il goal di Procopio viene annullato per in fuorigioco alquanto dubbio. Termina così la prima parte della gara. Nella ripresa al 5’ rigore a favore dei biancoverdi, sul dischetto il neo entrato Mano che non fallisce l’arduo compito (1-1). Spinti dai numerosi tifosi si caricano i biancoverdi ed aumentano il pressing. Al 20’ Procopio ci prova dalla distanza. Al 28’ il goal che vale i tre punti, a siglarlo è Procopio al termine di un batti e ribatti in area. Goal che di fatto chiude la gara che il Città di Lamezia conclude con un uomo in meno per l’espulsione di Martello per proteste.

La Vigor ora è già concentrata sul prossimo appuntamento che la vedrà impegnata contro il Rocca di Neto nella gara valida per i quarti di Coppa Calabria.

Vigor 1919: Lanzo, Morelli A., Cittadino, Rocca (45’ Mano), Conidi (45’ Scarpino), Antonelli, Buccinna’, Bruno, Piacente (45’ Morelli G.), Voci (92’ Giudice), Procopio - Arcuri, Ventura, Monteleone, Sacco, Perri. All. Torchia

Città di Lamezia: Mascaro, Falvo, Mastroianni, Martello, Pilieci, Tarzia, Fortuna, Kabli, Gualtieri, Caparello (83’ Varrà), Strangis - Zaffina, Rocca, Chimirri, Leopoldo. All. Cabiddu