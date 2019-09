Vigor Lamezia Calcio 1919 ripescata in extremis in Eccellenza in virtu' del ritiro dell'Olympic Rossanese

Lamezia Terme - Non sarà più solo il Sambiase Lamezia 1923 a rappresentare la quarta città della Calabria nel massimo campionato dilettantistico regionale. È di pochi minuti fa l'ufficializzazione del ripescaggio in Eccellenza della Vigor Lamezia Calcio 1919, in sostituzione della società Olympic Rossanese che, alla fine, dopo aver già rinunciato a partecipare alla Coppa Italia, ha dato definitivo forfait, ritirandosi anche dal campionato ad appena tre giorni dal suo inizio. Nonostante lunedì scorso fossero già stati diramati i calendari di Eccellenza e Promozione, cambiano dunque quasi in corsa gli avversari dei biancoverdi. Il posto ch'era stato occupato dalla Vigor Lamezia Calcio 1919 nel girone B di Promozione, viene invece preso dallo Sporting Catanzaro Lido, ripescato dalla Prima Categoria. Nelle prossime ore il Comitato Regionale Calabria della Lnd provvederà alla riformulazione dei calendari relativi al torneo di Eccellenza e al girone B di Promozione.

Fer.Gae.