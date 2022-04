Vittoria del Sambiase in casa contro il Chiaravalle per 1-0

Lamezia Terme - Il Sambiase ritrova la vittoria nel match casalingo contro il Chiaravalle valido per il recupero del 21° turno nel girone C di Prima Categoria. Decide la gara un gol di Cincotta nel primo tempo. Le dichiarazioni di mister Gallo a fine gara “Partita non bella, di buono c’è il risultato che ci permette di riprendere il cammino interrotto a Bivongi. Credo si sia sofferto troppo il primo caldo stagionale e di conseguenza ne è uscita fuori una prestazione al di sotto delle nostre potenzialità. Nonostante tutto abbiamo creato ugualmente tre-quattro palle gol che non abbiamo concretizzato non riuscendo a chiudere la partita. Nello stesso tempo credo che non abbiamo rischiato quasi nulla legittimando una vittoria che ai punti ritengo sia più che meritata. Ci riprendiamo il terzo posto e pensiamo già alla sfida di domenica in casa contro il Pizzo, gara in cui dovrà cambiare l’atteggiamento in campo dei ragazzi perché nessuno regala nulla, come è giusto che sia, e di conseguenza dovremo sempre non abbassare la guardia per raggiungere il nostro obiettivo”.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Sambiase (3-4-1-2): Simonetta; Miletta, Vasile, Cincotta; Perri (27’ st Russo), Michienzi, Tallari, Platì; Marrello, Angotti (20’ st Varrà), Pellegrino. A disposizione: De Sibio, Anello, Chirico, Fortuna, Liparota, Scarpino, Jarju. Allenatore: Paolo Gallo

Chiaravalle: Costa, Cepi, De Giorgio, Riey, Condito, Mamo, Borrelli, Lombardi (34’ st Sanneh), Stellaci (28’ Melissari), Moio, Maida. A disposizione: Donato, Rauti, Fera, Mammone. Allenatore: Matteo Sgrò

Arbitro: Demetrio Nicolò di Reggio Calabria

Marcatori: 21’ Cincotta

Ammoniti: Cepi (C), Platì (S), Borrelli (C), Angotti (S), Marrello (S), Tallari (S)

Espulsi: Borrelli (C) per doppia ammonizione, Vasile (S)