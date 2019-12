Vittoria della Vigor 1919 contro il Badolado per 3-0

Lamezia Terme - "Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo un’intensa settimana era il campo a dover parlare, e i ragazzi biancoverdi hanno risposto. Una prestazione tutta cuore e grinta, con Piacente che finalizza al meglio la grande mole di gioco prodotta da tutta la squadra" si legge in una nota. È lui il mattatore della gara e con una tripletta si porta a casa il pallone, con sopra le firme di un grande gruppo. Passiamo ora alla cronaca. Al 7’ velo di Scarpino per l’accorrente Giudice che la spedisce di poco a lato. Al 18’ una delle rare occasioni in cui si rende pericoloso il Badolato, con il tiro Guido A. che termina poco distante dal palo.

Al 23’ angolo di Buccinna’ dalla destra, di testa Scarpino fuori di un soffio. Al 30’ nuovamente Buccinna’ dalla bandierina, questa volta è De Grazia che di testa sfiora la traversa. Al 33’ arriva il vantaggio per i padroni di casa a siglarlo è Piacente che di testa spedisce a rete una punizione dalla trequarti di Sacco (1-0). Nonostante il vantaggio continua la pressione dei biancoverdi che schiacciano il Badolato nella propria metà campo e si rendono pericolosi in diverse occasioni, clamorosa quella fallita da Piacente, che dopo una bella azione personale si trova a tu per tu con Procopio e calcia di un soffio a lato.

Nella ripresa al 13’ il copione si ripete, ancora Sacco in battuta e ancora Piacente di testa 2 a 0. Al 19’ arriva il 3 a 0 sempre lui, il numero 9, Piacente, che di testa spedisce in rete un bel cross dalla sinistra di G. Morelli. Al 27’ Sacco pericoloso su calcio piazzato. Al 30’ ed al 32’ è bravo Lanzo a sventare i pericoli che arrivano da calci piazzati. Ottima la prova di tutta la squadra con un A. Morelli superlativo. A fine gara esplode la festa sugli spalti e in campo.

Vigor 1919 vs Badolado 3-0

Vigor 1919: Lanzo, De Grazia, Rocca, Morelli A., Morelli G., Buccinna’, Bruno, Sacco (75’ Monteleone), Scarpino, Giudice (57’ Mano), Piacente - Cerra, Cittadino, Matarazzo, Palmieri.

All. Alessandro Torchia



Badolato: Procopio P., Carnovale Marco, Carnovale Matteo (69’ Andreacchio), Kabba (45’ Pultrone), Catanzariti, Salerno, Rovito (45’ Procopio G.), Guido A., Vetrano (69’ Leuzzi), Cosentino, Romeo - Bavaro, Guido D.

All. Pietro Gallelli