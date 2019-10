Volley, derby cittadino al Palasparti sabato prossimo

Lamezia Terme - Dopo il turno di riposo, la Raffaele Lamezia Pallavolo si prepara al derby cittadino di categoria, contro l’Asd Volo Virtus Lamezia che si giocherà, sabato prossimo, al Palasparti. Dopo la vittoria della prima partita di Coppa Calabria contro la squadra dell’Area Brutia Cosenza, i lametini stanno continuando l’intenso periodo di allenamento e rodaggio della squadra.

“Ci stiamo allenando con serenità e concentrazione – ha dichiarato Luca Morello, staff tecnico – investendo nell’intesa di squadra e nel giusto equilibrio di forza fisica e fermezza mentale. Mister Torchia sta attenzionando la complicità in campo per limare quei silenzi che in partita, donano spesso voce in capitolo all’avversario. L’adrenalina di un derby sarà ennesimo stimolo per scendere in campo con determinazione e sana competizione”.

“Il ritorno all’Alfio Sparti – si legge in una nota - segnerebbe per i lametini una giornata storica, di riscatto sportivo quanto e soprattutto cittadino. Alla compagine maschile della Raffaele Lamezia, rispondono bene anche le donne gialloblu, impegnate nel weekend in casa, contro la Todo Sport Vibo Valentia. Anche per loro, intensa è la fase di preparazione che mira soprattutto a creare un amalgama che possa trovare, nel gioco squadra, lo schema vincente. In attesa di giocare, dalla famiglia sportiva Raffaele Lamezia, arriva piena fiducia per una stagione che sarà espressione di aspetto ludico ed impegno tecnico”.